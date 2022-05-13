РУС
"Могу взять человека и в голову "бам" из пулемета": Установлена личность рашиста, который хвастался жене зверствами и убийствами в Украине, - СМИ

іванов

Установлена личность российского солдата, который рассказывал жене, как расстреливает гражданских и совершает другие зверства в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Так, военным, который рассказывал жене о зверствах, оказался Иванов Дмитрий Геннадиевич 10.02.1995 года рождения.

Могу взять человека и в голову бам из пулемета: Установлена личность рашиста, который хвастался жене зверствами и убийствами в Украине, - СМИ 01

Согласно странице в соцсети россиянин проживает в селе Купсола (Моркинский район, республика Марий Эл, Российская Федерация). В социальной сети "ВКонтакте" Иванов называет себя Дмитрий Туманов.

Могу взять человека и в голову бам из пулемета: Установлена личность рашиста, который хвастался жене зверствами и убийствами в Украине, - СМИ 02
Могу взять человека и в голову бам из пулемета: Установлена личность рашиста, который хвастался жене зверствами и убийствами в Украине, - СМИ 03
Могу взять человека и в голову бам из пулемета: Установлена личность рашиста, который хвастался жене зверствами и убийствами в Украине, - СМИ 04
Могу взять человека и в голову бам из пулемета: Установлена личность рашиста, который хвастался жене зверствами и убийствами в Украине, - СМИ 05

Жена с которой Иванов разговаривает – Анастасия Короткова. На ее странице в сети "Вконтакте" можно увидеть свадебные фото с Ивановым датированные 2020 годом.

Могу взять человека и в голову бам из пулемета: Установлена личность рашиста, который хвастался жене зверствами и убийствами в Украине, - СМИ 06
Могу взять человека и в голову бам из пулемета: Установлена личность рашиста, который хвастался жене зверствами и убийствами в Украине, - СМИ 07

Благодаря шевронам на фото Иванов удалось установить, что он выпускник Казанского высшего танкового командного училища.

Могу взять человека и в голову бам из пулемета: Установлена личность рашиста, который хвастался жене зверствами и убийствами в Украине, - СМИ 08

Могу взять человека и в голову бам из пулемета: Установлена личность рашиста, который хвастался жене зверствами и убийствами в Украине, - СМИ 09

Смотрите: "Да я уже, блин, думаю #бнуть об какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее", - перехваченный разговор оккупанта. АУДИО

