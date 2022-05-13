РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6432 посетителя онлайн
Новости Санкции против России Война
2 069 12

Будем убеждать союзников, чтобы нефтяное и газовое эмбарго появилось в следующих санкционных пакетах - Шмыгаль

нафта

Россия – ненадежный поставщик энергоресурсов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Россия остановила поставки газа в Польшу и Болгарию. Теперь мы слышим такие же угрозы в сторону Финляндии. "Газпром" также остановил поставки в ЕС через польскую газотранспортную систему и существенно сократил их через украинскую. Российский газовый монополист отказывается заполнять европейские газохранилища, давит на цену на европейских рынках, учитывая это, надеемся и будем убеждать наших союзников, чтобы нефтяное и газовое эмбарго появилось уже в следующих санкционных пакетах", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, Украина не один год говорила партнерам, что Россия – ненадежный поставщик энергоресурсов.

Также читайте: Мы планируем возобновить работу дополнительных линий электропередач с Польшей для экспорта украинской энергии, - Шмыгаль

эмбарго (226) Шмыгаль Денис (2859)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
на кацапии в свердловской области горит очередная *****....
говорят какой-то завод ТМК.....
показать весь комментарий
13.05.2022 20:28 Ответить
+3
твій номер попіаритися враз за люсею, можеш яку торгову марку заєєреструвати -" я шмигаль!" - чим погано?
показать весь комментарий
13.05.2022 20:28 Ответить
+2
Давайте не тешить себя иллюзиями. По нефти минимум год, по газу два. Есть страны с очень сильной зависимостью и просто так по щелчку пальцев от неё не избавится. Можно постепенно снижать потребление, можно душить перевозчиков, но совсем отказаться сейчас никак
показать весь комментарий
13.05.2022 20:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давайте не тешить себя иллюзиями. По нефти минимум год, по газу два. Есть страны с очень сильной зависимостью и просто так по щелчку пальцев от неё не избавится. Можно постепенно снижать потребление, можно душить перевозчиков, но совсем отказаться сейчас никак
показать весь комментарий
13.05.2022 20:21 Ответить
не хочуть вони нічого робити, їм би пасрєдінє, щоб хахли і кацапи там порішали самі якось за лінією Кєрзона
показать весь комментарий
13.05.2022 20:23 Ответить
так правильно, кому нужны чужие проблемы?
показать весь комментарий
13.05.2022 20:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qGtWSQliTLA
показать весь комментарий
13.05.2022 20:24 Ответить
тут как комунизьма -ннада нимооооооооого падаждать
показать весь комментарий
13.05.2022 20:25 Ответить
на кацапии в свердловской области горит очередная *****....
говорят какой-то завод ТМК.....
показать весь комментарий
13.05.2022 20:28 Ответить
твій номер попіаритися враз за люсею, можеш яку торгову марку заєєреструвати -" я шмигаль!" - чим погано?
показать весь комментарий
13.05.2022 20:28 Ответить
Все вирішиться коли нафто і газогони переживуть "хлопок" і поставки фізично припиняться.
І, я просто впевнений, що тижнів за два, всі альтернативні поставки запрацюють.
А ще через тиждень Європа забуде що колись купувала російські вуглеводні. Забуде від слова зовсім.
А той цирк, що організовують всілякі толерасти і "постепенщики" (типу рік, два... бла, бла), це загодована зґрая проросійських політиків Заходу. "Жалованье" Шрьодера і тієї австрійської страшної шкапи, не дають їм мислити по державницькому.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:32 Ответить
Краще б Шмігаль жодних переговорів не вів. Захід же бачить відразу що це злодій та хабарник.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:47 Ответить
Не стоить также забывать, что кроме потребления нефти и газа ЕС, есть еще такие страны как Индия и Китай, а это полнаселения земли, которые также это все покупают не особо афишируя . Так что, в глобальном смысле эмбарго от ЕС мало что даст.Кацапы ч дисконтом будут продавать им. Поэтому они и сделали оплату рублями для ЕС, поскольку у них есть запасной вариант.
показать весь комментарий
13.05.2022 21:24 Ответить
А що, в 6 пакеті не буде нафтового ембарго?
показать весь комментарий
13.05.2022 21:40 Ответить
даже если и будет то через год - кароче по деньгам трудно наказать рашку.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:09 Ответить
 
 