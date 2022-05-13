РУС
Украина не восприняла идею Папы Римского о символическом примирении с Россией, - Зеленский

Украинское общество не восприняло идею Папы Римского Франциска, когда два человека символически вместе несли украинский и российский флаги в Ватикане.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, передает Цензор.НЕТ.

"Я вам объясню, как наше общество на это реагирует: когда Папа молится за Украину, мы ему всегда благодарны. Когда он показывал на примере двух людей, которые несли украинский и российский флаги, что должна быть дружба, мы не смогли это воспринять", – сказал Зеленский.

Он объяснил это тем, что сейчас в Украине такое отношение к российскому флагу его воспринимают как символ захватчиков.

"Произошел ментальный раскол, это уже не тот флаг, который поднимается на соревнованиях, на Олимпиадах. Сегодня это флаг, с которым они убивали нас. И у нас эта ассоциация. Сложно понять, когда это напрямую не касается вас", - добавил президент.

Читайте также: Членство Швеции в НАТО способно обезопасить Северную Европу, - Линде

Напомним, в Страстную пятницу, 15 апреля, на одном из отрезков традиционной Крестной дороги в Риме, крест держали украинка и россиянка, что должно было символизировать примирение двух народов.

Ватикан (217) Зеленский Владимир (21990) Папа Римский (457)
+33
Россию можно понять,простить и закопать..
13.05.2022 15:35 Ответить
+33
сначала закопать, а там посмотрим
13.05.2022 15:39 Ответить
+20
К сожалению Франциск во время этой войны показал себя никак. С чем это связанно, уже предмет споров, но это явно не внятная и не чёткая позиция Лидера и персоны, к которой немало людей прислушиваются по всему миру
13.05.2022 15:38 Ответить
Россию можно понять,простить и закопать..
13.05.2022 15:35 Ответить
сначала закопать, а там посмотрим
13.05.2022 15:39 Ответить
просто закопать зарыть, там нехер смотреть
13.05.2022 23:31 Ответить
А можна просто закопати?
13.05.2022 18:02 Ответить
Люди з "дивною поведінкою" у владі України , - хворі... чи "слуги" не українського, а саме ординського народу ?

Сердешний ЗЄля бідкається про збереження росії... : "Президент України вважає, що путін вже не зможе зберегти своє лице, але ще може зберегти роcію"...

А українці, обираючи його президентом, щиро надіялися на те, що він турбуватиметься про збереження та розквіт саме України...

