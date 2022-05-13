Кулеба о возможности введения нефтяного эмбарго по отношению к РФ: Есть очень осторожный оптимизм

Решение вопроса нефтяного эмбарго в Европейском союзе уже близко. Вместе с тем в ЕС продолжается работа по поводу российского газа.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время подхода к прессе на встрече стран G7, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Пока Россия и дальше продает газ и нефть в ЕС, ее карманы будут достаточно полными, чтобы продолжать войну. Бессмысленность ситуации в том, что украинская экономика страдает от российской экономикт и разрушений гораздо больше, чем российская экономика страдает под санкциями. Я не хочу сказать, что санкции не действуют. Уже введенные санкции имеют огромное значение в среднесрочной перспективе. Санкции против российской оборонной промышленности помогают нам, потому что Россия не может производить современные вооружения и бросать его в бой. Но РФ делает большие деньги на продажи нефти и газа в Европу. Это должно прекратиться", – сказал Кулеба.

По словам министра, решение вопроса с нефтью уже близко, и европейские страны тяжело работают над решением вопроса с газом.

"У меня очень осторожный оптимизм после моего визита в Берлин вчера, потому что я вижу цель найти решение проблемы с энергетической зависимостью Германии от России", - добавил Кулеба.

