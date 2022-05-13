РУС
Британия ввела санкции против родственников и окружения Путина: в списке его экс-жена и Кабаева

кабаева

Великобритания ввела санкции против экс-супруги президента России Людмилы Очеретной и других лиц, которые, по утверждению Лондона, входят в окружение главы российского государства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В документах, опубликованных в пятницу британским правительством, отмечается, что, помимо бывшей первой леди России, под санкции подпали, в частности, Роман Путин, Игорь Путин, Михаил Путин.

Также в санкционный список внесены председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алина Кабаева, председатель негосударственного пенсионного фонда "Газфонд" Юрий Шамалов, член Совета директоров ОАО "СОГАЗ" Михаил Клишин, генеральный директор ООО "Морской порт Геленджик" Владимир Колбин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания покупает по всему миру для Украины оружие времен СССР

РБК-Украина сообщает, кто попал под новые санкции против Путина

Семья

Алина Кабаева, бывшая гимнастка. Является главой совета директоров Национальной медиагруппы - крупнейшей в России частной российской медиакомпанией. Предполагается, что у нее близкие личные отношения с Путиным, ранее была депутатом Госдумы от "Единой России".

Анна Зацеплина, бабушка Алины Кабаевой и соратница Геннадия Тимченко - давнего соратника Путина. Тимченко находится под санкциями Британии с 22 февраля 2022 года, он подарил Зацеплиной роскошную квартиру в Москве.

Людмила Очеретная, бывшая жена Путина. После развода в 2014 году извлекла выгоду из деловых отношений с государственными структурами.

Игорь Путин, двоюродный брат президента и российский бизнесмен. Является директором Международного морского порта "Печенга".

Михаил Путин, российский бизнесмен и родственник президента. Является замглавы правления страховой компании "СОГАЗ" и замглавы правления "Газпрома".

Роман Путин, двоюродный брат президента. Открыто заявляет о родстве с Путиным и подчеркивает, что эта семейная связь позволила его компании "Путин Консалтинг" работать с иностранными инвесторами.

Михаил Шеломов, бизнесмен и двоюродный брат Путина. Компания Шеломова ООО "Акцепт" имеет отношение к известному дворцу Путина, также является акционером связанного с Кремлем "Банка Россия".

Соратники Путина

Александр Плехов, близкий друг Путина. Он извлек выгоду от отношений с президентом, а его компания Vital Development Corporation - от значительного государственного покровительства.

Михаил Клишин, исполнительный директор "Банка Россия", член Совета директоров "СОГАЗ".

Владимир Колбин, сын друга детства и делового партнера президента Петра Колбина. Получал поддержку от правительства России в качестве генерального директора ООО "Геленджикский морской порт".

Юрий Шамалов, сын Николая Шамалова и брат бывшего зятя Путина Кирилла. Входит в новую элиту детей ближайших соратников Путина и быстро поднялся до президента "Газфонда" и члена совета директоров "Газпромбанка".

Виктор Хмарин, российский юрист и бизнесмен, друг и родственник Путина. Хмарин владел рядом предприятий, в том числе ООО "Нефтепродуктсервис", которое работало в российском энергетическом секторе.

+26
Тим часом кретин - Шольц позвонил Путину. Говорили долго: объяснял, что никаких "нацистов" в Украине нет

