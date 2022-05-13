РУС
Турция против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, потому что они - "убежище для террористических организаций", - Эрдоган

ердоган

Турция не смотрит позитивно на намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Поскольку считает скандинавские страны приютом для "террористических организаций".

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК Украина".

"У нас нет позитивного мнения. Скандинавские страны похожи на гостевые дома террористических организаций. Те, кто поддерживает терроризм, находятся в парламентах этих стран", - отметил он.

Он уточнил, что в этих странах ведут деятельность представители "Рабочей партии Курдистана", которую Анкара считает террористической организацией.

Читайте также: Членство Швеции в НАТО способно обезопасить Северную Европу, - Линде

Отметим, Турция является членом Североатлантического альянса, поэтому ее одобрение необходимо для вступления Швеции и Финляндии.

Напомним, ожидается, что Финляндия официально объявит о подаче заявки на вступление в НАТО уже 15 мая.

А Швеция должна определиться и подать заявку 16 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия против вступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС, - заместитель постпреда РФ при ООН Полянский

НАТО (10334) Турция (3541) Финляндия (1028) членство в НАТО (1561) Швеция (1036) Эрдоган Реджеп Тайип (949)
Топ комментарии
+51
Эрдоган это типичный диктатор, почему-то все об этом забыли
13.05.2022 15:18 Ответить
+50
Туреччина кине НАТО, коли буде вигідно, даремно їх туди брали... оттоманська імперія нікуда не ділася з мізків цих азіатів
13.05.2022 15:16 Ответить
+26
...але перед цим не проти заробити бабло на кацапських туристах
13.05.2022 15:37 Ответить
Туреччина кине НАТО, коли буде вигідно, даремно їх туди брали... оттоманська імперія нікуда не ділася з мізків цих азіатів
13.05.2022 15:16 Ответить
... але перед цим хоче за допомогою НАТО посадити на бутилку паРашку.
13.05.2022 15:19 Ответить
...але перед цим не проти заробити бабло на кацапських туристах
13.05.2022 15:37 Ответить
Тобто коли ЗЕбуїн три роки поспіль купував електо енергію на Росії, а свої АЕС працювали на третину потужності то це ПЕРЕМОГА., а коли Туреччина хоче заробити то це ЗРАДА.????
13.05.2022 16:59 Ответить
Саме тому вони пропустили через Босфор російські судна з українською краденою пшеницею?
Та й для військових суден рашки закрили протоки тільки на третю добу вторгнення
13.05.2022 15:46 Ответить
"Робочої партії Курдистану",-это кацапские союзники еще с советских времен
13.05.2022 16:01 Ответить
Чё то султан турецкий хочет!!!Наверно в ЕС!
13.05.2022 15:16 Ответить
Со слов Эрдогана там террористы, неужели Эрдоган хочет к террористам Финляндии и Швеции?
13.05.2022 15:23 Ответить
ох уж эти политики - лицемеры, ни достоинства,ни чести, ни благородства. Жмут на газ и тормоз одновременно. Одни англосаксы остались достойны уважения и некоторые союзники
13.05.2022 19:52 Ответить
К счастью, есть штаты, и они будут определять все это.
13.05.2022 15:17 Ответить
Реджепчик, не время сейчас торговаться . . . На кону много большие вопросы стоят . . .
13.05.2022 15:17 Ответить
Эрдоган это типичный диктатор, почему-то все об этом забыли
13.05.2022 15:18 Ответить
Автократ
13.05.2022 16:31 Ответить
1. В Турции свободные выборы по всеобщему признанию. Как президентские, так и парламентские. Так что, он не может быть диктатором.

2. Нормальная реакция с его страны. Эта террористическая организация стала причиной около 40 тысяч людей в Турции. То есть, как Украина реагировала бы на государство, поддерживающее у себя условную Лугандонию?

