РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5271 посетитель онлайн
Новости Война
7 815 26

В российском Барнауле запретили протестовать против роста цен, потому что это вредит "имиджу спецоперации"

росія

Мэрия российского Барнаула отказалась согласовывать пикет против повышения цен на продукты.

Об этом сообщает "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.

Такой пикет, говорится в письме мэрии, может сформировать у большого количества людей "негативное отношение к специальной военной операции в Украине, которую объявил президент" и вызвать "рост социального напряжения" и "общественные волнения".

В то же время администрация Барнаула обратила внимание, что из-за войны в Украине действительно выросли цены на продукты. "Произошел резкий скачок курса доллара, введены антироссийские санкции, поэтому изменились цены на некоторые товары", - пояснили в мэрии.

Экономическую ситуацию, связанную в том числе с санкциями, там назвали "чрезвычайным и неотвратимым обстоятельством".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика", - сотрудники заменили ряд материалов на пропагандистском ресурсе РФ. ФОТОрепортаж

протест (5905) россия (97292)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Лапатнікі це раби народжені рабами у рабстві...
показать весь комментарий
13.05.2022 17:33 Ответить
+11
Що переможе? Впоротий патріатізм чи голод. Історія вже не раз давала відповідь.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:34 Ответить
+10
Маразм міцнішає. Це добре. Тим кривавішим буде кацапський бунт.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
) смешно
показать весь комментарий
13.05.2022 17:32 Ответить
Рфія це велетенська палата No 6 !!!)))
показать весь комментарий
13.05.2022 17:47 Ответить
Лапатнікі це раби народжені рабами у рабстві...
показать весь комментарий
13.05.2022 17:33 Ответить
Що переможе? Впоротий патріатізм чи голод. Історія вже не раз давала відповідь.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:34 Ответить
у большевиков победит телевизор. а кто не согласен, тех уничтожат
показать весь комментарий
13.05.2022 17:35 Ответить
Здихатимуть,а не протестуватимуть. Їм,все,похер. Біомассае= бидлом'ясо
показать весь комментарий
13.05.2022 17:45 Ответить
Маразм міцнішає. Це добре. Тим кривавішим буде кацапський бунт.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:34 Ответить
та никакого бунта не будет и не надейтесь..., они готовы только массово записываться на убой, чтобы потешить дядю вову, для которого проигрыш в этой войне просто немыслим..., это просто безмозглый тупой фарш..., все проглотят и будут дальше портить воздух...
показать весь комментарий
13.05.2022 17:39 Ответить
Люди кажется путаются русских и беларусов. У нас это прошло мимо эфира, но на западных форумах обсуждалось активно. Соловьев наехал на Екатеринбург из-за того что там студенты ушли с местной пропаганды нашей войны. Типа, что город неправильный или что-то такое. И местный губер сказал, что наш город - что хотим то и творим, а после выступил русский шансонье Новиков и сказал ему завалить хлебало или что-то такое. Хотя Екатеринбург это самый нормальный город России, но суть в том что там регионы имеют свою специфику.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:54 Ответить
Люди не помнят что в девяностые самые крутые бандюки были в условных Татарстанах, на востоке за Уралом или там где-то в каких-то районах Москвы. Не у чеченов. Но потом их всех передушили силовики или купили. Но вот новое поколение как бы выросло и может запросто начать делить страну.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:55 Ответить
Ну помните Степан Андреевич говорил? Народ, который между свободой и хлебом выбирает хлеб потеряет и хлеб и свободу.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:40 Ответить
Правильно. С...ть нужно молча, касапы
показать весь комментарий
13.05.2022 17:42 Ответить
Барн-Аул, ісконно рускоє названіє города.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:42 Ответить
Kорінне населення,це алтайські татари(ойроти)_!!!)))
показать весь комментарий
13.05.2022 17:51 Ответить
Нужно им Наталку Мосейчук одолжить, чтобы она рассказала барнаульца что "протестувати не на часі, а хто протестує, той падлюка".
показать весь комментарий
13.05.2022 17:44 Ответить
Холопам кацапским запретили бунтовать . Возвращайтесь в свои избы , смерды , а то плетей за конюшней вам всыпят .
показать весь комментарий
13.05.2022 17:44 Ответить
Багато хто певно помітив, що русня повторює події початку попереднього сторіччя повністю. Тоді також було, що "низи не можуть, верхи не бажають". Також була непопулярна війна, також репресії та криза. Будуть ще москалі майданити, це вже не питання. Питання тільки коли? )) Мої прогнози - серпень 2022. Чому саме серпень? Ну, в цей місяць у москалів завжди якась хня трапляється
показать весь комментарий
13.05.2022 17:45 Ответить
Вони щось дійсно зрозуміють тільки коли на голову в Москві почнуть падати ракети і вити сирени по-півночі. брянськ, курськ, воронеж половина москвичів і на карті не знайде...
показать весь комментарий
13.05.2022 18:27 Ответить
"Господин ПеЖе приказал надеть всем намордники и радоваться"
показать весь комментарий
13.05.2022 17:45 Ответить
Скоту запрещают блеять на площадях.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:52 Ответить
Потерпите до осени. Там ягель пойдет. Зажируете...
показать весь комментарий
13.05.2022 18:03 Ответить
Дак це ж байден і обама винні!
показать весь комментарий
13.05.2022 18:40 Ответить
скоро заборонять косо дивитись чи чхати
йшов, чихнув, все- це дискредитація орків,
за грати
показать весь комментарий
13.05.2022 19:47 Ответить
Абсолютна більшість расєян не розуміють, що живуть в тоталітарній країні. Вони мабуть і слова такого не знають. А якби знали, то розуміли що їх 'протести' не можливі і лише шкодять їм. Тоталітарну систему треба розвалювати зсередини, і пиками не світити.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:09 Ответить
Даля сказала в точку-ці уроди на картоплі і квашеній капусті пересидять любі санкціі і будуть славити путлера
показать весь комментарий
13.05.2022 21:02 Ответить
ростов 1962 ..главное у хахлов нацбаты бендеры в нищите))
показать весь комментарий
13.05.2022 21:29 Ответить
 
 