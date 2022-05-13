Украина не восприняла идею Папы Римского о символическом примирении с Россией, - Зеленский

Украинское общество не восприняло идею Папы Римского Франциска, когда два человека символически вместе несли украинский и российский флаги в Ватикане.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, передает Цензор.НЕТ.

"Я вам объясню, как наше общество на это реагирует: когда Папа молится за Украину, мы ему всегда благодарны. Когда он показывал на примере двух людей, которые несли украинский и российский флаги, что должна быть дружба, мы не смогли это воспринять", – сказал Зеленский.

Он объяснил это тем, что сейчас в Украине такое отношение к российскому флагу его воспринимают как символ захватчиков.

"Произошел ментальный раскол, это уже не тот флаг, который поднимается на соревнованиях, на Олимпиадах. Сегодня это флаг, с которым они убивали нас. И у нас эта ассоциация. Сложно понять, когда это напрямую не касается вас", - добавил президент.

Напомним, в Страстную пятницу, 15 апреля, на одном из отрезков традиционной Крестной дороги в Риме, крест держали украинка и россиянка, что должно было символизировать примирение двух народов.