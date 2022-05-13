Мы планируем возобновить работу дополнительных линий электропередач с Польшей для экспорта украинской энергии, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в планах правительства возобновить работу дополнительных линий электропередач с Польшей для экспорта украинской атомной энергии.

"В Плане восстановления Украины мы отводим одно из центральных мест достижению полной энергетической независимости нашего государства. В первую очередь, речь идет о существенном увеличении собственной добычи газа, чтобы самостоятельно на 100% обеспечивать собственные потребности", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер подчеркнул, что Украина доказала, что способна не только самостоятельно обеспечить себя электроэнергией, но и экспортировать ее в Европу.

"На днях наше государственное предприятие "Укргидроэнерго" приступило к экспорту электроэнергии в Молдову. В планах возобновить работу дополнительных линий электропередач с Польшей для экспорта украинской атомной энергии. Это будет способствовать более быстрому отказу Европы от российского газа", - подчеркнул он.