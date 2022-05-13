Броня, лекарства и тепловизоры: помощь металлургов украинской армии достигла почти $90 миллионов

Большой украинский бизнес проявил высокую гуманитарную активность в условиях войны с Россией: компании наращивают помощь государству, ВСУ и мирным жителям, гибко реагируя на изменяющиеся потребности.

Об этом говорится в новом исследовании на сайте ГМК Центр, передает Цензор.НЕТ.

"Совокупно предприятия горно-металлургического комплекса выделили на эти цели уже более $87 млн. При этом многие предприятия параллельно запускают производство", - отмечается в исследовании.

В часности, компания "Метинвест" Ахметова и Новинского выделила на инициативы, связанные с помощью государству и людям, уже более 1,2 млрд. грн. Компания закупает продукты в Украине и Европе, из которых формируются гуманитарные продуктовые наборы, а также выделила более 30 млн грн на закупку медикаментов для украинских больниц. Также компания предоставила сталь для изготовления 100 тыс. бронежилетов, передала ВСУ более 8 тыс. касок, 1100 тепловизоров, более 25 тыс. турникетов и аптечек для армии и терробороны, а также 20 дронов и более 110 единиц автотехники. Кроме того, из стали "Метинвеста" создано около 60 тыс. противотанковых ежей, а также более 20 тыс. шипованных цепей.

Компания "Интерпайп", а также гуманитарные фонды Пинчуков вложили в гуманитарные проекты более $25 млн. Компания производит противотанковые ежи и "буржуйки", наладила выпуск пластин для бронежилетов. Фонды и компания поставляют продукты и средства гигиены, а также медикаменты и медоборудование: для Минобороны и Минздрава было передано более 50,5 тыс. аптечек для военных. Дополнительно было приобретено 7 бронированных "скорых".

Компания Ferrexpo в начале марта создала Гуманитарный фонд, финансирование которого сейчас составляет $12,5 млн. Компания закупает продукты питания, медикаменты и медоборудование, покупает машины скорой помощи для больниц. Также компания предоставила 1 млн грн помощи для обеспечения Николаева питьевой водой и предоставила свою недвижимость для размещения около 2 тыс. беженцев.

Компания "АрселорМиттал Кривой Рог" перечислила $1 млн в Фонд помощи в Нацбанке, а также направила $6 млн на благотворительные проекты. Кроме того, "АрселорМиттал" обязался направить $2 млн в поддержку гуманитарной деятельности правительства и на закупку медикаментов для жителей Кривого Рога.

Завод DCH Steel передавал для нужд обороны металлопрокат и металлолом: только в апреле ДМЗ передал для обороны города материалов более чем на 2 млн грн. Автотранспортный цех передал ВСУ грузовые и грузопассажирские автомобили, терробороне – десятки шин для укрепления блокпостов.

Компания "Рудомайн" в рамках гуманитарной программы передала 2 млн. грн. в помощь детям с особыми потребностями, пострадавшими из-за военных действий. Также "Рудомайн" активно участвует в подготовке к обороне Кривого Рога: компания задействовала 250 работников и 42 единицы техники, а также предоставила строительные материалы. Всего на нужды ВСУ и терробороны компания передала 15 млн. грн.

Напомним, ранее США отменили всю импортную пошлину на украинскую сталь: как заявили в финансовом ведомстве страны, металлургическая отрасль является одной из главных бюджетотворческих в Украине. Кроме того, несмотря на сложности с логистикой, украинские компании не только продолжают работать, но оказывают грандиозную помощь жителям и ВСУ, а металлургический завод "Азовсталь" стал символом несокрушимости Украины в войне против РФ.