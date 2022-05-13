Санкции ЕС против РФ будут включать эмбарго на нефть, – журналист Йозвяк

Шестой пакет санкции Евросоюза против России будет включать эмбарго на нефть, выносить его отдельным пунктом не собираются.

Об этом сообщил в твиттере брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Высокопоставленные чиновники ЕС говорят, что 6-й пакет санкций против России следует рассматривать как пакет, видимо отвергая идею о том, что только некоторые его аспекты, такие как списки, могут быть одобрены, в то время как нефтяное эмбарго будет одобрено позже" , – отметил он.

Ранее американское издание Bloomberg писало, что ЕС может разделить пакет санкций против России и отсрочить нефтяное эмбарго, поскольку в самом блоке нет единства по ограничению поставок.

Также сообщалось, что из-за проблем с согласованием санкций обсуждение шестого пакета продлится 16 мая на уровне министров иностранных дел стран ЕС.