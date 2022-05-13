"Могу взять человека и в голову "бам" из пулемета": Установлена личность рашиста, который хвастался жене зверствами и убийствами в Украине, - СМИ
Установлена личность российского солдата, который рассказывал жене, как расстреливает гражданских и совершает другие зверства в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Так, военным, который рассказывал жене о зверствах, оказался Иванов Дмитрий Геннадиевич 10.02.1995 года рождения.
Согласно странице в соцсети россиянин проживает в селе Купсола (Моркинский район, республика Марий Эл, Российская Федерация). В социальной сети "ВКонтакте" Иванов называет себя Дмитрий Туманов.
Жена с которой Иванов разговаривает – Анастасия Короткова. На ее странице в сети "Вконтакте" можно увидеть свадебные фото с Ивановым датированные 2020 годом.
Благодаря шевронам на фото Иванов удалось установить, что он выпускник Казанского высшего танкового командного училища.
.......бетоном,від Смоленська,до Чукотки!
просто він набухався і не став стримуватися у розмові із дружиною
на раші там не одна настя дочекається
багато з них буде здивовані тим, КОГО вони дочекалися
і чорне вбрання це не саме страшне, що цих дружин може чекати
Неудачная минутка политинформации от оккупанта.
https://t.me/truexanewsua/46593
Во временно оккупированном Скадовске руцкий пытается рассказать
местным украинским детям свою версию истории Украины и мира.
Реакция детей неподражаема !!!
слов'яни бл.