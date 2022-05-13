С начала войны рашисты выпустили по Днепропетровщине более 140 ракет, погибли 17 человек, - ОВА

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты выпустили более 140 ракет по территории Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Более 140 ракет выпустили орки по Днепропетровской области за 79 дней… "Смерчами", "Градами", "Ураганами" били по нашим мирным громадам Запрещенными кассетными боеприпасами забрасывали наши города и села", - говорится в сообщении.

С начала войны в результате обстрелов оккупантами погибли 17 человек.

"Повредили более 300 наших домов, складов, гаражей… Таков он, немирный "мир", который нам навязывают немирные "соседи", - подытожил Резниченко.

