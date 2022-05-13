Сети АЗС законтрактовали необходимый объем импортного топлива на май, - глава Минэкономики Свириденко
Сети автозаправочных станций законтрактовали необходимый объем импортного горючего на май, сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.
"Согласно обновленным и уточненным прогнозам, в мае ожидается потребление 300 тыс. тонн дизеля и 120 тыс. тонн бензинов. Можем констатировать, что такой же объем импорта уже законтрактован украинскими сетями. Теперь главный вопрос – в логистике: вовремя завезти весь объем в Украину ", - сказала она, открывая заседание правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Ситуация со снабжением горючего непростая, но контролируемая: удается наполнить рынок нефтепродуктами для немедленного пользования, но нужно накопить запасы, отметила Свириденко.
"Сегодня у нас запасов бензина - на пять дней, дизеля - на три дня, тогда как при нормальной работе операторов эти запасы должны составлять 15 дней минимум. Когда нам удастся достичь уровня остатков топлива у операторов до 15 дней вперед, вопрос об очереди снимется сам собой", – отметила она.
Однако Свириденко отметила, что некоторые заправочные станции устанавливают цены выше установленного государством максимума.
"Это 60-70 грн за литр. Это, на наш взгляд, спекуляция. Мы расцениваем такие действия как мародерство. Правительство предоставило ОВА полномочия контролировать это, мы будем жестко реагировать на это", - отметила первый вице-премьер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви ж говорили, за 2 тижні питання зніметься!
2 тижні пройшло, де пальне?!
контракт в бензобак.
господи, які ж вони недолугі, ці зеслуги.
А знаєте чому?
Бо для самої цієї Свиреденко паливо є. І для її родини є. І для всіх привладних є.
у них нема проблем.
і навіть коли вони обманюють нас цими « через тиждень; в середині місяця; в кінці місяця» - їй за цю брехню нічого не буде, ніякої відповідальності.
В нас мережі заправок в приватних руках і їм невигідно продавати по встановленим урядом цінам.
До того ж, на згорілих нафтобазах, очевидно, було багато пального цих мереж. Збитки, збитки і ще раз збитки.
«Праіпалі» (с)