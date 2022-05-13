Все действующие подлодки Черноморского флота РФ вышли в море из оккупированного Севастополя, - СМИ

В море вышли все действующие подлодки Черноморского флота России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сейчас в Южной бухте оккупированного Севастополя причалы, возле которых обычно стоят подлодки, пустые.

Всего в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268. "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".

"Подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" (по кодификации НАТО – Improved Kilo) – тип многоцелевых дизель-электрических подводных лодок. Дальность хода в подводном положении: 400 миль на трех узлах, в режиме РДП на скорости 7 уз. 45 суток. Экипаж – 52 человека, в том числе 12 офицеров", - пишет издание.

Кроме минно-торпедного вооружения, подводные лодки типа "Варшавянка" несут крылатые применяемые ракеты типа "Калибр" в различных модификациях, по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

Россия наносит удары с временно оккупированного Крыма ракетами из своих подлодок, рассказывал ранее Крым.Реалии эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса ВСУ Андрей Рыженко.

Также в состав Черноморского флота входит подлодка проекта 877 "Палтус" Б-871 "Алроса", но она с мая 2019 года стоит на ремонте в 13 судоремонтном заводе в Килен-бухте.

