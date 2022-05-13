Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 13.05.2022

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 13.05.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 79-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Враг продолжает наносить ракетные удары по объектам промышленной инфраструктуры и обстреливать гражданские объекты на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Основные усилия сосредотачивались на прикрытии государственной границы в Брестской и Гомельской областях. В рамках проверки Вооруженных сил республики Беларусь в Кобринском районе Брестской области и Лидском районе Гродненской области продолжаются сборы с военнообязанными. Сохраняется угроза нанесения с территории республики Беларусь ракетно-бомбовых ударов по инфраструктурным объектам на территории Украины.

На Сиверском направлении противник усиливает охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. С территории РФ враг обстреливал из артиллерии гражданские объекты на территории Сумской области и нанес авиаудар по населенному пункту Толстодубово.

На Слобожанском направлении главные усилия противник сосредоточивает на обеспечении отвода собственных подразделений от города Харькова и недопущении выхода подразделений Сил обороны в тыл российской группировки войск, сосредоточенной в районе городка Изюм. Подразделения противника обстреливали позиции наших войск в районах населенных пунктов Петровка, Питомник, Русские Тишки и Терновая.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивал на наступлении в районе населенного пункта Богородичное, успеха не имел. Вел артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополье. Совершил авиаудары по районам населенных пунктов Долина и Адамовка.

На Донецком и Таврийском направлениях вражеские подразделения продолжают обстреливать наши войска. Оккупанты пытались установить контроль над населенными пунктами Новоселовка Вторая, Каменка, Марьинка и Новомихайловка. На Лиманском направлении враг безуспешно пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка. На Северодонецком направлении оказывает активное огневое влияние в районе населенного пункта Рубежное.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Золотое и Камышеваха, успеха не имел. Осуществляет обстрелы населенных пунктов Тошковка и Орехово. На Авдеевском направлении, при поддержке артиллерии, ведет наступательные действия по направлениям населенных пунктов Каменка и Новоселовка, успеха не имеет.

В Мариуполе основные усилия оккупанты сосредотачивали на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь", продолжают обстрелы.

На Южнобужском направлении активных боевых действий враг не проводил, обстреливал подразделения Сил обороны со ствольной артиллерии и минометов. Продолжал ведение воздушной разведки.

На временно занятых противником территориях продолжается проведение противоправных действий в отношении местного населения. Продолжаются меры административно-полицейского режима, усилен контрразведывательный режим. Продолжается безосновательное задержание мирных жителей, особенно лиц с активной проукраинской позицией.

Силы обороны Украины наносят врагу урон и готовы к любым изменениям оперативной обстановки. Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.