Турция против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, потому что они - "убежище для террористических организаций", - Эрдоган

Турция не смотрит позитивно на намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Поскольку считает скандинавские страны приютом для "террористических организаций".

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК Украина".

"У нас нет позитивного мнения. Скандинавские страны похожи на гостевые дома террористических организаций. Те, кто поддерживает терроризм, находятся в парламентах этих стран", - отметил он.

Он уточнил, что в этих странах ведут деятельность представители "Рабочей партии Курдистана", которую Анкара считает террористической организацией.

Читайте также: Членство Швеции в НАТО способно обезопасить Северную Европу, - Линде

Отметим, Турция является членом Североатлантического альянса, поэтому ее одобрение необходимо для вступления Швеции и Финляндии.

Напомним, ожидается, что Финляндия официально объявит о подаче заявки на вступление в НАТО уже 15 мая.

А Швеция должна определиться и подать заявку 16 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия против вступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС, - заместитель постпреда РФ при ООН Полянский