Олена Бербок, приріж вже цього покидька він Заманав вже!
показать весь комментарий
13.05.2022 14:58 Ответить
+23
Шольцы с Макронами звонят куйлу, другое существо после Бучи и Марика хочет все еще встретиться. И в это время в одной мощной стране с мощным лидером заняты реальными делами. Представьте себе что бы Черчилль искал встречи с гитлером. Он призирал этого "ефрейтерушку" как он его называл.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:04 Ответить
+21
Поднялась волна "надо договариваться!". Видимо, военное поражение кацапии, несмотря на захваченный юго-восток, достаточно реальное.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:09 Ответить
Его горничная и лабрадор в списке?
показать весь комментарий
13.05.2022 15:00 Ответить
Шарик Путин - родился от совместного купания в ванной.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:16 Ответить
****.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:26 Ответить
3ПУ
показать весь комментарий
13.05.2022 15:02 Ответить
На Родину помойную отправте отпрьІсков пуйловских.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:03 Ответить
Ну так, Ви праві: Європа ж та НАТО -- погані, най чухають додому: до "вєлікаго кацапстану".
показать весь комментарий
13.05.2022 15:08 Ответить
під санкції потрапили, зокрема, Роман Путін, Ігор Путін, Михайло Путін. Джерело:
---
Скільки ж лайна наплодив...
показать весь комментарий
13.05.2022 15:03 Ответить
Як тільки з'являються гроші -- таке лайно саме прилипає звідусіль, а як жопа якась в житті трапляється, то навіть родичів не всіх знайдеш...
показать весь комментарий
13.05.2022 15:11 Ответить
Треба ж мати честь і силу духу,щоб бути Черчиллем або Борісом Джонсоном.Завжди поважала англійців,а зараз і поготів
показать весь комментарий
13.05.2022 15:11 Ответить
Встретится с ****** сейчас уже только в Гааге.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:58 Ответить
сім'я ****** хоч і омегасамчики, але розможились як кролики.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:06 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 15:09 Ответить
Шобла ублюдков. Всем страдать.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:11 Ответить
Серпом по... Алине.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:12 Ответить
Читав про всю ту отару що під санкціями і чомусь в голову лізли обличчя 95-ї підворотні, які "вибилися у цабе при владі"
До чого б це? Можливо "совпадєніє". Чи ні?
показать весь комментарий
13.05.2022 15:15 Ответить
Ему накакать на кабаеву, на всех своих родичей, да и на всю эту хрень, которую они называют росией. У него мания величия, а его под%уйловники его подписывают ей
показать весь комментарий
13.05.2022 15:15 Ответить
*подпитывают
показать весь комментарий
13.05.2022 15:16 Ответить
Путинская семья - гарем из суворовцев.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:18 Ответить
Британці це справжні друзі і діють жорстко ,чого не скажеш за Німечину і Францію які ніяк не визначатся .
показать весь комментарий
13.05.2022 15:24 Ответить
А Кабаева в какой список входит - "родичів" или "оточення"?
показать весь комментарий
13.05.2022 15:25 Ответить
"Домашние питомци"...
показать весь комментарий
13.05.2022 15:39 Ответить
Нарешті на цю ЖЛОБИХУ кабаєву хоть хтось наклав санкції.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:30 Ответить
А дочки з зятями на соковитих державних хлібах?
показать весь комментарий
13.05.2022 15:31 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 15:36 Ответить
Ужас, летящий на крыльях ночи.
показать весь комментарий
13.05.2022 21:57 Ответить
Санкцій проти ***** багато не буває.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:38 Ответить
Кабаеха - фабрика ублюдков!
показать весь комментарий
13.05.2022 15:38 Ответить
Британці, ви молодці!
показать весь комментарий
13.05.2022 16:02 Ответить
Отправьте этих выродков Уйла в Украину для обмена мариупоьцев!
показать весь комментарий
13.05.2022 16:03 Ответить
**** х!йло консалтинг
скоріш за все тупо бабло відмивать і давати хабарі іноземцям за «консультації»
це вся «робота» контори
показать весь комментарий
13.05.2022 16:15 Ответить
Жена путина-Путана!
показать весь комментарий
13.05.2022 17:09 Ответить
Нарешті!!!
Англійці настоящі друзі!!
показать весь комментарий
13.05.2022 17:32 Ответить
одни таланты, вырвавшиеся из нищеты непосильным трудом как раб на галерах
показать весь комментарий
13.05.2022 18:52 Ответить
Щось не бачу санкцій на його дочок.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:43 Ответить
Правильно. В Сызрани пускай теперь кабаевская шлюха шопится и отдыхает а не в Европе и США
показать весь комментарий
13.05.2022 21:46 Ответить
Молодцы
показать весь комментарий
14.05.2022 05:56 Ответить
Браво!
показать весь комментарий
14.05.2022 06:08 Ответить
Какая бы Бабаева не была сильной гимнасткой, на двух стульях хрен усидит
показать весь комментарий
14.05.2022 11:33 Ответить
 
 