3. Этот "диктатор", в отличии от "свободной" Германии и даже всех стран Запада, с первых дней без препон делал все, чтобы у Украины были ударные беспилотники. А эти беспилотники, в свою очередь, уничтожали самые стратегические обьекты, такие как ПВО (спасая жизни украинских пилотов), командные центры и т.д. Еще неизвестно, где бы стоял русский солдат ко времени, пока Запад пошевелился со своими ленд-лизами и т.д. (тоже очень хорошо, что все таки пошевелились). По степени важности поддержки Украине, эти страны сделали больше всех и украинцы должны об этом помнить: Великобритания, Турция, США, Польша, Прибалтика.
13.05.2022 17:42 Ответить
В России точно такие же выборы и все их признают, потому не аргумент

За помощь ему спасибо, никто её не отрицает
13.05.2022 18:20 Ответить
В Турции после свободных выборов арестовывают и осуждают на длительные сроки мэров городов и не освобождают их даже после решения европейского суда по правам человека. По диктаторским статьям за оскорбление президента и так называемой "турецкой идеи/идентичности" осуждены на длительные сроки множество журналистов и политиков. Про отрицание геноцидов и пантурецкую идеологию о реставрации Османской империи промолчу.
13.05.2022 18:54 Ответить
Внезапный такой ход. На руку кацапии.
13.05.2022 15:19 Ответить
З тарганами дуже важко боротися, особливо якщо ті таргани в твоїй голові...
13.05.2022 15:19 Ответить
Здається ще одному сонечко голівоньку напекло...
13.05.2022 15:20 Ответить
Диктатор Эрдоган курнул Аргентинской муки, какие такие террористы в Скандинавии?!
13.05.2022 15:20 Ответить
Пусть курит, лишь бы Байрактары сюда шли, и завод здесь еще построить надо.
13.05.2022 15:22 Ответить
Он либо союзник либо враг, нельзя быть наполовину беременным во время войны.
13.05.2022 15:26 Ответить
Він просто мусульманин
13.05.2022 15:38 Ответить
Кримські Татари теж мусульмани і що з цього? Справа не в релігії.
13.05.2022 15:43 Ответить
Ще як Крим був не окупований, їздив з сім'єю в Оленівку (Тарханкут). Так в татарських кафешках русотуристів обслуговували в першу чергу, навіть якщо вони останні сіли за столик.
13.05.2022 15:53 Ответить
Что то не видно батальонов крымских татар на войне. А грозились за неделью забрать Крым. И саботажа на полуострове нет никакой. Если ошибаюсь, исправьте пожалуйста.
13.05.2022 17:31 Ответить
Притензии к мусульманам?
13.05.2022 17:24 Ответить
Біля мене збирались завод будувати, так за місяць до війни у ТГ нашого міста винюхували- де ж він. Напевно винюхали, бо в те місце ракета прилетіла.
13.05.2022 15:33 Ответить
Завод важко сховати, все одно винюхали б. Такі об'єкти треба і ховати, і захищати.
13.05.2022 15:52 Ответить
а как в Германии в конце WWII работали военные заводы, пока еще было сырье? Под землей
13.05.2022 17:17 Ответить
Тисячі "біженців", мусульманські гетто у Мальмьо, наприклад. Хоча не факт що Ердоган мав на увазі саме їх. Турки-то теж мусульмани...
13.05.2022 15:29 Ответить
Ти хоч в курсі шо в Швеції 1.5 мільйонів мусульман живе? Велика частина з них це курди, яких Туреччина не дуже любить м'яко кажучи!
І те шо Ердоган проявляє принциповість це його вигідно відрізняє від безхребетних нікчем типу макрона чи шольца!
13.05.2022 16:18 Ответить
Это еще один повод европейцам утвердится в том,что не зря они не пустили турецкого имперца в ЕС.Говно все равно полезло наружу.
13.05.2022 15:21 Ответить
Турцию не пустила в ЕС баба Меркель, после долгих лет стремления Турции туда и работы над выполнением плана на соответствие нормам ЕС. В Турции, как и в Украине, было два течения - за евроинтеграцию и за "традиционные скрепы", скрепное направление возглавлял Эрдоган. Пока двери в ЕС были хотя бы формально не закрыты, деятельность партии за евроинтеграцию имела смысл. Когда же туркам было заявлено, что их никогда не примут в ЕС, это было равносильно заявлению "ЕС для белых людей, а не для всяких неполноценных, хоть даже вы трижды все требования соответствия выполните". Это сразу обессмыслило все попытки стремиться к достижениям цивилизации и интеграции в мировые системы, зато придало смысл деятельности партии скрепоносцев. Теперь единственно верным решением выглядело начать строить свой скрепостан, воссоздавать "былое величие", рядом с которым никакого ЕС не валялось. Что и наблюдается сейчас.
