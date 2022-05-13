Турция против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, потому что они - "убежище для террористических организаций", - Эрдоган
Турция не смотрит позитивно на намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Поскольку считает скандинавские страны приютом для "террористических организаций".
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК Украина".
"У нас нет позитивного мнения. Скандинавские страны похожи на гостевые дома террористических организаций. Те, кто поддерживает терроризм, находятся в парламентах этих стран", - отметил он.
Он уточнил, что в этих странах ведут деятельность представители "Рабочей партии Курдистана", которую Анкара считает террористической организацией.
Отметим, Турция является членом Североатлантического альянса, поэтому ее одобрение необходимо для вступления Швеции и Финляндии.
Напомним, ожидается, что Финляндия официально объявит о подаче заявки на вступление в НАТО уже 15 мая.
А Швеция должна определиться и подать заявку 16 мая.
Та й для військових суден рашки закрили протоки тільки на третю добу вторгнення
2. Нормальная реакция с его страны. Эта террористическая организация стала причиной около 40 тысяч людей в Турции. То есть, как Украина реагировала бы на государство, поддерживающее у себя условную Лугандонию?
3. Этот "диктатор", в отличии от "свободной" Германии и даже всех стран Запада, с первых дней без препон делал все, чтобы у Украины были ударные беспилотники. А эти беспилотники, в свою очередь, уничтожали самые стратегические обьекты, такие как ПВО (спасая жизни украинских пилотов), командные центры и т.д. Еще неизвестно, где бы стоял русский солдат ко времени, пока Запад пошевелился со своими ленд-лизами и т.д. (тоже очень хорошо, что все таки пошевелились). По степени важности поддержки Украине, эти страны сделали больше всех и украинцы должны об этом помнить: Великобритания, Турция, США, Польша, Прибалтика.
За помощь ему спасибо, никто её не отрицает
І те шо Ердоган проявляє принциповість це його вигідно відрізняє від безхребетних нікчем типу макрона чи шольца!
Впрочем, баба Меркель и сейчас будет утверждать, что все правильно сделала, ибо не фиг.
А фінам і шведам своя сорочка ближче до тіла, що їм якісь курди.
Але час таки покаже.
Цих орбанів,макаронів,ердоганів не розумію,що з людьми робиться.З однієї сторони добре,що байрактври нам дали,з другої сторони несе таку чепуху
В Україні теж є тюркські племена - киримли (кримські татари), кримчаки, гагаузи. Вони нащадки половців і печенігів та огузів- тобто родичі турків.
А якщо вони вільно живуть в Швеції та Фінляндії - то ніякі вони не терористи.
Шо мусульмани, що кацапи - все одне і те ж. Але мусульманам, якшо вигідно, то вони і в рай підуть. Тобто - хлопці з нато - відкривайте підручники історії.
а турки ваще тонко-тонкие ))) особенно когда хочется и рыбку съесть...и с умным видом остаться...
- Турция захватила серверный Кипр
- Турция купила орковское ПВО (вместо натовского) хотя все страны НАТО протестовали
- Турция вбрасывала беженцев а ЕС, точно так как лукашенко в польшу.
- Турция разделила с орками север Сирии (думаю турки так же нацелены на Крым
- и так далее
--------------------------
Спасибо за Байрактары - это плюс, но что в замен? Это не озвучено ещё, но сильно удивит. По сравнению с турками - немцы (которых правильно критикует посол) покажутся бандеровцами.
Нужно держаться Запада, в целом и отдельных стран особенно (США-Британия-Голландия-Скандинавия-Польша-Прибалтика-Канада).
Народ, диктатор есть диктатор. То же касается Азербайджана. Это не европейские страны и народы. Они естественные союзники России. Помогите Грузии и Армении освободится от турецко- российского гнета. Армянский и грузинский народы молятся за победу Украины и помагают как могут. Диаспоры рядом с Украиной и все прогрессивные силы в этих странах также с Украиной. Армений и Грузия будут рады быть союзниками победившей рашизм великой Украины.
1. Венгрия продала Азербайджану аЗербайджанского офицера Рамиля Сафарова, который зарубил топором спящего армянского офицера на сборах НАТО в Будапеште. Приговоренного на пожизненный срок азера отправили в Баку, где его почетно встретили у трапа самолета и обьявили героем.
2. Гагаузия - совковое болото в Европе
3. Азербайджан - потомственная диктатура гбшников. 22 февраля заключила союз с Россией. С помощью России и Турции применила все варварские методы войны против армян Карабаха. Использовала исламских наемников из Сирии.
4. Крым - на всех картах фигурирует как территория Великого Турана.
Вдумайтесь. 30 млн курдов лишены прав в этой стране
Были уничтожены и изгнаны из исконных - армяне, греки, ассирийцы
Турция в 21 веке нацеливается на территории всех соседей - Болгария, Греция, Молдова, Украина, Грузия, Армения, Иран, Ирак, Сирия, Кипр.
Рассадник порока и лицемерия.
Там одни европейские народы. А турки азиатский народ.
И они еще зачем-то ждут вступления в ес.
К тому же Эрдоган - диктатор. Зачем Турцию взяли в нато?