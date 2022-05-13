РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10347 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 510 7

На Восточном направлении 13 мая отбито 9 атак россиян, уничтожено до 130 оккупантов, 2 танка, 7 единиц бронетехники, 2 миномета, 2 беспилотника, - ОТГ "Схід"

армія,техніка,81оамб

Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала результаты боевых действий 13 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "В течение суток, 13 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 9 атак. Кроме того, было нанесено огневое поражение по передовому пункту управления 1-й отдельной мотострелковой бригады так называемой "ДНР". Украинские защитники уничтожили: личного состава – до 130; танков – 2; БТР – 1; БМП – 5; БМД – 1; минометы – 2; АТТ – 2; БПЛА – 2".

Читайте: На боевых российских кораблях в Черном море – более 30 ракет "Калибр", - ОК "Південь"

техника (1812) ВСУ (6923)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ми тут у Києві ходимо, нюхаємо бузок, а за 600 км від нас українці несуть нелюдське навантаження і відбивають орків, успішно. як передати їм нашу вдячність, наші підтримку, нашу надію?
я от маскувальні сітки плету, заплітаю в кожну ячейку позитив і волю до перемоги)
показать весь комментарий
13.05.2022 21:36 Ответить
https://t.me/Sharpreview/13856 Поражение российских войск на Северском Донце у Белогоровки. Подробности и потери .

Сегодня утром российская 74-я гвардейская мотострелковая бригада отступила с плацдарма на южном берегу Северского Донца в районе Белогоровки.
10 мая ВС РФ навели понтонную переправу и начали перебрасывать технику и пехоту на южный берег. Прорыв привел бы к окружению украинских войск в Лисичанске.
Реку успели перейти 20 танков и чуть больше батальона пехоты с БМП и БТР. В этот момент украинская артиллерия начала мощнейший обстрел. Переправа была уничтожена вместе с той техникой, что оказалась на ней в момент обстрела. Войска на плацдарме попытались двинуться вглубь позиций ВСУ, но были отброшены к реке.
С 10 по 12 мая части 74-й бригады трижды пытались навести новые переправы на том же месте, но все попытки заканчивались провалом. Артиллерия ВСУ уничтожила за три дня все имевшиеся у бригады и приданных ей саперных частей понтоны и до 50 единиц техники. Попытки обеспечить подкрепление или путь к отступлению для переправившихся войск были оставлены.
Закрепившийся на плацдарме батальон три дня находился под массированным обстрелом. Когда стало понятно, что отступить с техникой не удастся, оставшиеся офицеры дали приказ переправляться на северный берег вплавь. Были брошены чудом уцелевшие четыре танка и несколько БМП (остальная техника была уничтожена артогнем), а также все раненые, кто не мог передвигаться самостоятельно.

По словам российского штабного офицера, точные потери пока неизвестны, но 74-я, по его оценкам, потеряла до 400 человек убитыми и пропавшими без вести и до 800 ранеными (на обоих берегах Северского Донца).
В армейской оперативной сводке говорится, что уничтожена вся инженерная техника, потоплена машина для укладки понтонов, потери составили 80 человек убитыми и до 200 ранеными.
Нужно учитывать, что данные из сводок обычно занижены, причем не из пропагандистских соображений, а из-за отсутствия полной информации.

По словам находящегося в том районе офицера ВСУ, общие потери российских войск составили свыше 50 единиц инженерной и бронетехники на северном берегу реки и более 20 единиц бронетехники на южном берегу.
Потери в живой силе составили, по его оценке, до 700 убитых и около 1200 раненых. На южном берегу ВСУ захватили всех оставленных раненых, по имеющейся информации от украинских военных - 231 солдата и офицера. Большинство из них ранены, в том числе, тяжело. Российские офицеры не могут назвать точных цифр, потому что потери еще не успели сосчитать.

Провал прорыва на южный берег Северского Донца усложняет задачу штурма Лисичанска и дает ВСУ возможность оттягивать начало штурма до получения западного вооружения.
При этом российские войска утром и днем 13 мая начали взрывать мосты через Северский Донец на подконтрольных территориях в сторону Харькова. Цель этих подрывов - обезопасить себя от контрнаступления ВСУ со стороны Харькова и выстроить оборонительный рубеж на берегу реки. О наступлении на Харьков они уже даже не мечтают.
Поражение у Белогоровки стало самым тяжелым за апрель и май на суше. 74-я бригада фактически лишена боеспособности, а инженерные войска не смогут обеспечить понтонные переправы, пока не подвезут новую технику.

🇺🇦 ****** их, ребята!
* https://t.me/Sharpreview/13856 Олег Шарп
показать весь комментарий
13.05.2022 21:36 Ответить
‼️‼️‼️Сіверський Донець - найбільша річка східної України і найбільша https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 притока https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD Дону .

На ошибку в названии «Северский Донец» обратила внимание Ирина Фарион в прекрасном материале . СЕВЕР тут ни при чем . Я сама не знала , что есть разница в названии

‼️‼️‼️‼️ ІРИНА ФАРІОН

Судний день для рускоязичних - Фаріон виграла Верховний Суд | Ірина Фаріон

https://youtu.be/xsx_R5TWUM0

показать весь комментарий
13.05.2022 22:11 Ответить
ЧОРНОбаївка та БІЛОогорівка - це як інь і янь, два портали в пекло для орків
показать весь комментарий
13.05.2022 23:07 Ответить
судячи з цих ворожих втрат, вони наступають без техніки
показать весь комментарий
13.05.2022 21:37 Ответить
Чекаю інтелектуалів, "які сумніваються цим данним, бо немає фотопідтвердження"
показать весь комментарий
13.05.2022 21:42 Ответить
Слава ЗСУ!! На фарш мокшанськобурятських потвор!!))))
показать весь комментарий
13.05.2022 21:46 Ответить
 
 