Впрочем, баба Меркель и сейчас будет утверждать, что все правильно сделала, ибо не фиг.
13.05.2022 17:29 Ответить
Курдів і тут кинуть. Фінляндія і Швеція аж бігом розміняють їх на безпекову парасольку НАТО. А без цього Туреччина майже напевно заблокує їх вступ. Для турків питання курдів принципове, як для нас Крим.
13.05.2022 15:23 Ответить
Не думаю, але час покаже.
13.05.2022 15:28 Ответить
Вже не раз кидали курдів через позицію Туреччини. Тут навіть США йдуть туркам на поступки, зокрема в Сирії.
А фінам і шведам своя сорочка ближче до тіла, що їм якісь курди.
Але час таки покаже.
13.05.2022 15:32 Ответить
США не Фінляндія та Швеція, але час покаже.
13.05.2022 15:40 Ответить
І правильно зробить, доля євро-атлантичної безпеки не може залежить від якихось курдів/циган, у яких навіть своєї держави немає, зате мільйони їх живуть в Європі плодить дітей і сидить на соціалках або у кращому випадку продають донер-кебаби
13.05.2022 16:32 Ответить
, з таким НАТО далеко не заїдеш, коли одна країна може блокувати ініціативу більшості, це шлях в нікуди, це ****** схожа на ЄС, коли одна країна куплена ******, може блокувати ініціативу всіх решта...
13.05.2022 15:23 Ответить
Да вообще бредовая идея, когда одна страна может ветировать что угодно. Должно учитываться правило большинства при голосовании, и никаких вето от "особо одаренных" Орбанов и Ко.
13.05.2022 15:27 Ответить
Неудивительно. Такой же конченый имперец,только в профиль. Хоть "байрактары" с них поиметь-и то хорошо
13.05.2022 15:24 Ответить
Кремлівське вікно в ЄС, почало харкати гноєм з болот, а те, що кремль стоїть за всіма терорестичними організаціями його не хитає, ось так.
13.05.2022 15:25 Ответить
Реджеп Помидорыч, ты главное Байрактаров нам засылай , а уж потом с тараканами в своей голове разбирайся. Мы тебе даже ванек и наташ в Бодруме и Анталии простим, сшибай с них копейчину.
13.05.2022 15:26 Ответить
Право вето в НАТО уже давно превратилось на рычаг для шантажа и коррупции.Эту фигню нужно менять.Например принимать решения большинством голосом.
13.05.2022 15:27 Ответить
Він що, й...бнувся,чи що?Жили б всі так,як живе Швеція,та Фінляндія,це країни взагалі взірець для всіх,і рівень життя,і економіка,і соціальний захист,і передові технології!Я не кажу ,що в Туреччині вже так погано,але порівняно зі СКАНДИНАВАМИ,вони азіати з аулу!
Цих орбанів,макаронів,ердоганів не розумію,що з людьми робиться.З однієї сторони добре,що байрактври нам дали,з другої сторони несе таку чепуху
13.05.2022 15:27 Ответить
продали, мабуть ...
13.05.2022 15:51 Ответить
Он скрепоносец обыкновенный, одна штука. Всегда таким был. За османский рейх от моря и до моря со всеми традиционными ценностями.
13.05.2022 17:31 Ответить
Nenuzni NATO turki i vengri te ecio i ES nenuzni, eto ne pervi raz s nix takoje
13.05.2022 15:27 Ответить
південно-східний фланг НАТО. Справа серйозна ...
13.05.2022 15:52 Ответить
Ердоган трошки ********. Тим більше що РФ це спадщина татаро-мнголів а Туреччина тюркські народи. Десь Ердогана підсвідомо тягне до *****.
13.05.2022 15:28 Ответить
Тюрки це не монголи.
В Україні теж є тюркські племена - киримли (кримські татари), кримчаки, гагаузи. Вони нащадки половців і печенігів та огузів- тобто родичі турків.
13.05.2022 16:01 Ответить
Від Туреччини я такого не очікував, думав єдина країна, яка відкрие свое піддувало на рахунок протесту проти вступу буде Угорщина.
13.05.2022 15:29 Ответить
Просто все забыли что Эрдоган как кстати и Алиев диктаторы, а диктаторы стратегически не могут быть на стороне Демократий. Да, сейчас он союзник а завтра...?
