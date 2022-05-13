На Восточном направлении 13 мая отбито 9 атак россиян, уничтожено до 130 оккупантов, 2 танка, 7 единиц бронетехники, 2 миномета, 2 беспилотника, - ОТГ "Схід"

Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала результаты боевых действий 13 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "В течение суток, 13 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 9 атак. Кроме того, было нанесено огневое поражение по передовому пункту управления 1-й отдельной мотострелковой бригады так называемой "ДНР". Украинские защитники уничтожили: личного состава – до 130; танков – 2; БТР – 1; БМП – 5; БМД – 1; минометы – 2; АТТ – 2; БПЛА – 2".

