На боевых российских кораблях в Черном море – более 30 ракет "Калибр", - ОК "Південь"
Вооруженные силы Украины обеспечивают стабильную ситуацию в Одесской области, хотя захватчики угрожают ракетными ударами с моря, создают базу для нападения на острове Змеиный и пытаются расшатать ситуацию в непризнанном Приднестровье.
Об этом сообщает в телеграм-канале спикер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров, передает Цензор.НЕТ.
"На Одесщине ситуация стабильная и контролируемая. Состав корабельной группировки рашистов в Черном море существенно не меняется, что несет угрозу ракетных ударов. Прослеживается также враждебная активность вокруг острова Змеиный", - отметил Назаров.
По его словам, в Приднестровье вражеские силы продолжают продвигать провокации.
"Зафиксирована попытка поджечь военкомат в Тирасполе и фейковая атака на нефтебазу. Расшатывание ситуации должно стать основанием для обвинения Украины в посягательстве на территорию непризнанной республики", - сказал Назаров.
При этом система обороны приграничных районов Одесщины свидетельствует о нелепости таких обвинений. Также проводятся системные контрдиверсионные мероприятия и усиливается охрана государственной границы.
Спикер оперативного командования отметил, что в настоящее время в Черном море находятся 4 корабля и 2 подлодки ЧФ, которые несут более 30 крылатых ракет типа "Калибр". Это создает угрозу ракетных ударов как по югу, так и по всей территории Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Атакувати нею можна катер, але ніяк не корабель!
А тезиси "розглядаємо всі можливості" і "є в наявності", дуже сильно відрізняються!
"Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы бы хотели быть уверенными, что такого удастся избежать", - сказал на брифинге официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.
Единственый корабль, способный нести 16 ракет, это был крейсер москва, который ушел туда, куда его послали... Вроде было 3 фрегата с 8 ракетами, один из них Адмирал Макаров должен быть в нерабочем состоянии сейчас как минимум. Остальное это вроде как ракетные катера... Поправьте, если ошибаюсь
Получается: 2 оставшихся фрегата по 8 ракет, это 16, плюс 2 катера по 4 это плюс 8 и наверное 2 подлодки по 3 в каждой, выходит 30 всего по таким расчетам