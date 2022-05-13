РУС
Кулеба о возможности введения нефтяного эмбарго по отношению к РФ: Есть очень осторожный оптимизм

Решение вопроса нефтяного эмбарго в Европейском союзе уже близко. Вместе с тем в ЕС продолжается работа по поводу российского газа.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время подхода к прессе на встрече стран G7, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Пока Россия и дальше продает газ и нефть в ЕС, ее карманы будут достаточно полными, чтобы продолжать войну. Бессмысленность ситуации в том, что украинская экономика страдает от российской экономикт и разрушений гораздо больше, чем российская экономика страдает под санкциями. Я не хочу сказать, что санкции не действуют. Уже введенные санкции имеют огромное значение в среднесрочной перспективе. Санкции против российской оборонной промышленности помогают нам, потому что Россия не может производить современные вооружения и бросать его в бой. Но РФ делает большие деньги на продажи нефти и газа в Европу. Это должно прекратиться", – сказал Кулеба.

По словам министра, решение вопроса с нефтью уже близко, и европейские страны тяжело работают над решением вопроса с газом.

"У меня очень осторожный оптимизм после моего визита в Берлин вчера, потому что я вижу цель найти решение проблемы с энергетической зависимостью Германии от России", - добавил Кулеба.

ну давай, бабця Європа, покажи себе, свою рішучість, досить вертіти сракою, як стара хвойда!
13.05.2022 16:46 Ответить
Вопрос решается очень просто... всю нефть из россии мадьяры получают по нефтепроводу через территорию Украины... на основании военного положения Украина сама должна закрыть этот нефтепровод, или хотя бы как вариант: объявить об ударе российских крылатых ракет по станции перекачки, и заявить что восстановление займет не менее 20 месяцев...)
13.05.2022 16:58 Ответить
Парашку уже готова полностью заменить Венесуэла, т.к. её нефть по всем параметрам соответствует Urals. И это несмотря на все прежние засосы Мадуры с Куйлом.
13.05.2022 16:55 Ответить
кхм ... думаю для запада это не вариант, менять шило на мило .... этот мадуро такой же как пуйло черт, только из латинской америки ... по сути все страны с нефтью это диктатуры ... пока не будет осуществлен хотя бы на 50% переход к электродвигател, эти страны-диктатуры продолжат существовать
13.05.2022 17:01 Ответить
Вопрос в том, как уломать Катар, Кувейт и прочие Бахрейны резко увеличить добычу нефти и газа.
13.05.2022 16:59 Ответить
Ну, чи не сволота Кулеба, який ще й перекрутив позицію Ренда Пола? Пол не виступав проти надання допомоги Україні, а за обов'язковий аудит США за її використанням Україною !!! Мафія України настільки цинічна та наглюча, що ще й "сварить" тих, з чиїх рук "кормиться"... https://gazeta.ua/articles/world-life/_kuleba-nasvariv-senatora-ssa-bo-toj-zagalmuvav-dopomogu-********-na-40-mlrd/1087991?fbclid=IwAR0RgddBK1qWki4L8Z3bDSQOy2c-M82k4Al6b8L1pErIdlC-NXWmiat3CmI https://gazeta.ua/.../_kuleba-nasvariv-senatora.../1087991
13.05.2022 18:05 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/545556-v_bolgarii_ustanovili_pamjatnik_krik_ukrainskoj_materi болгары не памятник а пипец какой то установили, они что угорают с Украины или как?
