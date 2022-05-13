Будем убеждать союзников, чтобы нефтяное и газовое эмбарго появилось в следующих санкционных пакетах - Шмыгаль
Россия – ненадежный поставщик энергоресурсов.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Россия остановила поставки газа в Польшу и Болгарию. Теперь мы слышим такие же угрозы в сторону Финляндии. "Газпром" также остановил поставки в ЕС через польскую газотранспортную систему и существенно сократил их через украинскую. Российский газовый монополист отказывается заполнять европейские газохранилища, давит на цену на европейских рынках, учитывая это, надеемся и будем убеждать наших союзников, чтобы нефтяное и газовое эмбарго появилось уже в следующих санкционных пакетах", - отметил глава правительства.
По словам Шмыгаля, Украина не один год говорила партнерам, что Россия – ненадежный поставщик энергоресурсов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
говорят какой-то завод ТМК.....
І, я просто впевнений, що тижнів за два, всі альтернативні поставки запрацюють.
А ще через тиждень Європа забуде що колись купувала російські вуглеводні. Забуде від слова зовсім.
А той цирк, що організовують всілякі толерасти і "постепенщики" (типу рік, два... бла, бла), це загодована зґрая проросійських політиків Заходу. "Жалованье" Шрьодера і тієї австрійської страшної шкапи, не дають їм мислити по державницькому.