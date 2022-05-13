РУС
13 472 59

Глава Пентагона Остин призвал Шойгу прекратить огонь в Украине

шойгу,остін

Глава Минобороны США Ллойд Остин провел переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Об этом сообщает сайт Пентагона, передает Цензор.НЕТ.

"13 мая министр обороны Ллойд Остин впервые с 18 февраля провел разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Министр обороны Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и отметил важность сохранения линий связи", - говорится в сообщении.

Читайте также: Заявление Шойгу о "новых методах ведения войны" свидетельствует, что вторжение в Украину идет не по плану, - разведка Великобритании

Автор: 

Шойгу Сергей (718) Остин Ллойд (420)
Топ комментарии
+35
Шайга не господар, він прислуга
13.05.2022 18:34 Ответить
+11
кращій закликатель для кацапів - Ф-16.
13.05.2022 18:35 Ответить
+11
тувінець Шойгу ніхто , так як головну скрипку на росіі грає м'ясник і терорист номер один в світі , плєшивий фюрер !
13.05.2022 18:36 Ответить
13.05.2022 18:34 Ответить
У них наметился раскол. Говорящая голова ФСБ требует голову Шойгу.
13.05.2022 18:36 Ответить
Ну, якщо терорист Гіркін публічно називає Шойгу "фанерний маршал" і вимагає його голову на блюді, то можна не сумніватися - дні Кожугетовича добігають кінця.
Що при сталіні, що при путіні, але це найголовніша ознака - кого знаважають публічно, той труп. Політичний у кращому разі і труп фізичний найчастіше.
13.05.2022 18:54 Ответить
А вот мы и посмотрим кто из них "труп"?
13.05.2022 18:56 Ответить
Шойгу точно уйдет, тут двух мнений быть не может.
Он провалился. Руководить реальной войной и носить пикантный маршальский мундирчик, это вещи принципиально разные. Чуда не произошло и выпускник военной кафедры, лейтенант запаса, ни единого дня в армии не служивший, полководцем себя не проявил
Начштаба Герасимов скорее всего тоже. Его не было на параде 9 мая, а такого просто-напросто быть не может, чтобы начштаба отсутствовал на главном событии года. Значит слухи о том, что этого звездатого мудака нашпиговали осколками в Изюме, вполне подтверждаются.
Короче, всех вон.
13.05.2022 19:10 Ответить
Значит на переворот нет надежды?
13.05.2022 19:11 Ответить
На переворот надежды нет.
Это Россия.
Одна надежда на Старуху с Косой(не Юлька), которая забирает всех, даже великих, мудрых и бессмертных.
Тем более, много слухов, что вождь уже не тот и все пристальнее посматривает в том направлении, куда ушли его предшественники.
13.05.2022 19:18 Ответить
прислуга кремлівських оленів - все за освітою...
13.05.2022 18:37 Ответить
госпідар.
13.05.2022 18:44 Ответить
Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар усомнился в честном распределении средств, получаемых Украиной от Вашингтона. Как отметил конгрессмен, он выступает против отправки Киеву $40 млрд военной помощи.

«В прошлом году [президент Украины Владимир] Зеленский, будучи государственным служащим, каким-то образом заработал $100 млн. Как думаете, куда на самом деле пойдет большая часть из предложенных Украине $40 млрд? Мы не должны посылать (Украине) ни цента», - написал Госар в https://twitter.com/RepGosar/status/1524464910435987459 Twitter .
13.05.2022 18:48 Ответить
Переписка



Rep. Paul Gosar, DDS

@RepGosar

Zelensky made $100 million last year as a public servant somehow. Where do you think a sizeable chunk of that $40 billion is really going? We shouldn't be sending a dime, especially not until our long list of problems at home are solved.

