В российском Барнауле запретили протестовать против роста цен, потому что это вредит "имиджу спецоперации"
Мэрия российского Барнаула отказалась согласовывать пикет против повышения цен на продукты.
Об этом сообщает "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.
Такой пикет, говорится в письме мэрии, может сформировать у большого количества людей "негативное отношение к специальной военной операции в Украине, которую объявил президент" и вызвать "рост социального напряжения" и "общественные волнения".
В то же время администрация Барнаула обратила внимание, что из-за войны в Украине действительно выросли цены на продукты. "Произошел резкий скачок курса доллара, введены антироссийские санкции, поэтому изменились цены на некоторые товары", - пояснили в мэрии.
Экономическую ситуацию, связанную в том числе с санкциями, там назвали "чрезвычайным и неотвратимым обстоятельством".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
йшов, чихнув, все- це дискредитація орків,
за грати