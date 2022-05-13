РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8873 посетителя онлайн
Новости Война
10 284 56

Шольц позвонил Путину, чтобы объяснить, что в Киеве нет нацистов и призвал прекратить огонь

шольц,путін

Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня позвонил по телефону президенту РФ Владимиру Путину и призвал его к прекращению огня, а также заверил, что никаких "нацистов" у власти в Украине нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Три вещи из сегодняшнего длинного телефонного разговора с Путиным: в Украине должно быть прекращение огня как можно быстрее. Утверждение, что там правят нацисты, ошибочно. И я указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию", – написал Шольц в Twitter.

Пресс-служба Кремля сообщила, что в разговоре с канцлером ФРГ Путин пожаловался, что переговоры между Украиной и РФ якобы заблокированы Киевом, снова говорил о "защите Донбасса", пытаясь оправдать полномасштабное вторжение оккупантов в Украину, а также заявил о якобы нарушении международного гуманитарного права со стороны защитников Мариуполя.

Читайте также: Шольц сегодня будет отчитываться перед Бундестагом о своей нерешительности в предоставлении оружия Украине

Автор: 

путин владимир (32217) Шольц Олаф (912)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
Терорист номер один в світі добре розуміє, що нацисти в наш час є тільки на московії, він добре розуміє, що набрехав, але це йому потрібно для своєї тупої орди, бо як вони будуть йти на війну?
показать весь комментарий
13.05.2022 15:24 Ответить
+34
Вот, мля, новость. А то он ,****, не знал
показать весь комментарий
13.05.2022 15:22 Ответить
+30
Да перестаньте вы звонить этому путину!
показать весь комментарий
13.05.2022 15:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да перестаньте вы звонить этому путину!
показать весь комментарий
13.05.2022 15:21 Ответить
Ех! Жаль америкоси, Бен Ладена знищили,- так би Шольц з Макроном і йому по черзі звонили Б...
показать весь комментарий
13.05.2022 16:19 Ответить
Краще б він гівна наївся. Був би той же ефект.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:54 Ответить
Вот, мля, новость. А то он ,****, не знал
показать весь комментарий
13.05.2022 15:22 Ответить
Терорист номер один в світі добре розуміє, що нацисти в наш час є тільки на московії, він добре розуміє, що набрехав, але це йому потрібно для своєї тупої орди, бо як вони будуть йти на війну?
показать весь комментарий
13.05.2022 15:24 Ответить
одна польза от звонков..... Вова напрягается и психует ..... и чем часто и сильно ***** будет психовать- тем быстрее откинет свои копыта и рога с хвостом..
показать весь комментарий
13.05.2022 15:29 Ответить
Жодної користі від дзвінків ***** немає, це навпаки лише шкодить, так як це розцінюється ним як слабкість і безхребетність Європи, і змушує його думати, що якшо ще трохи піднажати то вони здадуть йому Україну!
показать весь комментарий
13.05.2022 15:51 Ответить
просто кінчена хвойда, як і макарон. Думаю ЄС в цьому вигляді, як зараз, скоро не буде, буде Північно-Східний ЄС, без швабів жабоїдів і Мадярів
показать весь комментарий
13.05.2022 15:24 Ответить
Ще один. Правду Мельник казав - ковбаса.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:24 Ответить
никакого самолюбия, сплошная меркантильность
показать весь комментарий
13.05.2022 15:25 Ответить
Дожилися, на чолі ведучих країн Европи імпотент Шольц і гей Макрон. Зрозуміло ,чому Британія не схотіла мвти з ними справи.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:26 Ответить
смішно
показать весь комментарий
13.05.2022 15:26 Ответить
....одному и другому есть о чем поговорить...
показать весь комментарий
13.05.2022 15:26 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 15:26 Ответить
слив меркантильных шольцев
показать весь комментарий
13.05.2022 15:26 Ответить
Макроны с Шольцами всё никак не уймутся!..
И наш осёл туда-же!
показать весь комментарий
13.05.2022 15:27 Ответить
Объясните кто-нибудь дебилу что кацапские сказки про "нацистов в Украине"- это лишь повод. А то совсем уж жалко пресмыкается.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:29 Ответить
та прекрасно вони все розуміють.шо ніяких нацистів нема.то для дєбілів в рашці казки...в )(уйла інша задача знищити Україну от і все
показать весь комментарий
13.05.2022 15:38 Ответить
Дядя Шольц, ты дурак? Он прекрасно знает, что никаких нацистов тут нет, ему просто нужен повод для захвата Украины. Хватит звонить террористу-маньяку!
показать весь комментарий
13.05.2022 15:29 Ответить
Угу, а то путін не знає, що в Києві нацистів немає. Повторюся ще раз: ще в 2014р. я казала, що Німеччина та Франція Україну підтримувати не будуть. Ну вірніше, вони на словах підтримували, а діями примушували Україну капітулювати. І зараз керівництво Німеччини ганьбиться по повній. Та й Франція не відстає. Та там таких країн до біса. Просто це самі значущі.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:29 Ответить
Всі нацисти в москві
показать весь комментарий
13.05.2022 15:31 Ответить
Якась дитина цей Шольц, не розуміє справжніх мотивів нападу путіна на Україну. Ще б переконував його, що в Україні немає "біолабораторій які заражають голубів вірусом проти слов'ян". ))
показать весь комментарий
13.05.2022 15:33 Ответить
Путин срежиссировал создание ЛНР и ДНР, по его же приказу их 8 лет обстреливали чтобы обвинить Украину. Но даже официально за 2020 год погибло всего 29 мирных жителей по обои стороны разграничения

