РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8873 посетителя онлайн
Новости Война
14 778 55

Жены рашистов с ужасом ожидают возвращения мужей с войны: "Настя, я долбо#бом стал у тебя, я вообще еб#нутый стал. Приеду таким, какой я есть", - перехват СБУ. АУДИО

Женщины рашистов с ужасом ожидают возвращения мужчин домой, потому что зверства, которые они совершают на нашей земле, изменили психику вражеских солдат.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, перехваченный СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

На ней пьяный оккупант, который сейчас "стоит" в Херсонской области, рассказывает жене о зверствах над гражданским населением Украины. И этим очень ее пугает.

"Я могу взять человека и в голову "бам"… с пулемета, Калашникова, с ПКМа… сто человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что в это не веришь? Настя, я долбо#бом стал, я вообще еб#нутый стал".

Его жена озабоченно спрашивает, как они смогут продолжить жить вместе, но захватчик этим не очень переживает: "Когда были гражданские, я гражданских в окопы кидал. Всем по голове стрелял, убивал их. Они плакали, умоляли меня – я их все равно стрелял. Настя, ты на меня не смотри, то, что я у тебя такой "добрый". Я у тебя, какой есть, я приеду таким, какой я есть".

армия РФ (20620) СБУ (20433) перехват (355)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Якраз пара. Один іде за гроші вбивати, інша чекає кривавих унітазів і пральних машинок. Ідеальна пара.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:06 Ответить
+17
ось на це українці очікують із насолодою

русскіє ж зрозуміли, що ГВАЛТУВАТИ МОЖНА
ГВАЛТУВАТИ ДІТЕЙ МОЖНА
ВБИВАТИ НЕОЗБРОЄНИХ ЦИВІЛЬНИХ НОРМАЛЬНО

раша, ви не вірили в БУЧУ

БУЧА ЙДЕ ДО ВАС!
показать весь комментарий
13.05.2022 16:04 Ответить
+14
Долб#**, ты меня называла, долб#**, мы с тобою не пара
показать весь комментарий
13.05.2022 16:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А теперь самое время народную власть на родине устанавливать😂
показать весь комментарий
13.05.2022 16:01 Ответить
Не приїдуть, шансів повернутися мало.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:42 Ответить
Долб#**, ты меня называла, долб#**, мы с тобою не пара
показать весь комментарий
13.05.2022 16:02 Ответить
Якраз пара. Один іде за гроші вбивати, інша чекає кривавих унітазів і пральних машинок. Ідеальна пара.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:06 Ответить
Була пара
показать весь комментарий
08.07.2022 20:29 Ответить
Несмотря на все попытки руководства заманить граждан РФ на прохождение службы в Вооруженных силах по контракту, желающих по-прежнему практически нет. Это связано с тем, что сразу после заключения контракта военнослужащих отправляют на "специальную военную операцию" на территории Украины. Так, за апрель месяц пунктом отбора на воинскую службу по контракту в городе Чебоксары (Чувашская республика) отобрано всего 23 человека для прохождения службы в воинских частях Центрального ВО, из которых: 21 отдельная мотострелковая бригада (в/ч 12128, Тоцкое) - 2 прибыло; 15 отдельная мотострелковая бригада (в/ч 90600, Рощинский) - 27 прибыло, 12 из них тут же уволилось; 30 отдельная мотострелковая бригада (в/ч 45863, Рощинский) - 5 прибыло; 201 военная база (в/ч 01162, Душанбе, Таджикистан) - 1 прибыл.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:02 Ответить
"Каким ты был- таким ты и остался!"( С)
показать весь комментарий
13.05.2022 16:02 Ответить
він так тільки задатки мав, і йшов вбивати укрів, а зараз він на повну розкрутився і вбивати...йому вже глибоко по фіг кого вбивати, він і родину свою може вбити. рашка що потратиться на якісь ресоціалізації, інтеграції і так далі? ні. А самі вони не будуть шукати рішення своїх проблем, да й проблем він вже скоро зовсім в цьому не буде бачити жодних. Не для того його виховували. А виховують завжди жінки. От як вони їх виховували, так вони й будуть мати.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:07 Ответить
Це, незворотнє. Деградація односторонній процес. Чим,й неприпустимі кацапи
показать весь комментарий
13.05.2022 17:41 Ответить
Ти лапатнік д.....ом не став-ти ним вже народився...
показать весь комментарий
13.05.2022 16:03 Ответить
Заблуждаешься ,ты ********* ни стал ,ты падло ,всегда им был !
показать весь комментарий
13.05.2022 16:04 Ответить
ось на це українці очікують із насолодою

