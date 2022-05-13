РУС
С начала войны защитники Мариуполя уничтожили около 6 тыс. рашистов и более 100 единиц техники РФ, - заместитель командира полка "Азов" Паламар. ВИДЕО

танк

Защитники Мариуполя с начала войны уничтожили около 6 тысяч русских захватчиков и более 100 единиц бронетехники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель командира полка "Азов", капитан Святослав Паламар (Калина) во время специальной военной панели Киевского форума безопасности.

"Нашим гарнизоном удалось уничтожить около 6 тысяч единиц вражеской силы, в том числе одного генерала. Это около 78 танков. Это более 100 единиц бронетехники. Это по подтвержденным. Есть еще, конечно, многие неподтвержденные данные, на которые мы не будем опираться", – рассказал он.

Паламар отметил, что на штурм Мариуполя оккупанты бросили свои элитные подразделения.

Также читайте: Рашисты в Мариуполе допрашивали даже детей, - советник мэра Андрющенко

"Это 150-я дивизия, это 68-й танковый полк. Это 83-я бригада ВДВ. Это 346-я бригада ГРУ, спецназ. Это 22-я бригада спецназ ГРУ. Это 9-й полк морской пехоты "ДНР". Это 810-я бригада черноморского флота. Это 155-я Тихоокеанская бригада. И также это стратегическая авиация и тактическая авиация. Это наемники "Вагнера" ​​и другие боевики с других территорий Российской Федерации и Кавказа", - добавил он.

Заместитель командира полка "Азов" подчеркнул, что враг превосходил украинских защитников в количестве вооружения и в количестве пехоты.

"Эта группировка насчитывала около 14 тысяч военнослужащих. Это чрезвычайно огромное количество техники, это самолеты, это корабли, это корабельная артиллерия, это самолеты, как тактической, так и стратегической авиации. И большое количество артиллерии, средств РСЗО. А также огромное количество ракет было выпущено по нам за весь этот период", – пояснил Калина.

В то же время Паламар отметил, что оборона "Азовстали", которую пытаются штурмовать российские войска, продолжается.

"Мы будем сопротивляться дальше, пока у нас будет возможность", - подытожил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе рашистские танкисты для развлечения стреляют по уцелевшим зданиям и давят заброшенные автомобили. ВИДЕО

"Враг циничный, враг не соблюдает никакие международные конвенции. Он не соблюдает Женевские конвенции. Зная, что сейчас на территории "Азовстали" находится огромное количество, а это около 600, раненых бойцов, он и дальше продолжает сбрасывать бомбы на военный госпиталь. Тем самым, как всегда, нарушает все международные нормы", - подчеркнул Паламарь.

Также Калина надеется, что представители США посодействуют тому, чтобы в первую очередь помогли эвакуировать раненых украинских защитников.

"Если будет для этого возможность, подключить все усилия для того, чтобы помочь в процессе применение процедуры "экстракшн" относительно нашего гарнизона. Это ребята, которые в окружении сделали все возможное для того, чтобы перемолоть, пропустить через себя такую ​​огромную группировку", - добавил он.

Он подчеркнул, что именно мужество защитников Мариуполя позволило сдержать врага и не пустить его дальше.

KPD = 1000% kak minimum
13.05.2022 21:08
13.05.2022 21:08 Ответить
+11
Вся Украіна переживає за "Азов" та Маріупіль, навіть старенькі бабусі про них знають, плачуть і моляться. Надіємось на чудо Боже, бо поки що люди цю проблему не можуть вирішити.
13.05.2022 21:16
13.05.2022 21:16 Ответить
+10
всі українці думають і моляться про азовців щодня
азовці внесли максимальний внесок у справу перемоги
13.05.2022 21:12
13.05.2022 21:12 Ответить
13.05.2022 21:08
13.05.2022 21:12
Євген Строкань

От ми недавно робили трохи смерті для ворогів. По докам все було добре. Бойове розпорядження, відеофіксація, все супер. Я не розраховував на похвалу від держави, але і не думав, що хтось з вищого командування буде намагатись доколупуватись до нашого комбата за це. Неприємно.



Євген Строкань

Мені ніхто за це нічого кривого не сказав, але інформація про намагання доколупатись до мене дійшла. Я був неприємно здивований. Ще й притензії дуже натягнуті і безглузді.



Євген Строкань

@14druzivBanderi

Почався той період коли треба воювати в супереч високому командуванню. Тепер буде необхідно говорити "то не ми". Таке вже було в кінці 14 року. Тоді було сумно від цього. Цього разу, мені здається, що рано почали гайки закручувати.
показать весь комментарий
13.05.2022 21:16 Ответить
13.05.2022 21:16
Слава нашим воїнам-героям!
13.05.2022 21:17
13.05.2022 21:17 Ответить
Це мабуть врахували і санітарні втрати
13.05.2022 21:21
13.05.2022 21:21 Ответить
Лицарі наші золоті....Ви тільки живіть
13.05.2022 21:28
13.05.2022 21:28 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
13.05.2022 21:43
13.05.2022 21:43 Ответить
Слава нашим мужнім Героям 👍🏼💪✊🙏🏼
13.05.2022 22:19
13.05.2022 22:19 Ответить
Слава героям Азовсталі! Слава героям Маріуполя! на вас хоче рівнятись вся Україна!
13.05.2022 23:00
13.05.2022 23:00 Ответить
Не потрібно ділити Азов, мор.піхи, прикордонники , - це все ЗСУ, і їм Слава!
13.05.2022 23:08
13.05.2022 23:08 Ответить
 
 