Основываясь на этом, Шольц должен был спросить у Путина, о какой защите жителей Донбасса идёт речь, если РФ за последние месяцы убила десятки тысяч мирных жителей только Мариуполе?
показать весь комментарий
13.05.2022 15:36 Ответить
емануель.....пам'ятаю порно фільми ГДР і ФРН
показать весь комментарий
13.05.2022 15:36 Ответить
как будто бы он не знает, он сам это придумал и рабсиянам через говорящие головы это внушил.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:38 Ответить
Що ж це за гра у піддавки? Кремль загарбує території,а фріц йому розказує,що там грибів нема,бо він був і теж шукав.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:46 Ответить
фріц навіть не сказав, що ***** (кремл) є агресором і окупантом.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:51 Ответить
"путін [...] заявив про нібито порушення міжнародного гуманітарного права з боку захисників Маріуполя" - подібними заявами московити вже неодноразово показували, що вони цинічно ржуть і стібуться з нас і зі всього світу. Вони мислять шаблонами злочинців і для них будь-які прояви миролюбства та чесної дипломатії - це прояви слабкості і ознака "тєрпіл". Вони розуміють лише мову сили.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:47 Ответить
Разговор двух невменяемых.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:50 Ответить
они реально тупые? неужели не понятно что для русни это только повод и они прекрасно понимают что нет тут никаких фашистов
показать весь комментарий
13.05.2022 15:52 Ответить
Шольц, ти дурак? ***** про це знає, у ***** друга мета.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:55 Ответить
"жодних "нацистів" при владі в Україні немає". Это он имеет в виду, что остальные, кто не во власти - все нацисты? А в наРФии он нацизма в упор не видит? И в народе, и во власти!
Он же из Германии. Фашист нацисту глаз не выклюет.
Шольц много говорит, да мало, что делает. От поставок вооружения из Германии просто не знаем где складывать даже! Сарказм.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:58 Ответить
З ****** розмовляти- тільки час гаяти.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:03 Ответить
Коли я пишу, що НАТО - це вже "отстой", тут купа збуджених коментаторів вилазить.
Так ось - НАТО - це "отстой". У 1940 році, коли німці окупували Париж, французи відкрили там публічні дома для німецьких офіцерів. Аби "не дратувати Гітлера".
За ці 80 років нічого не змінилось. Французи хотіли б, щоб в Києві відкрили публічні дома для кацапні, аби не дратувати путлєра.
На жаль, наша молодь, не знаючи історію Європи, береться коментувати старших.
Майбутня життєздатна система безпеки в Європі -Україна+Польща+Британія+країни Балтії. Цей альянс має отримати статус особливого партнера США.
Всі інші формати - "отстой"!
показать весь комментарий
13.05.2022 16:03 Ответить
Не *****. Є нацист - то є я.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:04 Ответить
Шольц, брось глистов облюбовать. Они тебе спасибо не скажет.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:08 Ответить
макрон передав шольцу телефон,
французи і німці бояться що параша на них обідиться і не дасть газу
то не хочуть давати Україні зброю а сидять на телефонах