армия РФ (20620) расстрел (522) убийство (6609)
Топ комментарии
+54
Дружині чорний пасуватиме.
13.05.2022 21:23 Ответить
+52
ну просто унтерменш викопаний! виведена нквд порода агресивних маріонеток
13.05.2022 21:21 Ответить
+42
Мелко-путіноедна потвора.
13.05.2022 21:21 Ответить
ну просто унтерменш викопаний! виведена нквд порода агресивних маріонеток
13.05.2022 21:21 Ответить
Истинный мариец.
14.05.2022 00:26 Ответить
Мелко-путіноедна потвора.
13.05.2022 21:21 Ответить
Азіопа
13.05.2022 22:06 Ответить
Дружині чорний пасуватиме.
13.05.2022 21:23 Ответить
Після тієї розмови вона й не проти буде
13.05.2022 21:30 Ответить
В смысле,Ашот?)
14.05.2022 00:36 Ответить
вузькоглазий "славянін" Діма Іванов
13.05.2022 21:24 Ответить
это как китайский нигер арабченок
13.05.2022 21:33 Ответить
ну так себе ...иванов...морда совсем не "ивановская" )))) мари-эловская морда однако !!!
13.05.2022 21:25 Ответить
Типовий "іванов", такі прізвища мають різні дрібні північні народці.
13.05.2022 21:36 Ответить
глаз узге значіт рузге
13.05.2022 22:15 Ответить
Русские все в Украине остались. Это бункерного и бесит.
13.05.2022 22:58 Ответить
утирок думає що він ще живий, але насправді він вже мертвий
13.05.2022 21:25 Ответить
рашист шрьодінгера
13.05.2022 21:28 Ответить
Не зовсім, бо Шредингер ще дає якийсь шанс, а тут все набагато гірше.
13.05.2022 23:42 Ответить
Ущербный....надеюсь наши спецслужбы пошлют по почте ему черный венок перед смертью (по аналогии со спецслужбами Израиля)
13.05.2022 21:25 Ответить
Орк, ми тебе вб"ємо, ублюдок ти рашистський!
13.05.2022 21:26 Ответить
оно вылезло из какого то зажопинска и власть почувствовало, надо свой моссад обязательно.
13.05.2022 21:28 Ответить
Судя по тому, как летал в лифте Моторолла, у нас уже что-то подобное имеется. Тут была бы политическая воля и приказ ликвидировать кацапское говно, но боюсь, посчитают, что овчинка выделки не стоит(
13.05.2022 21:44 Ответить
А номер телефона этого упыря есть?
13.05.2022 21:28 Ответить
Они пользуются отмародеренными у нашего населения. Их симки у нас всё равно не работают. Так что ему пофиг, если вы ему на телефон позвоните, он его выкинет, пойдет кого-то убьет и заберет себе новый телефон. Вот гораздо интереснее поболтать с его женушкой...
13.05.2022 22:23 Ответить
Все вірно відправити СМС,типу *Настя ми уже связались с местными *пацанами*,они согласились за штуку баксов....,оплата произведена*.
13.05.2022 23:53 Ответить
какие отвратительные рожи. шлавяне - монгольского разлива. .kkj .
13.05.2022 21:28 Ответить
ЗВІРІ У ЛЮДСЬКІЙ ПОДОБІ ! Але ні. вони гірші звірів !
13.05.2022 21:29 Ответить
Перед казню отстрелите ему яйца. Это ещё будет по божески в сравнением с тем что урод у вас натворил.
13.05.2022 21:32 Ответить
Тільки цей виродок не Дмитро, а Дмітрій.
13.05.2022 21:33 Ответить
Во...Во
13.05.2022 21:40 Ответить
Русский монгол. Поставить забор на границе и всех азиатов запоребрик нах.
13.05.2022 21:35 Ответить
.......залити
.......бетоном,від Смоленська,до Чукотки!
13.05.2022 21:36 Ответить
Контакты родственников в студию!
13.05.2022 21:36 Ответить
****** тебе Иванофф Уйдешь в туман через пару дней
13.05.2022 21:38 Ответить
Тепер готуй свою голову, потвора.
13.05.2022 21:39 Ответить
Так там мізки вже відбиті
13.05.2022 21:41 Ответить
.....які,обтяжені Даааастаєвскім,морди ліца.....
13.05.2022 21:40 Ответить
Живий труп.Здохне через декілька днів.Свої вб'ють,бо засвітився або наші ССО.
13.05.2022 21:42 Ответить
Там всю воинскую часть нужно брать на карандаш так как они все в крови мирных граждан Украины и спускать их с капкана ни в коем случае нельзя.
13.05.2022 21:42 Ответить
узкоглазые как и окурок
13.05.2022 21:44 Ответить
ФУ ГНИДЫ!!!НАСРАЛ БЫ ЕМУ И ВСЕМ ТАКИМ ВО ГЛАВЕ ПУТИНУ ОТБОРОЧНЫМ КАЛОМ!!!ВСЁ БУМЕРАНГ ИМ ЕЩЁ ВОЗДАСТСЯ!КИРЮХА ДЬЯВОЛ ТИПА ПАТРИАРХ ИМ ОТПУСТИТ ГРЕХИ ДОБРА И К ДЬЯВОЛУ ИМ ПУТЬ!ВО ГЛАВЕ С ПУТИНЫМ ****** И ВСЕЙ ПРИБЛЕЖОННОЙ ШВОРОЙ!!!КАК НЕ КРУТИ ВСЁ НЕ ВЕЧНО!!!
13.05.2022 21:55 Ответить
не думаю, що такий ушльопок там один
просто він набухався і не став стримуватися у розмові із дружиною

на раші там не одна настя дочекається
багато з них буде здивовані тим, КОГО вони дочекалися

і чорне вбрання це не саме страшне, що цих дружин може чекати
13.05.2022 21:56 Ответить
Чтобы понять один он такой или стая упырей, надо пару лет срочную в армии ********** отслужить и всё станет понятно.
13.05.2022 22:59 Ответить
///

Неудачная минутка политинформации от оккупанта.

https://t.me/truexanewsua/46593

Во временно оккупированном Скадовске руцкий пытается рассказать
местным украинским детям свою версию истории Украины и мира.

Реакция детей неподражаема !!!
13.05.2022 22:17 Ответить
Звезда тебе москалик
13.05.2022 22:27 Ответить
Узкій глаз? І чому я не здивований ,
слов'яни бл.
13.05.2022 22:44 Ответить
отрубить руки и ноги
13.05.2022 23:32 Ответить
 
 