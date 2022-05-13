На боевых российских кораблях в Черном море – более 30 ракет "Калибр", - ОК "Південь"

Вооруженные силы Украины обеспечивают стабильную ситуацию в Одесской области, хотя захватчики угрожают ракетными ударами с моря, создают базу для нападения на острове Змеиный и пытаются расшатать ситуацию в непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщает в телеграм-канале спикер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров, передает Цензор.НЕТ.

"На Одесщине ситуация стабильная и контролируемая. Состав корабельной группировки рашистов в Черном море существенно не меняется, что несет угрозу ракетных ударов. Прослеживается также враждебная активность вокруг острова Змеиный", - отметил Назаров.

По его словам, в Приднестровье вражеские силы продолжают продвигать провокации.

"Зафиксирована попытка поджечь военкомат в Тирасполе и фейковая атака на нефтебазу. Расшатывание ситуации должно стать основанием для обвинения Украины в посягательстве на территорию непризнанной республики", - сказал Назаров.

При этом система обороны приграничных районов Одесщины свидетельствует о нелепости таких обвинений. Также проводятся системные контрдиверсионные мероприятия и усиливается охрана государственной границы.

Спикер оперативного командования отметил, что в настоящее время в Черном море находятся 4 корабля и 2 подлодки ЧФ, которые несут более 30 крылатых ракет типа "Калибр". Это создает угрозу ракетных ударов как по югу, так и по всей территории Украины.

Читайте также: Российские гиперзвуковые ракеты существенно не повлияли на ход войны в Украине, - Пентагон