Все действующие подлодки Черноморского флота РФ вышли в море из оккупированного Севастополя, - СМИ

крим

В море вышли все действующие подлодки Черноморского флота России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сейчас в Южной бухте оккупированного Севастополя причалы, возле которых обычно стоят подлодки, пустые.

Всего в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268. "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".

"Подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" (по кодификации НАТО – Improved Kilo) – тип многоцелевых дизель-электрических подводных лодок. Дальность хода в подводном положении: 400 миль на трех узлах, в режиме РДП на скорости 7 уз. 45 суток. Экипаж – 52 человека, в том числе 12 офицеров", - пишет издание.

Кроме минно-торпедного вооружения, подводные лодки типа "Варшавянка" несут крылатые применяемые ракеты типа "Калибр" в различных модификациях, по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

Россия наносит удары с временно оккупированного Крыма ракетами из своих подлодок, рассказывал ранее Крым.Реалии эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса ВСУ Андрей Рыженко.

Также в состав Черноморского флота входит подлодка проекта 877 "Палтус" Б-871 "Алроса", но она с мая 2019 года стоит на ремонте в 13 судоремонтном заводе в Килен-бухте.

Читайте также: Корабли Черноморского флота РФ проводят перегруппировку, сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по Одесчине, - Братчук

Черноморский флот РФ (1568)
+22
мне вот интересно, как корабли с краденым украинским зерном, попали к берегам Ливии и Египта
показать весь комментарий
13.05.2022 20:51 Ответить
+18
Будуть запускати ракети по Україні
показать весь комментарий
13.05.2022 20:52 Ответить
+12
зміїбаевку шукають?
показать весь комментарий
13.05.2022 20:50 Ответить
зміїбаевку шукають?
показать весь комментарий
13.05.2022 20:50 Ответить
и как дельфины выбросятся на берег острова змеиный....
показать весь комментарий
13.05.2022 20:51 Ответить
мне вот интересно, как корабли с краденым украинским зерном, попали к берегам Ливии и Египта
показать весь комментарий
13.05.2022 20:51 Ответить
Через Босфор і Дарданели,іншого шляху нема!!!)))
показать весь комментарий
13.05.2022 20:59 Ответить
Турок Ердоган співучасник рашистського грабежу зерна.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:02 Ответить
этот доган аналог путина
показать весь комментарий
13.05.2022 22:11 Ответить
"Они однозначно учтонуть!" Херовая кацапская затея....
показать весь комментарий
13.05.2022 20:51 Ответить
Захотели подышать сероводородом ? 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
13.05.2022 20:52 Ответить
Будуть запускати ракети по Україні
показать весь комментарий
13.05.2022 20:52 Ответить
а що там з курськом. - она утонула.
чекаємо. буде.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:53 Ответить
Арта достает до Севаса, так почему не накрыть эти подлодки, когда они были пришвартованы?
ПВО снарядам не помеха.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:53 Ответить
Это какие снаряды на столько летят? Насколько помню 60 км.максимум
показать весь комментарий
13.05.2022 20:57 Ответить
нове, те, що Захід підігнав.
показать весь комментарий
13.05.2022 21:14 Ответить
М777 обычным ОФ - 25км, АР-30км.
показать весь комментарий
13.05.2022 21:19 Ответить
САУ Пион самая мощная артсистема ВСУ- 45 км.
показать весь комментарий
13.05.2022 21:17 Ответить
Гадаю що слід чекати на масовану атаку ,тримаймо стрій!!)))
показать весь комментарий
13.05.2022 20:54 Ответить
може краще в укриття? нашо тримати стрій під бомбьожкой?
показать весь комментарий
13.05.2022 21:00 Ответить
Гасло-"тримаймо стрій"це заклик до стійкості духа,на мою думку!!)))
показать весь комментарий
13.05.2022 21:12 Ответить
Медленные мишени для американских подводных дронов.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:55 Ответить
И надводных тоже.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:58 Ответить
Этим корытам нужно всплытие для подзарядки аккумуляторов
(которые у них взрываются сами по себе, даже не надо курить).
Стоит ночью эта жестянка, стучит дизелем, аж в Средиземном море слыышно, дымит, и думает, что невидима и неуязвима.
показать весь комментарий
13.05.2022 21:15 Ответить
зачем вспльітие, они заряжаются от солнца?
показать весь комментарий
13.05.2022 21:29 Ответить
ты о чем, они же всплывают ночью и заряжаются...от луны
показать весь комментарий
13.05.2022 22:19 Ответить
На Луну надо громко и выразительно выть - как собака Баскервилей.
Тогда зарядка проходит успешно.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:43 Ответить
враньё
показать весь комментарий
13.05.2022 20:59 Ответить
Ви про київську угоду 1997 року? Тоді до 2027 а не 25. Лазаренко і черномирдін. Продовження - харківські угоди. Денонсовано 2014року.
показать весь комментарий
13.05.2022 21:24 Ответить
и воздушная тревога( можно еще какой-то потопить?
показать весь комментарий
13.05.2022 20:58 Ответить
"мацкву" шукають
показать весь комментарий
13.05.2022 20:58 Ответить
Так зараз пів України повітряна тревога .
показать весь комментарий
13.05.2022 21:00 Ответить
Да ребятки, вместо крымского моста всё-таки Севастополь, без этого никак...
показать весь комментарий
13.05.2022 21:05 Ответить
Паскуди будуть бомбити Миколаїв і Одесу
показать весь комментарий
13.05.2022 21:12 Ответить
Паскуды будут обнаруживать себя и ложиться на курс в сторону крейсера
"Москва".
показать весь комментарий
13.05.2022 21:17 Ответить
Нічого не знаю про підводні човни. Тому виникло питання. А в Азовське море вони можуть запливати? Чи там мілко для них? І ще питання - навіщо взагалі випливати з Севастополя, якщо за словами того капітана Риженка вони і так нас обстрілюють звідти ракетами???
показать весь комментарий
13.05.2022 21:33 Ответить
Макс. глубина Азовского моря 12 м, средняя 5- сами как думаете, норм для подводной лодки?).Далее... имперские РПКСН типа Борей могут обстреливать США не отходя от причала, вопрос-зачем на патрулирование выходят? Похоже- да? Ответ( вкратце), есть разные задачи.
показать весь комментарий
13.05.2022 21:43 Ответить
если плоскодонка весельная типа южанка то да)
показать весь комментарий
13.05.2022 22:12 Ответить
весь хлам колчаковских фронтов и второй отечественной спецоперации выехал
показать весь комментарий
13.05.2022 22:08 Ответить
Ахахаха, рашисти отримали розвіддані, що британські протикорабельні ракети заступили на чергування на Одесчині. Тому зєпалися від гріха подалі.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:24 Ответить
А-а-а, все зрозуміло... сирени виють.
В чеговий раз почнуть старі корівники трощити.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:34 Ответить
це ті хто ніби хоче вести переговори готуються далі ракетами обстрілювати протилежну сторону переговорів
да, все логічно
показать весь комментарий
13.05.2022 22:49 Ответить
писец севастополю,израиль разрешил эстонии продать нам противокорабельные ракеты Blue Spear,радиус 300 км
показать весь комментарий
14.05.2022 08:54 Ответить
 
 