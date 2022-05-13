Шольц позвонил Путину, чтобы объяснить, что в Киеве нет нацистов и призвал прекратить огонь

Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня позвонил по телефону президенту РФ Владимиру Путину и призвал его к прекращению огня, а также заверил, что никаких "нацистов" у власти в Украине нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Три вещи из сегодняшнего длинного телефонного разговора с Путиным: в Украине должно быть прекращение огня как можно быстрее. Утверждение, что там правят нацисты, ошибочно. И я указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию", – написал Шольц в Twitter.

Пресс-служба Кремля сообщила, что в разговоре с канцлером ФРГ Путин пожаловался, что переговоры между Украиной и РФ якобы заблокированы Киевом, снова говорил о "защите Донбасса", пытаясь оправдать полномасштабное вторжение оккупантов в Украину, а также заявил о якобы нарушении международного гуманитарного права со стороны защитников Мариуполя.