показать весь комментарий
13.05.2022 16:11 Ответить
Світові країни повинні перестати телефонувати терористу номер 1. Із вбивцею цілої нації не має про що говорити. Тобто, навпаки, ЙОГО потрібно просто ігнорувати. Ось тоді він сам почне дхвонити до всіх. А то і макрон підстилається і шольц в очі заглядає. ПЕРЕСТАНЬТЕ це робити. Включіть здоровий глузд.
Задійте французький легіон і спасіть АЗОВЦІВ, якщо Ви самі не можете цього зробити.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:12 Ответить
Боюсь, ему придётся периодически названивать, чтобы можно было макать наших путинфершееров в факт, что путин нихт фершеит.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:23 Ответить
Я був кращої думки про Шольца. То то він в Київ їхати не хоче.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:24 Ответить
И это канцлер европейской страны ?
показать весь комментарий
13.05.2022 16:32 Ответить
Світ, а особливо Україна потерпає від наслідків євротолерастії.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:45 Ответить
Интересно: Гитлеру часто звонили "европейские лидеры"?
показать весь комментарий
13.05.2022 16:45 Ответить
Ох как хочется немцам и французам вытащить россию из под санкций, как хочется зарабатывать на россии. Так и бегут Макрон и Шольц один перед другим уговаривать Путина. Вот только не понимают эти жадные придурки, что путину плевать на весь мир, на экономику, на россиян, ему главное захапать Украину , воссоздать дореволюционную российскую империю с Польшей , Балтийскими странами и даже Финляндией. И все эти шольцы, макроны, додоны и орбаны, все они не стоят для него ровным счетом ничего. Он ими пользуется и просто презирает. Уважает реальную силу Ердогана, Байдена и китайца Сен зен Пина. Даже Зеленского он ненавидит но не презирает.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:49 Ответить
Цікаво, чи можна під час дзвону визначити геолокацію Путлера? Ну ви розумієте для чого.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:57 Ответить
Американці вже попередили пуйла, що їм відомі точні координати всіх його бункерів і коли він там знаходиться. Їм все відомо про місцезнаходження пуйла, йому вже ніде сховатися.
показать весь комментарий
13.05.2022 21:27 Ответить
Я больше не могу терпеть Шольца. Это отстой! О чем можно говорить с Путиным 75 минут? Обезьяна в Кремле уже не восприимчива. Эти социалисты позор для Германии.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:58 Ответить
Отмазка на будущее. "Я сделал все возможное, 75 минут пытался его убедить, а он не согласился. Поэтому придется его убить."
показать весь комментарий
13.05.2022 19:16 Ответить
О це так номер) Шольц в іодіота бавиться? ***** ібануте, але не тупе. О це так номер.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:26 Ответить
Після дзвінка ***** зрозумів, що Шольц дебіл
показать весь комментарий
13.05.2022 20:36 Ответить
Дарма Шольц старається. Пуйло сам йому все розкаже, потім покличе луку і той покаже, куди Шольцу йти - всі 4 напрямки на... мапі.
показать весь комментарий
13.05.2022 21:21 Ответить
Ой ржу не могу... Два диби-ла это сила..... Макрон и Шольц....
показать весь комментарий
14.05.2022 03:45 Ответить
 
 