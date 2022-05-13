С начала войны рашисты выпустили по Днепропетровщине более 140 ракет, погибли 17 человек, - ОВА
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты выпустили более 140 ракет по территории Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Более 140 ракет выпустили орки по Днепропетровской области за 79 дней… "Смерчами", "Градами", "Ураганами" били по нашим мирным громадам Запрещенными кассетными боеприпасами забрасывали наши города и села", - говорится в сообщении.
С начала войны в результате обстрелов оккупантами погибли 17 человек.
"Повредили более 300 наших домов, складов, гаражей… Таков он, немирный "мир", который нам навязывают немирные "соседи", - подытожил Резниченко.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По имеющейся информации подразделения военнослужащих мобилизированных по данной системе активно принимают участие в "специальной военной операции" на территории Украины, однако польза от таких подразделений очень сомнительная. Так, 11 мая в Донецкой области одно из подразделений военнослужащих с БАРСа после артиллерийского удара расчетами ВСУ бросило свои позиции и убежало в тыл, оставив штатные подразделения ВС РФ без помощи.
Отмечается, что у мобилизированых военнослужащих очень низкий уровень подготовки и обеспечения, так как сборы с ними проводились лишь формально, а бюджет, который выделяли на обеспечение, был добросовестно распилен.
Боевой армейский резерв страны - это часть граждан РФ, которые заключили контракт с МО РФ, по условиям которого в мирное время они участвуют в занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно прибывают в свою воинскую часть.