русскіє ж зрозуміли, що ГВАЛТУВАТИ МОЖНА
ГВАЛТУВАТИ ДІТЕЙ МОЖНА
ВБИВАТИ НЕОЗБРОЄНИХ ЦИВІЛЬНИХ НОРМАЛЬНО

раша, ви не вірили в БУЧУ

БУЧА ЙДЕ ДО ВАС!
показать весь комментарий
13.05.2022 16:04 Ответить
Ти таким народився, а тільки тепер побачив як люди живуть! Дибіл бл&ть...
показать весь комментарий
13.05.2022 16:04 Ответить
Там головна надія що муженька укокошать і вона стане вдовою героя росісі, інакше воно повернеться додому й укоколить її, коханця, а потім й себе.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:05 Ответить
Ну чего? Если мародерить в пределах московского кольца можно больше бабок поднять.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:08 Ответить
Мразь кацапська , здохнеш ти на нашій землі і Настю більше не побачишь😠
показать весь комментарий
13.05.2022 16:09 Ответить
Говорив мені один розумний дід: "Горілка не забирає розум, горілка перевіряє, чи був він взагалі". Так і тут - цей кацап не "став" долбо...., а він ним і був. Як тільки попав у "сприятливі" умови - так все і вилізло. А нормальна людина навіть на війні залишиться нормальною.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:09 Ответить
дело в том что у нас на Херсонщине не слышно про такие зверства. Они тут как бы себе более менее стараються вести и это еще страшнее. Потому что они здесь не зверствуют что бы на всегда остаться и присоединить область. Хотя может потом окажеться что люди многое не знали. Но по сути он может хряпнул на посту где то и геройствует какой он вояка и палач вообще.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:10 Ответить
геройствует по телефону
показать весь комментарий
13.05.2022 16:11 Ответить
Надеюсь, что это водяра и выпендреж.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:17 Ответить
Він міг потрапити на Херсонщину транзитом з Криму після відступу рашистів з півночі України
показать весь комментарий
13.05.2022 16:17 Ответить
Ти й був довбой*ом , в кращому випадку ти ним і останешся...
в гіршому........."довбой**об в пакеті"
показать весь комментарий
13.05.2022 16:10 Ответить
Чому це найгірший? Пакет для нього то найкращий випадок... Хотілося б, звісно, щоб воно подохло від страшних катувань...
показать весь комментарий
13.05.2022 16:16 Ответить
Вот не нужно. Лучше пусть вернётся к себе домой живым после поражения и будет там у себя грабить и убивать.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:18 Ответить
І оце ще треба буде судити? Воно ж невиліковне... Нажаль на обмін ***** саме такі виродки потрібні... (Це якщо пощастить взяти цю тварюку в полон...)
показать весь комментарий
13.05.2022 16:13 Ответить
Особисто в цих "*********", я вбачаю дуже хорошу новину. Бо коли вони поїдуть деморалізовані у свої мухосранські і чєбоксари, після розгрому в Україні, парашию накриє багаторічна хвиля звірств. Де злочини чєкатіли будуть дитячими забавками.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:14 Ответить
А вместо головы унитаз и стриралку привезет домой
показать весь комментарий
13.05.2022 16:15 Ответить
"Приеду таким, какой я есть" - так это еще и приехать надо... и скорее всего в пакете.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:18 Ответить
Ягідки повертаються в мордор. Глвалтівники, збоченці, сатисти, вбивці.
"Встречай срана героев !!!"
показать весь комментарий
13.05.2022 16:18 Ответить
не приедешь ты чмо уже никуда.....
показать весь комментарий
13.05.2022 16:19 Ответить
Ублюдок. Ничего человеческого.

Надо будет принять тайное решение СНБО Украины, согласно которого создать спецслужбу, которая после войны (а рано или поздно огонь прекратится и россияне временно отползут раны зализывать) будет на территории рф искать ВСЕХ, кто участвовал в этой спецоперации и казнить. Просто за сам факт участия в спецоперации, потому что потом сложно будет разобраться - стрелял / не стрелял, убил / ранил / изнасиловал / ограбил / ничего не делал.

