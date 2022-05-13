Британия ввела санкции против родственников и окружения Путина: в списке его экс-жена и Кабаева

Великобритания ввела санкции против экс-супруги президента России Людмилы Очеретной и других лиц, которые, по утверждению Лондона, входят в окружение главы российского государства



В документах, опубликованных в пятницу британским правительством, отмечается, что, помимо бывшей первой леди России, под санкции подпали, в частности, Роман Путин, Игорь Путин, Михаил Путин.

Также в санкционный список внесены председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алина Кабаева, председатель негосударственного пенсионного фонда "Газфонд" Юрий Шамалов, член Совета директоров ОАО "СОГАЗ" Михаил Клишин, генеральный директор ООО "Морской порт Геленджик" Владимир Колбин.

Семья

Алина Кабаева, бывшая гимнастка. Является главой совета директоров Национальной медиагруппы - крупнейшей в России частной российской медиакомпанией. Предполагается, что у нее близкие личные отношения с Путиным, ранее была депутатом Госдумы от "Единой России".

Анна Зацеплина, бабушка Алины Кабаевой и соратница Геннадия Тимченко - давнего соратника Путина. Тимченко находится под санкциями Британии с 22 февраля 2022 года, он подарил Зацеплиной роскошную квартиру в Москве.

Людмила Очеретная, бывшая жена Путина. После развода в 2014 году извлекла выгоду из деловых отношений с государственными структурами.

Игорь Путин, двоюродный брат президента и российский бизнесмен. Является директором Международного морского порта "Печенга".

Михаил Путин, российский бизнесмен и родственник президента. Является замглавы правления страховой компании "СОГАЗ" и замглавы правления "Газпрома".

Роман Путин, двоюродный брат президента. Открыто заявляет о родстве с Путиным и подчеркивает, что эта семейная связь позволила его компании "Путин Консалтинг" работать с иностранными инвесторами.

Михаил Шеломов, бизнесмен и двоюродный брат Путина. Компания Шеломова ООО "Акцепт" имеет отношение к известному дворцу Путина, также является акционером связанного с Кремлем "Банка Россия".

Соратники Путина

Александр Плехов, близкий друг Путина. Он извлек выгоду от отношений с президентом, а его компания Vital Development Corporation - от значительного государственного покровительства.

Михаил Клишин, исполнительный директор "Банка Россия", член Совета директоров "СОГАЗ".

Владимир Колбин, сын друга детства и делового партнера президента Петра Колбина. Получал поддержку от правительства России в качестве генерального директора ООО "Геленджикский морской порт".

Юрий Шамалов, сын Николая Шамалова и брат бывшего зятя Путина Кирилла. Входит в новую элиту детей ближайших соратников Путина и быстро поднялся до президента "Газфонда" и члена совета директоров "Газпромбанка".

Виктор Хмарин, российский юрист и бизнесмен, друг и родственник Путина. Хмарин владел рядом предприятий, в том числе ООО "Нефтепродуктсервис", которое работало в российском энергетическом секторе.