https://rubryka.com/2022/05/13/prezydent-********-vvazhaye-shho-putin-vzhe-ne-zmozhe-zberegty-svoye-lytse-ale-shhe-mozhe-zberegty-rociyu/?fbclid=IwAR2Hg9i32r2JnUHkNBwyIMUCGqd52xq0A_qmxf6uXD6gCfMwFw6qdtkzHHo
13.05.2022 18:12 Ответить
Володька сьогодні в ударі
13.05.2022 15:36 Ответить
воняет много?
13.05.2022 15:38 Ответить
Допоки тебе тут не було, нічим не воняло.
13.05.2022 15:56 Ответить
К сожалению Франциск во время этой войны показал себя никак. С чем это связанно, уже предмет споров, но это явно не внятная и не чёткая позиция Лидера и персоны, к которой немало людей прислушиваются по всему миру
13.05.2022 15:38 Ответить
Как всегда, Ватикан говорит что его дело-сторона. Миру-мир и т. Д.
Никаких чётких заявлений
13.05.2022 15:43 Ответить
он же божий помазанник, типа... забыл уже как огнем и мечем выжигали города во время крестовых походов....
13.05.2022 16:10 Ответить
Показав себе, як банальний барига (можна просто читати як ЧМО) бо в банку Ватикану дохєра москальського бабла, от і трясеться, щоб не вивели, або не конфіскували.
Тупо продажні церковні тварі
13.05.2022 17:49 Ответить
папа махав кадилом--у відповідь помахали йому
13.05.2022 15:40 Ответить
одним словом понти-фіґ
13.05.2022 15:41 Ответить
Нас прийшли вбивати і ми маємо зцим змиритись?
13.05.2022 15:40 Ответить
І мирні перемовини з фуйлом ми теж не сприймемо
13.05.2022 15:41 Ответить
Тезка),тьфу-тьфу...
13.05.2022 15:41 Ответить
"а я сейчас вам покажу, откуда ...."
13.05.2022 15:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2H2Fcj7Scl8 А я вам сейчас покажу... ВИДЕО
13.05.2022 16:01 Ответить
вікарій Христа так седе не поводить..
от ІоаннПавло 2 - це приклад для наслідування-настоящий Папа
13.05.2022 15:42 Ответить
Одесса - мама послала Римского папу!
13.05.2022 15:42 Ответить
Світові організації показали себе ,як імпотенти..нічого вони не вирішують і не взмозі вирішити..Це збіговисько бюрократів і озабоченців..Ніякого колетивно єднання.ніякої колективної безпеки--кожен за своє..А інше все бздура
13.05.2022 15:44 Ответить
А я не вижу никаких движений в сторону. Например Папа Римский мог договорится о процедуре эвакуации или не важно как называется с Азовстали. Але, Папа. Применение бывает после покаяния, а тут люди даже от своих планов не отказались.
13.05.2022 15:45 Ответить
Вже 300 років нас примиряють і пояснюють, шо ми ніби то брацкіє народи. Хер там. Або ми їх знищимо, або вони нас. Інших варіантів нема.
13.05.2022 15:47 Ответить
Чим більше читаю заяв зєлєнскага, тим сильніше переконуюсь, що він не політик, а генератор випадкових речень із методичок пропагандона подоляка. Із 100% відсотків його заяв - 50% буде прямою протилежністю, того, що він казав у інших 50%.
13.05.2022 15:48 Ответить
Примирення з кацапськими терористами, ґвалтівниками, педофілами, вбивцями і садистами? Нехай краще Папа бере ***** під руки і разом з ним іде слідом за російським військовим кораблем.
13.05.2022 15:49 Ответить
ЦІкаво,як там поживають гроші ***** в банку Ватикану,який офіційно називається Інститут релігійних справ? Папі не цікаво?
13.05.2022 15:50 Ответить
это дерьмо феерит о папа потому что у папы просили помочь Азову, который зе дерьмо сливает
13.05.2022 15:51 Ответить
Зеля показывает медленный прогресс. С таким успехом может даже куйлу перестанет желать смотреть в очко
13.05.2022 15:51 Ответить
Папа, яке примирення після злочинів? Після злочинів може бути тільки покарання!
13.05.2022 15:53 Ответить
Может с ними ещё и в десна лупонутся? Братья ж, ******
13.05.2022 15:54 Ответить
В цій ситуації Зеленський нарешті в адекваті.
13.05.2022 15:56 Ответить
Папа, иди до мами. До Бениной мамы
13.05.2022 15:58 Ответить
Пора папу менять
13.05.2022 15:58 Ответить
на маму?
13.05.2022 16:00 Ответить
Что то я не помню когда с Гитлером примерялись. Интересно было бы увидеть как узники асвенцима и израильтяне несли вместе фашистский и израильский флаг
13.05.2022 15:59 Ответить
Католическая церковь очень даже примирялась с Гитлером.
13.05.2022 18:24 Ответить
*** війна йде, москалі вбивають українців яке примирення
хіба що з дохлими москалями можна примиритись
13.05.2022 16:01 Ответить
Чим більше я спостерігаю за Недіяльністю ватикану, тим більше переконуюсь, що це абсолютно проплачена кацапами структура. Він же ж має знати добре біблію. Вічно щос витягне на верх ну тільки кацапщиною смердить. Тобто, він хоче нам сказати, що маємо підставити і другу щоку кацапам?
Перемиря з кацапами, та навіть кацапам такого не побажаю. Є тільки один вихід - зруйнувати все те що знаходиться від кордону з Балтією і до уралу. А те що за уралом - то вже не наша справа. Там і китайці все зрозуміють.
13.05.2022 16:04 Ответить
допоки катування триває - жертва не зможе ані простити ані просто виправдвти існування ката.

ПАПА ЗЛАМАВСЯ, ПОЛЯКИ, БУДЬ ЛАСОЧКА, ПРИШЛІТЬ НОВОГО, ІЗ НОРМАЛЬНОЮ ЗДОРОВОЮ МОРАЛЛЮ
13.05.2022 16:07 Ответить
По ходу це була ідея Єрмака, Поуп Франциск її тільки сплагиатив...
13.05.2022 16:10 Ответить
Папа, не морочь голову
13.05.2022 16:14 Ответить
Яке примирення після Маріуполя Бучі і інших.Тобто ПАПА думає так можна вбивати катувати гвалтувати скільки завгодно а потім прийшли потиснули руки і примирилися?Воно кончене !
13.05.2022 16:16 Ответить
vot nepoimu - chevo eti popi ljezut vezde gde ih neprosjat.....na ulice 21 vek a tut kaie to dikari so srednjevekovje esho pontujutsa.....shlite ih NAh
13.05.2022 16:16 Ответить
Українське суспільство не сприйняло ідею касіра рашистських грошей в банку Ватікана , і по сумісництву Папи Римського Франциска, коли двоє людей символічно разом несли український та російський прапори у Ватикані.
13.05.2022 16:18 Ответить
Папа- пустое место, как и ООН. Ла-ла-ла-- лишь бы тебя не трогали.
13.05.2022 16:31 Ответить
тупой
13.05.2022 17:02 Ответить
Ти ба, Макрона за перемовини з ****** ледве матюками не крив, а конченому попу і слова сказати не може...
13.05.2022 18:17 Ответить
....а где карлик бабки прячет свои...то-то же.
13.05.2022 18:41 Ответить
 
 