Чтобы было по-человечески, надо будет дать шанс : по закону выставить требование прибыть в течение месяца без оружия на территорию Украины и в пункте пропуска сдаться властям. Тогда уголовный процесс и строки лишения свободы от минимум 10 лет до пожизненного за участие в агрессии. По тем, кто прибудет, гарантировать жизнь, судебный процесс, гуманное отношение. Но вряд ли кто прибудет - крайне маловероятно. Вот по таким, по прошествии, скажем, полугода после публичного объявления, что должны прибыть для прохождения процедуры ответственности, - кто не прибыл (а списки участников операции в основном есть - их уже и на этом сайте в значительной мере выкладывали, есть также специальные сайты, где собирается инфа, типа Миротворец) - сначала выставить международный розыск и ещё после безрезультатности в течение следующих полугода - тайное спецрешение СНБО и как угрозу национальной безопасности ликвидировать. По всему миру, в том числе на территории рф. Тупо отправлять спецуру на зачистку и всё. Сколько бы лет не понадобилось. На данный момент задействовано в операции с её начала в 2014 году тысяч 300-400 человек всего (ФСБ, ГРУ, СВР, армия, полиция, Росгвардия, пропагандоны, причастные представители военно-политической, дипломатической, церковной, культурной и деловой элиты, прочие мрази). Из них процентов 10 уже на том свете. Остальными плотно заниматься. Тупо выкосить под ноль. Это не просто наши враги - это угроза всему человечеству.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:20 Ответить
Для этого нужно быть Израилем. Но то, что у нас евреи у власти, Украину Израилем не делает.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:23 Ответить
Така служба вже створюється. Данілов нещодавно в інтерв*ю говорив.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:20 Ответить
И таких ********* еще в плен брать? Всех на фарш и бешенным собакам скормить.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:21 Ответить
Еще одного мальчика в трусиках сгубила Украина, сделав его **********, открыв ему глаза на то, чем оно всегда было с момента своего алкогольного зачатия!
показать весь комментарий
13.05.2022 16:25 Ответить
Зрозуміти його і пробачити. Негайно провести перемовини з його фюрером ******, головне щоб без посередників.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:27 Ответить
Кацапи не люди,а біологічне сміття. Помилка еволюції. Тому вони повинні зникнути з нашої планети. Ну як зникнути- бути утилізованими. Бо інакше буде біда в усьому світі...
показать весь комментарий
13.05.2022 16:30 Ответить
Я не хочу победы, я не хочу ЕС и НАТО. Я хочу мести.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:34 Ответить
Месть как закон только у иудеев есть.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:36 Ответить
Значит нам тоже нужен такой закон
показать весь комментарий
13.05.2022 16:38 Ответить
Судя по всему спрос на бледную поганку в россии вырастет.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:35 Ответить
Ты бы не загадывал. Вполне можешь вернуться по частям или в кульке
показать весь комментарий
13.05.2022 16:39 Ответить
А теперь по заявкам радиослушателей прозвучит песня "Каким ты был, таким остался".
показать весь комментарий
13.05.2022 16:41 Ответить
ти конченим довбойобом народився, і випердиші твої довбойоби, і здохнеш ти як довбойоб, і нікуди ти не повернишся
показать весь комментарий
13.05.2022 16:43 Ответить
Ой, та знайшли кого та що слухати. Чув я таких. Це просто черговий чмон'я, явно п'яний, просто залякує свою дружину, зображуючи перед нею контуженого. Ви цим перехопленням з нього цілого героя війни зробили, а насправді такі без склянки горілки від одного виду крові непритомніють.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:49 Ответить
Da ruskije vsegda taikije bili , chto tut takova , paetamu ih nada zhech napalmom...eta ZLO v chistom vide !
показать весь комментарий
13.05.2022 17:00 Ответить
Люди не меняются.
Он таким был всегда, ему разрешили быть самим собой.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:11 Ответить
Тепер у Насті надія тільки на ЗСУ.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:46 Ответить
выдаёт не существующее за действительность. Ну а если на самом деле всё что он творил,то он такими родился ,просто почувствовал безнаказанность.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:13 Ответить
Ублюдок
показать весь комментарий
13.05.2022 18:31 Ответить
Вы теперь представляете , какое количество в расии латентных маньяков , садистов и прочей нечисти
показать весь комментарий
13.05.2022 18:34 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 18:41 Ответить
Повезло, что предупредил. Настя знает к чему готовиться
показать весь комментарий
13.05.2022 19:09 Ответить
"стал"?
он был таким

хотя война многих выворачивает
но этих могила исправит
показать весь комментарий
13.05.2022 22:09 Ответить
А она ему - нах ты мне такой здесь нужен.... Лучше баблом....
показать весь комментарий
14.05.2022 03:43 Ответить
 
 