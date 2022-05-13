Глава Пентагона Остин призвал Шойгу прекратить огонь в Украине
Глава Минобороны США Ллойд Остин провел переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
Об этом сообщает сайт Пентагона, передает Цензор.НЕТ.
"13 мая министр обороны Ллойд Остин впервые с 18 февраля провел разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Министр обороны Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и отметил важность сохранения линий связи", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+35 Ksenia VB
показать весь комментарий13.05.2022 18:34 Ответить Ссылка
+11 три - пятнадцать
показать весь комментарий13.05.2022 18:35 Ответить Ссылка
+11 Amber
показать весь комментарий13.05.2022 18:36 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що при сталіні, що при путіні, але це найголовніша ознака - кого знаважають публічно, той труп. Політичний у кращому разі і труп фізичний найчастіше.
Он провалился. Руководить реальной войной и носить пикантный маршальский мундирчик, это вещи принципиально разные. Чуда не произошло и выпускник военной кафедры, лейтенант запаса, ни единого дня в армии не служивший, полководцем себя не проявил
Начштаба Герасимов скорее всего тоже. Его не было на параде 9 мая, а такого просто-напросто быть не может, чтобы начштаба отсутствовал на главном событии года. Значит слухи о том, что этого звездатого мудака нашпиговали осколками в Изюме, вполне подтверждаются.
Короче, всех вон.
Это Россия.
Одна надежда на Старуху с Косой(не Юлька), которая забирает всех, даже великих, мудрых и бессмертных.
Тем более, много слухов, что вождь уже не тот и все пристальнее посматривает в том направлении, куда ушли его предшественники.
«В прошлом году [президент Украины Владимир] Зеленский, будучи государственным служащим, каким-то образом заработал $100 млн. Как думаете, куда на самом деле пойдет большая часть из предложенных Украине $40 млрд? Мы не должны посылать (Украине) ни цента», - написал Госар в https://twitter.com/RepGosar/status/1524464910435987459 Twitter .
Посмотреть новые твиты
Переписка
Rep. Paul Gosar, DDS
@RepGosar
Zelensky made $100 million last year as a public servant somehow. Where do you think a sizeable chunk of that $40 billion is really going? We shouldn't be sending a dime, especially not until our long list of problems at home are solved.
https://twitter.com/RepGosar/status/1524464910435987459 10:02 PM · 11 мая 2022 г. ·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter for Android
всі його закидони саме через це.
все що потребують українськи пілоти бо вони знають краще за всіх що їм треба.
По-хорошему.
"шольц закликав ***** припинити вогонь і запевнив що в україньській нема нацистів"
або "Остін закликав Шойгу припинити вогонь в Україні"
навіть не знаеш як реагувати - сміятися, плакати чи купити їм по чупа-чупсу...
в руководстве.
Он понимает по-другому: "Слушай сюда, чурка, ещё дёрнешься - тебе
*****".