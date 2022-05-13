Мы собираем доказательства на Путина и Лаврова, хотя они под иммунитетом, - Венедиктова

Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров находятся под функциональным иммунитетом, но украинские правоохранители собирают доказательства причастности к преступлениям против человечности и геноцида, совершенных в Украине.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Во всем цивилизованном мире остаются люди под функциональным иммунитетом. Это президент РФ Путин. Мы собираем все доказательства, где он имеет отношение к преступлению агрессии, к преступлениям против человечества и к преступлениям геноцида. Но мы не можем открыто, пока он президент, взять и предъявить обвинение", - отметила она.

Также под функциональным иммунитетом, по словам Венедиктовой, находятся глава российского МИД и премьер-министр.

"Но это не значит, что мы не собираем доказательства их преступной деятельности - мы это все делаем", - добавила генпрокурор.

Также она подчеркнула, что украинская прокуратура рассчитывает на Международный уголовный суд в контексте возможного привлечения этих лиц к ответственности.

