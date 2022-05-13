РУС
Россия хочет сесть за стол переговоров с Украиной и Западом, чтобы заключить новое крупное соглашение, - советник Эрдогана

Россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Türkiye, об этом заявил советник президента Турции Ибрагим Калин.

"Мы отдаем себе в этом отчет: Россия хочет сесть за стол не только с Украиной, но и с Западом и заключить новое большое соглашение. Для переговоров все стороны, включая Европу и Соединенные Штаты, должны иметь конструктивное отношение", - сказал он.

По его словам, Турция готова внести свой вклад для встречи на уровне лидеров.

"Для того, чтобы главы государств России и Украины встретились лицом к лицу, необходимо выполнить определенные условия и достичь определенного прогресса в переговорах. В Стамбульском процессе была преодолена определенная дистанция, но может потребоваться некоторое время, чтобы лидеры собрались вместе. К сожалению, события последних недель негативно повлияли на этот процесс, но мы будем продолжать двигаться путем переговоров и диалога, а не войны, с терпением и упорством", - добавил Калин.

+136
щось забагато миротворців повилазило, як росія почала програвати війну. а пішли б ви *****?
13.05.2022 19:16 Ответить
+92
ПНХ!!!
13.05.2022 19:16 Ответить
+85
После заявлений Турции что она против вступления Финляндии и Швеции в НАТО так как якобы ети страны являются источниками терроризма, даже не хочу читать что там Рашка с Турцией нам за угоду придумала.
13.05.2022 19:18 Ответить
Мене ці турецькі ****** починають конкретно діставати.

Ідіть обслуговуйте москальських туристів, за якими ви аж труситеся, і воюйте далі з курдами.

А од нас одколупайтеся зі своїми довбаними угодами.
14.05.2022 08:37 Ответить
