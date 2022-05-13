РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6432 посетителя онлайн
Новости Война
2 566 30

Мы собираем доказательства на Путина и Лаврова, хотя они под иммунитетом, - Венедиктова

лавров,путін

Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров находятся под функциональным иммунитетом, но украинские правоохранители собирают доказательства причастности к преступлениям против человечности и геноцида, совершенных в Украине.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Во всем цивилизованном мире остаются люди под функциональным иммунитетом. Это президент РФ Путин. Мы собираем все доказательства, где он имеет отношение к преступлению агрессии, к преступлениям против человечества и к преступлениям геноцида. Но мы не можем открыто, пока он президент, взять и предъявить обвинение", - отметила она.

Также под функциональным иммунитетом, по словам Венедиктовой, находятся глава российского МИД и премьер-министр.

"Но это не значит, что мы не собираем доказательства их преступной деятельности - мы это все делаем", - добавила генпрокурор.

Также она подчеркнула, что украинская прокуратура рассчитывает на Международный уголовный суд в контексте возможного привлечения этих лиц к ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин серьезно болен раком, в России уже начался переворот, - Буданов

Лавров Сергей (2365) путин владимир (32217) Венедиктова Ирина (726)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Венедиктова всё с ветрянными мельницами неистово сражается. С медведчуком и его кодлой уже разобрались, когда докладывать о результатах будете?
показать весь комментарий
13.05.2022 20:11 Ответить
+10
А це хто зробив?
показать весь комментарий
13.05.2022 20:09 Ответить
+7
Який може бути імунітет у терористів та вбивць ?
показать весь комментарий
13.05.2022 20:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
коні під імунітетом не бувають
показать весь комментарий
13.05.2022 20:00 Ответить
Цікаво а хто їм (П та Л) цей імунітет надав? Їхній родоплемінний божок Яхве?
показать весь комментарий
13.05.2022 21:44 Ответить
Иди лучше маршрутку пусти через Чонгар. К чему эта "работа"? Без капитуляции никто никогда судить их не будет, а при капитуляции зачем тратить время, если швабру всегда можно взять рядом в туалете. Но такими речами закрывается путь для отступления, не обязательно реальный, но главное, чтобы они считали, что он реален. И они будут сражаться до конца. Раз занимаешь генеральскую должность, то пора понять, что врагам на поле боя надо давать один маршрут для отхода войск, иначе они будут стоять насмерть и нанесут ощутимый ущерб перед смертью.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:02 Ответить
шо корупционер понимает в глобальных вещах-н...я ...от и венидиктовна,ей дела закрывать и тд...а так очко маловато,вроде какбы квартал 96
показать весь комментарий
13.05.2022 20:13 Ответить
ааа, на коломойського не збирає, бо імунітет має бути з правильною буквою зе)..коломойським займись з палецею а не пиль підіймає коньом і ху...лом...і бензин появиться і ціна зменшиться,а ще івахіва з боргами добавити то дп і бензин взагалі безкоштовними стануть
показать весь комментарий
13.05.2022 20:08 Ответить
А це хто зробив?
показать весь комментарий
13.05.2022 20:09 Ответить
Венедиктова всё с ветрянными мельницами неистово сражается. С медведчуком и его кодлой уже разобрались, когда докладывать о результатах будете?
показать весь комментарий
13.05.2022 20:11 Ответить
Коли вдруге втече.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:32 Ответить
які вам ще потрібні докази?що за очкозамилювання??
показать весь комментарий
13.05.2022 20:12 Ответить
Вибачте за персонажа, але здається, що він знає, про що говорить (додивіться до кінця, там небагато): https://www.youtube.com/watch?v=sFLP3r7HDfs А ты докажи!
показать весь комментарий
13.05.2022 20:38 Ответить
Який може бути імунітет у терористів та вбивць ?
показать весь комментарий
13.05.2022 20:14 Ответить
ну кагбе, міжнародне право таке дає, але це не значить, що це врятує від теракту, наприклад.
показать весь комментарий
13.05.2022 21:49 Ответить
Дрємучая, акі сама бурятьія(((
показать весь комментарий
13.05.2022 20:15 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 20:15 Ответить
Иммунитет после прививки "спутником?"
показать весь комментарий
13.05.2022 20:21 Ответить
Бенідіктова і вся зе-срань займається чим попало, балоболки.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:22 Ответить
І шойгу разом з ними поаісить усих
показать весь комментарий
13.05.2022 20:23 Ответить
Виконуйте прямі обовʼязки і приберіть московську церкву з України чи закони не про вас.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:29 Ответить
у Гітлера був імунітет?
показать весь комментарий
13.05.2022 20:30 Ответить
Той імунітєт, під яким перебувають ***** з лошадью, не має до української прокуратури жодного відношення
показать весь комментарий
13.05.2022 20:31 Ответить
facepalm...
показать весь комментарий
13.05.2022 20:38 Ответить
" Розжаловать дебилку до уборщицы !"

та не - эта гнида должна сидеть вместе со всей шоблой зелёных гнид...

но, пля, мудрый нарид этого не позволит...
показать весь комментарий
13.05.2022 21:56 Ответить
а про хана Мамая забула!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
13.05.2022 20:55 Ответить
Бенедіктова, а шо, літінант Ваня тобі в розработку зрадників в рясах не давав? І, шо, шпигунський філіал ФСБ (РПЦ в Україні) - так і буде легально функціонувати?
показать весь комментарий
13.05.2022 21:21 Ответить
ганьба та й все
кишенькові прокурори
тьху
показать весь комментарий
13.05.2022 21:29 Ответить
Интересно,а у гитлера был имунитет?
показать весь комментарий
13.05.2022 21:54 Ответить
В СМЫСЛЕ СОБИРАТЬ?КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОТИВ УБИЙСТВА!!!ЭТО ПО СУТИ НЕ ОБГОВАРИВАЕТСЯ!!!СКОЛЬКО МОЖНО СЭКОНОМИТЬ ЗАПЛАТИВ КИЛЛЕРУ УБИТЬ ДЛЯ НАЧАЛА ПРИБЛЕЖОННЫХ К ПРАВИТЕЛЯМ ЛЮДИШЕК И ДОЙТИ К НИМ!!!!!
показать весь комментарий
13.05.2022 22:06 Ответить
 
 