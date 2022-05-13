Рашисты принуждают к коллаборации местных жителей в Запорожской области, - ГУР МО

Оккупанты продолжают акции запугивания и фильтрации населения оккупированных территорий.

Об этом сообщает ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"В селе Безымянное Донецкой области во время фильтрационных мероприятий рашисты предлагают людям денежную компенсацию за разрушенное жилье в обмен на согласие "свидетельствовать" против украинских защитников в Мариуполе", - рассказали в ГУР.

Также в Бердянске оккупанты включают звуковой сигнал тревоги. Одновременно приказывают всем закрывать окна, двери и не покидать дома. Так россияне утверждают местное население, что вооруженные силы Украины собираются применить в городе химическое оружие.

"В оккупированный Херсон прибыла группа вербовщиков, в которую входят сотрудники ФСБ, офицеры "министерства госбезопасности ДНР" и представители ЧВК "Лига" (бывшая "Вагнер"). Их задача - найти людей, которые согласятся работать в "спецслужбах ДНР". Параллельно проводятся показательные" фильтрационные мероприятия по патриотически настроенным местным", - рассказали в ГУР МО.

За время нахождения указанной группы были замучены и убиты до 50 человек гражданского населения. Около 120 жителей Херсона были похищены. В настоящее время их местонахождение не известно.

"12 мая указанная группа прибыла в местный СИЗО, где проводила так называемую "мобилизацию" среди удерживаемых лиц. Из помещения была слышна стрельба из автоматического оружия. Несмотря на смертельную опасность со стороны рашистов, украинцы продолжают сопротивление на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении. .

