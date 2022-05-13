Художник Кадан отдал средства из Шевченковской премии ВСУ и переселенцам из Мариуполя

Украинский художник Никита Кадан отдал средства из Шевченковской премии, полученной в этом году по визуальным искусствам, на нужды эвакуированных из Мариуполя украинцев и одного из военных подразделений ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Instagram.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину ряд лауреатов Шевченковской премии заявили, что передадут свое вознаграждение на благотворительные нужды.

Еще в марте художник обещал направить средства низовым инициативам, которые помогают пожилым людям в Киеве. Однако перечисление средств заняло два месяца, поэтому назначение благотворительной помощи изменилось.

297 тыс. грн художник передал на нужды эвакуированных мариупольцев, которые сейчас находятся в Запорожье, в прибежище волонтерской инициативы Halabuda. Сами волонтеры тоже недавно были эвакуированы из Мариуполя и теперь активно помогают гражданским и военным в городе.

Еще 100 тысяч гривен премии пошли на покупку турникетов для военного подразделения, где с начала полномасштабной войны служит знакомый художник Кадана.

Никита Кадан – художник, график, автор инсталляций. Лауреат главной премии PinchukArtCentre 2011, номинант международной премии Future Generation Art Prize 2012. Его работы были представлены в Украине и за рубежом, включая Index Contemporary Art Centre, Стокгольм (2008), Первая Киевская международная биеннале современного искусства "ARSЕNALE" в Художественном Арсенале и Киевская городская галерея искусств "Лавра" (обе 2012). В своем творчестве художник обращается к инсталляции, графике, живописи, стенному рисунку.

Шевченковская премия — наивысшая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Премию вручают с 1961 ко Дню рождения Тараса Шевченко (9 марта). В этом году Шевченковскую премию по визуальному искусству разделили два художника — Никита Кадан и Тиберий Сильваши. Каждый из них получил 397 тыс. грн.