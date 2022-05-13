С начала войны защитники Мариуполя уничтожили около 6 тыс. рашистов и более 100 единиц техники РФ, - заместитель командира полка "Азов" Паламар. ВИДЕО

Защитники Мариуполя с начала войны уничтожили около 6 тысяч русских захватчиков и более 100 единиц бронетехники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель командира полка "Азов", капитан Святослав Паламар (Калина) во время специальной военной панели Киевского форума безопасности.

"Нашим гарнизоном удалось уничтожить около 6 тысяч единиц вражеской силы, в том числе одного генерала. Это около 78 танков. Это более 100 единиц бронетехники. Это по подтвержденным. Есть еще, конечно, многие неподтвержденные данные, на которые мы не будем опираться", – рассказал он.

Паламар отметил, что на штурм Мариуполя оккупанты бросили свои элитные подразделения.

"Это 150-я дивизия, это 68-й танковый полк. Это 83-я бригада ВДВ. Это 346-я бригада ГРУ, спецназ. Это 22-я бригада спецназ ГРУ. Это 9-й полк морской пехоты "ДНР". Это 810-я бригада черноморского флота. Это 155-я Тихоокеанская бригада. И также это стратегическая авиация и тактическая авиация. Это наемники "Вагнера" ​​и другие боевики с других территорий Российской Федерации и Кавказа", - добавил он.

Заместитель командира полка "Азов" подчеркнул, что враг превосходил украинских защитников в количестве вооружения и в количестве пехоты.

"Эта группировка насчитывала около 14 тысяч военнослужащих. Это чрезвычайно огромное количество техники, это самолеты, это корабли, это корабельная артиллерия, это самолеты, как тактической, так и стратегической авиации. И большое количество артиллерии, средств РСЗО. А также огромное количество ракет было выпущено по нам за весь этот период", – пояснил Калина.

В то же время Паламар отметил, что оборона "Азовстали", которую пытаются штурмовать российские войска, продолжается.

"Мы будем сопротивляться дальше, пока у нас будет возможность", - подытожил он.

"Враг циничный, враг не соблюдает никакие международные конвенции. Он не соблюдает Женевские конвенции. Зная, что сейчас на территории "Азовстали" находится огромное количество, а это около 600, раненых бойцов, он и дальше продолжает сбрасывать бомбы на военный госпиталь. Тем самым, как всегда, нарушает все международные нормы", - подчеркнул Паламарь.

Также Калина надеется, что представители США посодействуют тому, чтобы в первую очередь помогли эвакуировать раненых украинских защитников.

"Если будет для этого возможность, подключить все усилия для того, чтобы помочь в процессе применение процедуры "экстракшн" относительно нашего гарнизона. Это ребята, которые в окружении сделали все возможное для того, чтобы перемолоть, пропустить через себя такую ​​огромную группировку", - добавил он.

Он подчеркнул, что именно мужество защитников Мариуполя позволило сдержать врага и не пустить его дальше.