13.05.2022 15:33 Ответить
І тут знайшовся свій Орбан. А казали що вступ пройде гладко і швидко. Ну всюди знайдеться іуда.
13.05.2022 15:42 Ответить
Ну все понятно ,Эдик за чью песочницу ты топишь. Кто бы говорил о рассаднике и спонсоров террористов. А то что кремль фиансирует и снабжает оружием все террористические организации мира Эдик что молчит. Еще и *гарантию безопасности* нам хочет дать. С такими гарантами и врагом не нужно
13.05.2022 15:43 Ответить
З якого дива курди терористи? Бо не погоджуються бути окупованими Туриччиною?
А якщо вони вільно живуть в Швеції та Фінляндії - то ніякі вони не терористи.
13.05.2022 15:46 Ответить
решил сыграть под дулочку *****
13.05.2022 15:47 Ответить
Ukrainci , bairaktari haroshoje delo , no Turcija vam ni drug , kak i Kitaj ! Ani druzja , paka im vigodno , vsegda eta pomnite i svaju vladu derzhite podalshe at apramechevih reshenij !
13.05.2022 15:49 Ответить
Eta vaina dalzhna izmenitj mnogoje v miru , i reorganizaciju NATO vtom chisle !
13.05.2022 15:50 Ответить
А чому євреям ООН країну зробила, а курдам ні?
13.05.2022 15:51 Ответить
Хороший вопрос. Кстати только что узнал фильм "царство небесно" там Салах Ад Дин так вот он курд. А вообще как я понимаю курды опасные ребята которые даже без государства не особо хотят кому то подчиняться и им плевать кто перед ними. И турки их очень бояться)
13.05.2022 15:59 Ответить
Нащадки давніх войовничих ассирійців чи я щось наплутав?
13.05.2022 16:03 Ответить
там как у нас всех понемногу. Вот у нас славяне, викинги, сарматы, скифи, кимерийцы и в итоге глянь какие вояки свободолюбивые. Вот и у них и ассирийци и персы я подозреваю что и хеты всякие народы, в том числе скорее всего скифи те что жили в азии вот и получается гремучая смесь. У них кстати иногда рождаются светловолосые с голубыми глазами. Арии кароче))
13.05.2022 17:40 Ответить
Ну не курвамать? І тут знайшло штурпак! А най тобі…
13.05.2022 15:52 Ответить
не ожидал что Турция окажеться консервной банкой. С другой стороны Украине не мешает и хорошо но все же.
13.05.2022 15:54 Ответить
Населення Курдистану 36 млн. Звичайно, їм не можна мати свою державу, чи не так пане Ердоган?
13.05.2022 16:01 Ответить
ще один помічник
13.05.2022 16:01 Ответить
Где то он прав, там понаехло много москалей, а они генетиеские террористы.
13.05.2022 16:01 Ответить
Украина отказалась признавать геноцид армян несмотря на давление которое возможно было - если вы гражданин Азербайджана то вам тоже наверное это интересно + турецкий бизнес нехило так зарабатывал на инфраструктурных проектах в Украине...учите матчасть...
13.05.2022 16:20 Ответить
Швеция признала и осудила геноцид армян (о финах не знаю) + вопрос курдов для Турции оочень болезненный - примерно как признание крыма мацковским или дыныры самостоятельной для украинцев...ожидаемая реакция...
13.05.2022 16:08 Ответить
Более точным - как признание Крыма крымско-татарским. У курдов нет своего государства, куда бы они могли эмигрировать, если их в других государствах что-то не устраивает.
13.05.2022 17:36 Ответить
Він уточнив, що в цих країнах ведуть діяльність представники "Робочої партії Курдистану", яку Анкара вважає терористичною організацією.,що можна хотіти від рашистського турецького дружбана , котрий привів це уточнення і не уточнює, що Фінляндія і Швеція є сусідами рашистського окупанта і вбивці українського народу, країною, котру визнають спонсором і розсадником світового тероризму і притулок котрий собі знаходить і в Турції в лиці Ердогана.???
13.05.2022 16:13 Ответить
Ну от відраху видно, що посадовці нато не вчили добре історію про отоманську імперію, про монголо-татарське іго. Бо тоді би все було по-інакшому.
Шо мусульмани, що кацапи - все одне і те ж. Але мусульманам, якшо вигідно, то вони і в рай підуть. Тобто - хлопці з нато - відкривайте підручники історії.
13.05.2022 16:19 Ответить
