Все действующие подлодки Черноморского флота РФ вышли в море из оккупированного Севастополя, - СМИ
В море вышли все действующие подлодки Черноморского флота России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Сейчас в Южной бухте оккупированного Севастополя причалы, возле которых обычно стоят подлодки, пустые.
Всего в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268. "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".
"Подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" (по кодификации НАТО – Improved Kilo) – тип многоцелевых дизель-электрических подводных лодок. Дальность хода в подводном положении: 400 миль на трех узлах, в режиме РДП на скорости 7 уз. 45 суток. Экипаж – 52 человека, в том числе 12 офицеров", - пишет издание.
Кроме минно-торпедного вооружения, подводные лодки типа "Варшавянка" несут крылатые применяемые ракеты типа "Калибр" в различных модификациях, по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.
Россия наносит удары с временно оккупированного Крыма ракетами из своих подлодок, рассказывал ранее Крым.Реалии эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса ВСУ Андрей Рыженко.
Также в состав Черноморского флота входит подлодка проекта 877 "Палтус" Б-871 "Алроса", но она с мая 2019 года стоит на ремонте в 13 судоремонтном заводе в Килен-бухте.
чекаємо. буде.
ПВО снарядам не помеха.
(которые у них взрываются сами по себе, даже не надо курить).
Стоит ночью эта жестянка, стучит дизелем, аж в Средиземном море слыышно, дымит, и думает, что невидима и неуязвима.
Тогда зарядка проходит успешно.
"Москва".
В чеговий раз почнуть старі корівники трощити.
да, все логічно