Украина не восприняла идею Папы Римского о символическом примирении с Россией, - Зеленский
Украинское общество не восприняло идею Папы Римского Франциска, когда два человека символически вместе несли украинский и российский флаги в Ватикане.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, передает Цензор.НЕТ.
"Я вам объясню, как наше общество на это реагирует: когда Папа молится за Украину, мы ему всегда благодарны. Когда он показывал на примере двух людей, которые несли украинский и российский флаги, что должна быть дружба, мы не смогли это воспринять", – сказал Зеленский.
Он объяснил это тем, что сейчас в Украине такое отношение к российскому флагу его воспринимают как символ захватчиков.
"Произошел ментальный раскол, это уже не тот флаг, который поднимается на соревнованиях, на Олимпиадах. Сегодня это флаг, с которым они убивали нас. И у нас эта ассоциация. Сложно понять, когда это напрямую не касается вас", - добавил президент.
Напомним, в Страстную пятницу, 15 апреля, на одном из отрезков традиционной Крестной дороги в Риме, крест держали украинка и россиянка, что должно было символизировать примирение двух народов.
закопатьзарыть, там нехер смотреть
Сердешний ЗЄля бідкається про збереження росії... : "Президент України вважає, що путін вже не зможе зберегти своє лице, але ще може зберегти роcію"...
А українці, обираючи його президентом, щиро надіялися на те, що він турбуватиметься про збереження та розквіт саме України...
https://rubryka.com/2022/05/13/prezydent-********-vvazhaye-shho-putin-vzhe-ne-zmozhe-zberegty-svoye-lytse-ale-shhe-mozhe-zberegty-rociyu/?fbclid=IwAR2Hg9i32r2JnUHkNBwyIMUCGqd52xq0A_qmxf6uXD6gCfMwFw6qdtkzHHo
Никаких чётких заявлений
Тупо продажні церковні тварі
от ІоаннПавло 2 - це приклад для наслідування-настоящий Папа
хіба що з дохлими москалями можна примиритись
Перемиря з кацапами, та навіть кацапам такого не побажаю. Є тільки один вихід - зруйнувати все те що знаходиться від кордону з Балтією і до уралу. А те що за уралом - то вже не наша справа. Там і китайці все зрозуміють.
ПАПА ЗЛАМАВСЯ, ПОЛЯКИ, БУДЬ ЛАСОЧКА, ПРИШЛІТЬ НОВОГО, ІЗ НОРМАЛЬНОЮ ЗДОРОВОЮ МОРАЛЛЮ