почалось! Може час виключити туреччину і угорщину із НАТО?
13.05.2022 16:23 Ответить
восток дело тонкое...
а турки ваще тонко-тонкие ))) особенно когда хочется и рыбку съесть...и с умным видом остаться...
13.05.2022 16:31 Ответить
М-дааа... Фігово...
13.05.2022 16:35 Ответить
да уж... везде найдётся своё *****
13.05.2022 16:45 Ответить
Украине надо быть осторожными с турецким руководством.
13.05.2022 16:54 Ответить
Иного не ожидалось!
- Турция захватила серверный Кипр
- Турция купила орковское ПВО (вместо натовского) хотя все страны НАТО протестовали
- Турция вбрасывала беженцев а ЕС, точно так как лукашенко в польшу.
- Турция разделила с орками север Сирии (думаю турки так же нацелены на Крым
- и так далее
--------------------------
Спасибо за Байрактары - это плюс, но что в замен? Это не озвучено ещё, но сильно удивит. По сравнению с турками - немцы (которых правильно критикует посол) покажутся бандеровцами.
Нужно держаться Запада, в целом и отдельных стран особенно (США-Британия-Голландия-Скандинавия-Польша-Прибалтика-Канада).
13.05.2022 17:16 Ответить
Это значит, что Россия подарит Эрдогану Сирию и Карабах.
Народ, диктатор есть диктатор. То же касается Азербайджана. Это не европейские страны и народы. Они естественные союзники России. Помогите Грузии и Армении освободится от турецко- российского гнета. Армянский и грузинский народы молятся за победу Украины и помагают как могут. Диаспоры рядом с Украиной и все прогрессивные силы в этих странах также с Украиной. Армений и Грузия будут рады быть союзниками победившей рашизм великой Украины.
13.05.2022 17:27 Ответить
Твоя армения на государственном уровне признала оккупацию Крыма.
13.05.2022 17:54 Ответить
Эрдоган договорился о чём-то с Путиным. Гнида турецкая.
13.05.2022 17:41 Ответить
Слышали про Тюркский союз? Штаб квартира находится в Стамбуле. Членами являются Турция, Азербайджан, Венгрия (не удивляйтесь, начали себя позиционировать как тюрки). В организации наблюдателями являются Гагаузская автономия, Крымские татары. Идея - пантуркизм, Цель - Великий Туран. Несколько фактов беспринципности стран
1. Венгрия продала Азербайджану аЗербайджанского офицера Рамиля Сафарова, который зарубил топором спящего армянского офицера на сборах НАТО в Будапеште. Приговоренного на пожизненный срок азера отправили в Баку, где его почетно встретили у трапа самолета и обьявили героем.
2. Гагаузия - совковое болото в Европе
3. Азербайджан - потомственная диктатура гбшников. 22 февраля заключила союз с Россией. С помощью России и Турции применила все варварские методы войны против армян Карабаха. Использовала исламских наемников из Сирии.
4. Крым - на всех картах фигурирует как территория Великого Турана.
13.05.2022 17:56 Ответить
Вот читаю, и удивляюсь насколько ты тупой. А ЕС что по твоему? Не аналог Турана? Иои в твоем понятии если европа такое деоает, это правильно и хорошо, если другие хотят сделать это вне европы, это плохо и неправильно?
13.05.2022 18:04 Ответить
Казочки такі казочки)
13.05.2022 21:38 Ответить
Турция - тюрьма народов.
Вдумайтесь. 30 млн курдов лишены прав в этой стране
Были уничтожены и изгнаны из исконных - армяне, греки, ассирийцы
Турция в 21 веке нацеливается на территории всех соседей - Болгария, Греция, Молдова, Украина, Грузия, Армения, Иран, Ирак, Сирия, Кипр.
Рассадник порока и лицемерия.
13.05.2022 18:09 Ответить
Я вообще не понимаю что там турки делают.

Там одни европейские народы. А турки азиатский народ.

И они еще зачем-то ждут вступления в ес.

К тому же Эрдоган - диктатор. Зачем Турцию взяли в нато?
13.05.2022 18:11 Ответить
Куди там любителі туркла поділися?
13.05.2022 18:14 Ответить
Не бойся, тут.
13.05.2022 18:31 Ответить
и вы считаете тут он прав?
14.05.2022 02:00 Ответить
Кождый ловит свой момент.Это нормально. С-400 вспоминаем. И это пока заява
13.05.2022 18:47 Ответить
В когось ще є сумніви, що пЕрдоган - теж саме *****, версія 2.0.
13.05.2022 19:57 Ответить
 
 