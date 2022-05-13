Шольц позвонил Путину, чтобы объяснить, что в Киеве нет нацистов и призвал прекратить огонь
Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня позвонил по телефону президенту РФ Владимиру Путину и призвал его к прекращению огня, а также заверил, что никаких "нацистов" у власти в Украине нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
"Три вещи из сегодняшнего длинного телефонного разговора с Путиным: в Украине должно быть прекращение огня как можно быстрее. Утверждение, что там правят нацисты, ошибочно. И я указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию", – написал Шольц в Twitter.
Пресс-служба Кремля сообщила, что в разговоре с канцлером ФРГ Путин пожаловался, что переговоры между Украиной и РФ якобы заблокированы Киевом, снова говорил о "защите Донбасса", пытаясь оправдать полномасштабное вторжение оккупантов в Украину, а также заявил о якобы нарушении международного гуманитарного права со стороны защитников Мариуполя.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И наш осёл туда-же!
Основываясь на этом, Шольц должен был спросить у Путина, о какой защите жителей Донбасса идёт речь, если РФ за последние месяцы убила десятки тысяч мирных жителей только Мариуполе?
Он же из Германии. Фашист нацисту глаз не выклюет.
Шольц много говорит, да мало, что делает. От поставок вооружения из Германии просто не знаем где складывать даже! Сарказм.
Так ось - НАТО - це "отстой". У 1940 році, коли німці окупували Париж, французи відкрили там публічні дома для німецьких офіцерів. Аби "не дратувати Гітлера".
За ці 80 років нічого не змінилось. Французи хотіли б, щоб в Києві відкрили публічні дома для кацапні, аби не дратувати путлєра.
На жаль, наша молодь, не знаючи історію Європи, береться коментувати старших.
Майбутня життєздатна система безпеки в Європі -Україна+Польща+Британія+країни Балтії. Цей альянс має отримати статус особливого партнера США.
Всі інші формати - "отстой"!
французи і німці бояться що параша на них обідиться і не дасть газу
то не хочуть давати Україні зброю а сидять на телефонах
Задійте французький легіон і спасіть АЗОВЦІВ, якщо Ви самі не можете цього зробити.