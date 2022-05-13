Россия хочет сесть за стол переговоров с Украиной и Западом, чтобы заключить новое крупное соглашение, - советник Эрдогана
Россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Türkiye, об этом заявил советник президента Турции Ибрагим Калин.
"Мы отдаем себе в этом отчет: Россия хочет сесть за стол не только с Украиной, но и с Западом и заключить новое большое соглашение. Для переговоров все стороны, включая Европу и Соединенные Штаты, должны иметь конструктивное отношение", - сказал он.
По его словам, Турция готова внести свой вклад для встречи на уровне лидеров.
"Для того, чтобы главы государств России и Украины встретились лицом к лицу, необходимо выполнить определенные условия и достичь определенного прогресса в переговорах. В Стамбульском процессе была преодолена определенная дистанция, но может потребоваться некоторое время, чтобы лидеры собрались вместе. К сожалению, события последних недель негативно повлияли на этот процесс, но мы будем продолжать двигаться путем переговоров и диалога, а не войны, с терпением и упорством", - добавил Калин.
Ідіть обслуговуйте москальських туристів, за якими ви аж труситеся, і воюйте далі з курдами.
А од нас одколупайтеся зі своїми довбаними угодами.