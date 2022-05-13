РУС
5 391 18

Сети АЗС законтрактовали необходимый объем импортного топлива на май, - глава Минэкономики Свириденко

паливо

Сети автозаправочных станций законтрактовали необходимый объем импортного горючего на май, сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"Согласно обновленным и уточненным прогнозам, в мае ожидается потребление 300 тыс. тонн дизеля и 120 тыс. тонн бензинов. Можем констатировать, что такой же объем импорта уже законтрактован украинскими сетями. Теперь главный вопрос – в логистике: вовремя завезти весь объем в Украину ", - сказала она, открывая заседание правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ситуация со снабжением горючего непростая, но контролируемая: удается наполнить рынок нефтепродуктами для немедленного пользования, но нужно накопить запасы, отметила Свириденко.

"Сегодня у нас запасов бензина - на пять дней, дизеля - на три дня, тогда как при нормальной работе операторов эти запасы должны составлять 15 дней минимум. Когда нам удастся достичь уровня остатков топлива у операторов до 15 дней вперед, вопрос об очереди снимется сам собой", – отметила она.

Однако Свириденко отметила, что некоторые заправочные станции устанавливают цены выше установленного государством максимума.

"Это 60-70 грн за литр. Это, на наш взгляд, спекуляция. Мы расцениваем такие действия как мародерство. Правительство предоставило ОВА полномочия контролировать это, мы будем жестко реагировать на это", - отметила первый вице-премьер.

АЗС (393) топливо (637) Свириденко Юлия (233)
+10
Так ви знов ні при чому, це все заправщик на заправці мутить?!
Ви ж говорили, за 2 тижні питання зніметься!
2 тижні пройшло, де пальне?!
13.05.2022 21:27 Ответить
+8
и тут про@бали
13.05.2022 21:45 Ответить
+6
І знову брешуть.
А знаєте чому?
Бо для самої цієї Свиреденко паливо є. І для її родини є. І для всіх привладних є.

у них нема проблем.

і навіть коли вони обманюють нас цими « через тиждень; в середині місяця; в кінці місяця» - їй за цю брехню нічого не буде, ніякої відповідальності.
13.05.2022 21:43 Ответить
У нас газолін по 57 гривень. Детонація- просто капець.
13.05.2022 21:25 Ответить
Так ви знов ні при чому, це все заправщик на заправці мутить?!
Ви ж говорили, за 2 тижні питання зніметься!
2 тижні пройшло, де пальне?!
13.05.2022 21:27 Ответить
для чого пальне ?

контракт в бензобак.
13.05.2022 21:56 Ответить
Сегодня мне на "Авиас" заявили что будут заправлять только по заправочным карточкам в будущем-они нормальные?Пункта выдачи карточек три на область.
13.05.2022 21:28 Ответить
Може зроблять якось поповнення рахунку по інтернету, як в інших мережах.
13.05.2022 21:41 Ответить
Такі давно є. Багато років такими користуємось. https://avias.ua/palivni-proekti/palivna-karta/ https://avias.ua/palivni-proekti/palivna-karta/

13.05.2022 23:14 Ответить
Свириденко! ми з тебе спитаєм! за твої обіцянки.
господи, які ж вони недолугі, ці зеслуги.
13.05.2022 21:38 Ответить
Тут не з неї потрібно питати, вона мало що вирішує.
13.05.2022 21:42 Ответить
Є ж нафтопровід Одесса-Броди-Плоцьк. Невже не можна розвернути його навпаки- з Плоцька в Україну???Може хтось в темі- поясніть, будь ласка.
13.05.2022 21:40 Ответить
По ньому мабуть йде азербайджанська нафта в Європу (можу помилятися)
13.05.2022 21:52 Ответить
І знову брешуть.
А знаєте чому?
Бо для самої цієї Свиреденко паливо є. І для її родини є. І для всіх привладних є.

у них нема проблем.

і навіть коли вони обманюють нас цими « через тиждень; в середині місяця; в кінці місяця» - їй за цю брехню нічого не буде, ніякої відповідальності.
13.05.2022 21:43 Ответить
и тут про@бали
13.05.2022 21:45 Ответить
Ну, ти не повіриш - в Україні війна.
13.05.2022 22:44 Ответить
Вже майже пів травня прошло, а вони тільки законтрактували. Імбіцили. Проїбали.
13.05.2022 21:52 Ответить
Вони - це хто?
В нас мережі заправок в приватних руках і їм невигідно продавати по встановленим урядом цінам.
До того ж, на згорілих нафтобазах, очевидно, було багато пального цих мереж. Збитки, збитки і ще раз збитки.
13.05.2022 21:59 Ответить
Весною 2019 Порох відповідав навіть за ціну на цибулю. Шмаркля не відповідає нізахій.
«Праіпалі» (с)
13.05.2022 23:16 Ответить
Тупорила совкова влада клоуна перший раз за своє існування зітнулася з економічною проблемою - і відразу обісралася по повній
14.05.2022 09:48 Ответить
 
 