Жены рашистов с ужасом ожидают возвращения мужей с войны: "Настя, я долбо#бом стал у тебя, я вообще еб#нутый стал. Приеду таким, какой я есть", - перехват СБУ. АУДИО
Женщины рашистов с ужасом ожидают возвращения мужчин домой, потому что зверства, которые они совершают на нашей земле, изменили психику вражеских солдат.
Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, перехваченный СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.
На ней пьяный оккупант, который сейчас "стоит" в Херсонской области, рассказывает жене о зверствах над гражданским населением Украины. И этим очень ее пугает.
"Я могу взять человека и в голову "бам"… с пулемета, Калашникова, с ПКМа… сто человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что в это не веришь? Настя, я долбо#бом стал, я вообще еб#нутый стал".
Его жена озабоченно спрашивает, как они смогут продолжить жить вместе, но захватчик этим не очень переживает: "Когда были гражданские, я гражданских в окопы кидал. Всем по голове стрелял, убивал их. Они плакали, умоляли меня – я их все равно стрелял. Настя, ты на меня не смотри, то, что я у тебя такой "добрый". Я у тебя, какой есть, я приеду таким, какой я есть".
русскіє ж зрозуміли, що ГВАЛТУВАТИ МОЖНА
ГВАЛТУВАТИ ДІТЕЙ МОЖНА
ВБИВАТИ НЕОЗБРОЄНИХ ЦИВІЛЬНИХ НОРМАЛЬНО
раша, ви не вірили в БУЧУ
БУЧА ЙДЕ ДО ВАС!
в гіршому........."довбой**об в пакеті"
"Встречай срана героев !!!"
Надо будет принять тайное решение СНБО Украины, согласно которого создать спецслужбу, которая после войны (а рано или поздно огонь прекратится и россияне временно отползут раны зализывать) будет на территории рф искать ВСЕХ, кто участвовал в этой спецоперации и казнить. Просто за сам факт участия в спецоперации, потому что потом сложно будет разобраться - стрелял / не стрелял, убил / ранил / изнасиловал / ограбил / ничего не делал.
Чтобы было по-человечески, надо будет дать шанс : по закону выставить требование прибыть в течение месяца без оружия на территорию Украины и в пункте пропуска сдаться властям. Тогда уголовный процесс и строки лишения свободы от минимум 10 лет до пожизненного за участие в агрессии. По тем, кто прибудет, гарантировать жизнь, судебный процесс, гуманное отношение. Но вряд ли кто прибудет - крайне маловероятно. Вот по таким, по прошествии, скажем, полугода после публичного объявления, что должны прибыть для прохождения процедуры ответственности, - кто не прибыл (а списки участников операции в основном есть - их уже и на этом сайте в значительной мере выкладывали, есть также специальные сайты, где собирается инфа, типа Миротворец) - сначала выставить международный розыск и ещё после безрезультатности в течение следующих полугода - тайное спецрешение СНБО и как угрозу национальной безопасности ликвидировать. По всему миру, в том числе на территории рф. Тупо отправлять спецуру на зачистку и всё. Сколько бы лет не понадобилось. На данный момент задействовано в операции с её начала в 2014 году тысяч 300-400 человек всего (ФСБ, ГРУ, СВР, армия, полиция, Росгвардия, пропагандоны, причастные представители военно-политической, дипломатической, церковной, культурной и деловой элиты, прочие мрази). Из них процентов 10 уже на том свете. Остальными плотно заниматься. Тупо выкосить под ноль. Это не просто наши враги - это угроза всему человечеству.
Он таким был всегда, ему разрешили быть самим собой.
он был таким
хотя война многих выворачивает
но этих могила исправит