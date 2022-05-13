Будем убеждать союзников, чтобы нефтяное и газовое эмбарго появилось в следующих санкционных пакетах - Шмыгаль

Россия – ненадежный поставщик энергоресурсов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Россия остановила поставки газа в Польшу и Болгарию. Теперь мы слышим такие же угрозы в сторону Финляндии. "Газпром" также остановил поставки в ЕС через польскую газотранспортную систему и существенно сократил их через украинскую. Российский газовый монополист отказывается заполнять европейские газохранилища, давит на цену на европейских рынках, учитывая это, надеемся и будем убеждать наших союзников, чтобы нефтяное и газовое эмбарго появилось уже в следующих санкционных пакетах", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, Украина не один год говорила партнерам, что Россия – ненадежный поставщик энергоресурсов.