https://twitter.com/RepGosar/status/1524464910435987459 10:02 PM · 11 мая 2022 г. ·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter for Android
13.05.2022 18:50 Ответить
Ну,не на зброю же....Південь заморожено.Мабуть в подарунок путіну.Зеленський знову хоче говорити з путіним віч-на віч.Міністр оборони США вперше заговорив з росією,і сказав "тримати зв"язок."Міняється ситуація.Схоже,розчарувалв Зєлєнський Америку...
13.05.2022 18:58 Ответить
Зельцман вже офіційно призначив фсбешного крота козиря-дєрьмака та його кума колю-каклєту на розподіл гуманітарних надходжень! Невже й досі не на часі цих зелених потвор нах послати?! Вже й пуйло напало. Чи є дорослі в Україні?!
13.05.2022 20:14 Ответить
не бзди, ботяра. цей конгресмен, Пол Госар, пророzzійска і прокремлівська потвора.
всі його закидони саме через це.
13.05.2022 19:46 Ответить
Ви ще почитайте там коментарі. В тих тони "путінферштейнів".
13.05.2022 22:32 Ответить
Он даже не прислуга, он холуй.
13.05.2022 20:29 Ответить
Нужно говорить что будет в противном случае, а не призывать.
13.05.2022 18:35 Ответить
13.05.2022 18:35 Ответить
F16 одно-двигунний з 550 км радіусом дії, нам більше потрібні дво-двигунні f15 з 2тис км радіусом.
13.05.2022 18:43 Ответить
а льотчики є?
13.05.2022 18:58 Ответить
******* модернізованний F-15 - ніхто ж не проти.
все що потребують українськи пілоти бо вони знають краще за всіх що їм треба.
13.05.2022 19:02 Ответить
Може, кращий заклик - це вжарити по його бункеру? Або по літаку...
13.05.2022 18:36 Ответить
тувінець Шойгу ніхто , так як головну скрипку на росіі грає м'ясник і терорист номер один в світі , плєшивий фюрер !
13.05.2022 18:36 Ответить
Никто ничего не знает...
13.05.2022 18:37 Ответить
А как шойга может перестать стрелять, если он не стреляет? Бесконечные тупые призывы... Америка обладает такими видами конвенционального оружия, которые могут уничтожить армию орков за неделю. Но пока не даёт.
13.05.2022 18:38 Ответить
Ядерное оружие никто Украине не даст. Не несите бред.
13.05.2022 18:49 Ответить
Говорят, что на "Москве" могло быть ядерное оружие, судно лежит в украинских водах, можно его забрать с чьей-то помощью ..
13.05.2022 19:35 Ответить
а ещё говорили что порошенке война выгодна, на сватов на рашу он не продавал)))
13.05.2022 22:10 Ответить
13.05.2022 18:40 Ответить
нашел на кого время тратить...
13.05.2022 18:40 Ответить
Цікава інформація для аналітики, вельми цікава.
13.05.2022 18:41 Ответить
Танец маленьких лебедей?
13.05.2022 18:42 Ответить
А вузькоокий що відповів?
13.05.2022 18:43 Ответить
нехай припиняють вогонь і виходять з піднятими руками!
13.05.2022 18:44 Ответить
Украину вооружает Запад тяжелым вооружением, а у России уже техника перемолота и с каждым днем у Украины вооружения все лучше и все больше их, а у России каждый день вооружения уменьшаются и технику уже расконсервируют 50-х и 60-х годов ржавую и поломанную. Украина проводит мобилизацию и не берут людей даже ибо все мужское население только на войну хочет идти - это миллионов 20 человек. А РФ проведет мобилизацию и чем они будут воевать??? с голой жопой на НАТОвскую бронетехнику??? это уже будет геноцид русских ибо их будут крыть американскими артами и РСЗО. Россия уже проиграла, но это то, что будет впереди. А ядерное оружие применять против территории на которой огромное количество Атомных электростанций - это устроить сразу 100 чернобылей - это раз, а во вторых США и Великобритания нанесут ядерные удары по России и уже было ясно это заявлено! У России нету выхода, кроме оставить Украину и разойтись, как в море корабли в разные стороны. Читать дальше
13.05.2022 18:45 Ответить
І де воно використовується,це важке озброєння? З Луганської області ворог захоплює нові території,за Хєрсон ,Мєлітополь,Маріуполь,Запоріжжя ніхто не воює.Заморозка.В портах відгружають пшеницю для Сирії.Азовців принесли в жертву.Зєлєнський чекає 40 млрд.Так все і повинно бути?
13.05.2022 19:04 Ответить
Не на часі. Вірте в ЗСУ
13.05.2022 19:54 Ответить
Интересно Шойгу ещё не арестовали?
13.05.2022 18:47 Ответить
ходячий труп оленевод ничего не решает кроме рыбалочку для ***** на ямале сбацать...
13.05.2022 18:48 Ответить
Остін своім призивом дав время на роздуми шойгу. Думаю шойгу намек понял.
13.05.2022 18:50 Ответить
У него нет времени на роздумы. Его скоро арестуют за гос.измену.
13.05.2022 18:52 Ответить
Это чтобы потом кремль не обижался, что его не предупреждали.
По-хорошему.
13.05.2022 18:50 Ответить
коли читаеш новини як,
"шольц закликав ***** припинити вогонь і запевнив що в україньській нема нацистів"
або "Остін закликав Шойгу припинити вогонь в Україні"
навіть не знаеш як реагувати - сміятися, плакати чи купити їм по чупа-чупсу...
13.05.2022 18:51 Ответить
* в україньській владі
13.05.2022 18:52 Ответить
👍🤝🤔
13.05.2022 19:50 Ответить
13.05.2022 18:52 Ответить
Только что собрал собственный мем где "Ёжик в тумане" слушает Лукашенко: https://youtu.be/z27wvgpxIcI А я сейчас покажу откуда на Беларусь , а заканчивается ролик "Добрый вечер, мы из Украины. Вроде интересно получилось?
13.05.2022 18:55 Ответить
Призыв в пустоту.
13.05.2022 18:56 Ответить
Прикольно бы было если бы такой Шойгу ответил - Хорошо, щас отдам приказ Немедленно прекратить огонь. Остин такой бы был очень удивлённый. А потом такой. Э-э-э чувак. Подожди, не такого ответа от тебя ожидают. Вопрос: зачем этот призыв, Если ответ ясен как пень.
13.05.2022 18:58 Ответить
поїдуть з куйлом до головного тувинського шамана на консультацію...
13.05.2022 18:59 Ответить
не зрозуміло для чого ці дебільні заклики....
13.05.2022 19:04 Ответить
фух ну нарешті він попросив, тепер війна закінчиться і кацапи зїбуть *****
13.05.2022 19:07 Ответить
Можна подумати,що цей чурбан шойгу щось там вирішує...
13.05.2022 19:28 Ответить
а чого це підняв телефон ? з 18 лютого не брав, а тепер взяв. Что би єто значило. Певно, вирішив що америкоси ...... А думка гуртоправа всіх оленоводів і коневодів існує ?
13.05.2022 19:52 Ответить
Фотки хорошо подобраны - унылое чмо и Раптор!
13.05.2022 20:08 Ответить
Наверно узнавал сколько, сейчас за голову солнцеликого предлагают пока он больничке.
13.05.2022 20:13 Ответить
Генерал Остин не владеет ситуацией. Стыдно , в Америке такие
в руководстве.
13.05.2022 20:19 Ответить
Шойгу не привык к западной манере общения - он так ничего и не понял.
Он понимает по-другому: "Слушай сюда, чурка, ещё дёрнешься - тебе
*****".
13.05.2022 21:02 Ответить
 
 