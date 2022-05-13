Жены рашистов с ужасом ожидают возвращения мужей с войны: "Настя, я долбо#бом стал у тебя, я вообще еб#нутый стал. Приеду таким, какой я есть", - перехват СБУ. АУДИО

Женщины рашистов с ужасом ожидают возвращения мужчин домой, потому что зверства, которые они совершают на нашей земле, изменили психику вражеских солдат.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, перехваченный СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

На ней пьяный оккупант, который сейчас "стоит" в Херсонской области, рассказывает жене о зверствах над гражданским населением Украины. И этим очень ее пугает.

"Я могу взять человека и в голову "бам"… с пулемета, Калашникова, с ПКМа… сто человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что в это не веришь? Настя, я долбо#бом стал, я вообще еб#нутый стал".

Его жена озабоченно спрашивает, как они смогут продолжить жить вместе, но захватчик этим не очень переживает: "Когда были гражданские, я гражданских в окопы кидал. Всем по голове стрелял, убивал их. Они плакали, умоляли меня – я их все равно стрелял. Настя, ты на меня не смотри, то, что я у тебя такой "добрый". Я у тебя, какой есть, я приеду таким, какой я есть".