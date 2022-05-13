РУС
На боевых российских кораблях в Черном море – более 30 ракет "Калибр", - ОК "Південь"

Вооруженные силы Украины обеспечивают стабильную ситуацию в Одесской области, хотя захватчики угрожают ракетными ударами с моря, создают базу для нападения на острове Змеиный и пытаются расшатать ситуацию в непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщает в телеграм-канале спикер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров, передает Цензор.НЕТ.

"На Одесщине ситуация стабильная и контролируемая. Состав корабельной группировки рашистов в Черном море существенно не меняется, что несет угрозу ракетных ударов. Прослеживается также враждебная активность вокруг острова Змеиный", - отметил Назаров.

По его словам, в Приднестровье вражеские силы продолжают продвигать провокации.

"Зафиксирована попытка поджечь военкомат в Тирасполе и фейковая атака на нефтебазу. Расшатывание ситуации должно стать основанием для обвинения Украины в посягательстве на территорию непризнанной республики", - сказал Назаров.

При этом система обороны приграничных районов Одесщины свидетельствует о нелепости таких обвинений. Также проводятся системные контрдиверсионные мероприятия и усиливается охрана государственной границы.

Спикер оперативного командования отметил, что в настоящее время в Черном море находятся 4 корабля и 2 подлодки ЧФ, которые несут более 30 крылатых ракет типа "Калибр". Это создает угрозу ракетных ударов как по югу, так и по всей территории Украины.

Читайте также: Российские гиперзвуковые ракеты существенно не повлияли на ход войны в Украине, - Пентагон

+2
а в Україні вже навіть дивани стали облаштовувати протилодочними торпедами?
13.05.2022 21:06 Ответить
+2
перепрошую,а вони у нас є?
13.05.2022 21:07 Ответить
+1
Может пора уже противолодочными торпедами потопить пару подводных утюгов рашки? Сколько они тут маячить будут?
13.05.2022 21:04 Ответить
о почавсяч ******* про дивани,а давай скажу що є? то що тоді попливеш на дивані ***** чи просто *****?
13.05.2022 23:25 Ответить
у диванних ********** є все.
13.05.2022 21:13 Ответить
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/britanija_nadast_ukrajini_nenazvani_protikorabelni_raketi_rozgljadajemo_vsi_mozhlivi_varianti_vid_harpoon_do_brimstone-6884.html Британія надасть Україні неназвані протикорабельні ракети: розглядаємо всі можливі варіанти від Harpoon та Exocet до Brimstone
13.05.2022 21:44 Ответить
Brimstone, це ракета повітря-поверхня, що важить 50 кг.
Атакувати нею можна катер, але ніяк не корабель!
А тезиси "розглядаємо всі можливості" і "є в наявності", дуже сильно відрізняються!
13.05.2022 22:33 Ответить
Рашисти розгортають на острові Зміїний ракетні комплекси «Панцир» та «Тор-М2» - розвідка \
13.05.2022 21:08 Ответить
Чому допустили?
13.05.2022 21:32 Ответить
Виправлять, не переймайтеся: простіше лупити по нерухомим цілям, ніж ловити щось рухоме й витрачати боєкомплект.
13.05.2022 21:57 Ответить
Зараз головне смерть кацапії. Ніхто не застрахований від ракети, поки є кацапія.
13.05.2022 21:10 Ответить
Вчера летел мимо меня на Кременчуг целый рой.
13.05.2022 21:20 Ответить
Быстрее уничтожить эти корабли!
13.05.2022 21:21 Ответить
❗️Поставки вооружений Украине из США могут приостановиться, если сенат не поддержит проект о выделении новой помощи до 19 мая, - Пентагон

"Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы бы хотели быть уверенными, что такого удастся избежать", - сказал на брифинге официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.
13.05.2022 21:54 Ответить
Можно поподробнее какие 10 ракетных кораблей у чф плавают?
Единственый корабль, способный нести 16 ракет, это был крейсер москва, который ушел туда, куда его послали... Вроде было 3 фрегата с 8 ракетами, один из них Адмирал Макаров должен быть в нерабочем состоянии сейчас как минимум. Остальное это вроде как ракетные катера... Поправьте, если ошибаюсь
13.05.2022 23:20 Ответить
В статье так и говорят: 4 корабля и 2 подлодки несут 30 ракет всего.
Получается: 2 оставшихся фрегата по 8 ракет, это 16, плюс 2 катера по 4 это плюс 8 и наверное 2 подлодки по 3 в каждой, выходит 30 всего по таким расчетам
13.05.2022 23:25 Ответить
корита типу орєхово-зуєво це ще 4 по 8 калібрів,махачкала з каспію прийшла ще +8,плюс братан того корита сторожового воно теж має пускову
13.05.2022 23:31 Ответить
Шо... Только на сутки двое работы?
14.05.2022 03:38 Ответить
писец севастополю,израиль разрешил эстонии продать нам противокорабельные ракеты Blue Spear,радиус 300 км
14.05.2022 08:55 Ответить
 
 