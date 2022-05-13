"Могу взять человека и в голову "бам" из пулемета": Установлена личность рашиста, который хвастался жене зверствами и убийствами в Украине, - СМИ

Установлена личность российского солдата, который рассказывал жене, как расстреливает гражданских и совершает другие зверства в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Так, военным, который рассказывал жене о зверствах, оказался Иванов Дмитрий Геннадиевич 10.02.1995 года рождения.

Согласно странице в соцсети россиянин проживает в селе Купсола (Моркинский район, республика Марий Эл, Российская Федерация). В социальной сети "ВКонтакте" Иванов называет себя Дмитрий Туманов.









Жена с которой Иванов разговаривает – Анастасия Короткова. На ее странице в сети "Вконтакте" можно увидеть свадебные фото с Ивановым датированные 2020 годом.





Благодаря шевронам на фото Иванов удалось установить, что он выпускник Казанского высшего танкового командного училища.

