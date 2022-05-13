На Восточном направлении 13 мая отбито 9 атак россиян, уничтожено до 130 оккупантов, 2 танка, 7 единиц бронетехники, 2 миномета, 2 беспилотника, - ОТГ "Схід"
Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала результаты боевых действий 13 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.
В сообщении отмечается: "В течение суток, 13 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 9 атак. Кроме того, было нанесено огневое поражение по передовому пункту управления 1-й отдельной мотострелковой бригады так называемой "ДНР". Украинские защитники уничтожили: личного состава – до 130; танков – 2; БТР – 1; БМП – 5; БМД – 1; минометы – 2; АТТ – 2; БПЛА – 2".
я от маскувальні сітки плету, заплітаю в кожну ячейку позитив і волю до перемоги)
Сегодня утром российская 74-я гвардейская мотострелковая бригада отступила с плацдарма на южном берегу Северского Донца в районе Белогоровки.
10 мая ВС РФ навели понтонную переправу и начали перебрасывать технику и пехоту на южный берег. Прорыв привел бы к окружению украинских войск в Лисичанске.
Реку успели перейти 20 танков и чуть больше батальона пехоты с БМП и БТР. В этот момент украинская артиллерия начала мощнейший обстрел. Переправа была уничтожена вместе с той техникой, что оказалась на ней в момент обстрела. Войска на плацдарме попытались двинуться вглубь позиций ВСУ, но были отброшены к реке.
С 10 по 12 мая части 74-й бригады трижды пытались навести новые переправы на том же месте, но все попытки заканчивались провалом. Артиллерия ВСУ уничтожила за три дня все имевшиеся у бригады и приданных ей саперных частей понтоны и до 50 единиц техники. Попытки обеспечить подкрепление или путь к отступлению для переправившихся войск были оставлены.
Закрепившийся на плацдарме батальон три дня находился под массированным обстрелом. Когда стало понятно, что отступить с техникой не удастся, оставшиеся офицеры дали приказ переправляться на северный берег вплавь. Были брошены чудом уцелевшие четыре танка и несколько БМП (остальная техника была уничтожена артогнем), а также все раненые, кто не мог передвигаться самостоятельно.
По словам российского штабного офицера, точные потери пока неизвестны, но 74-я, по его оценкам, потеряла до 400 человек убитыми и пропавшими без вести и до 800 ранеными (на обоих берегах Северского Донца).
В армейской оперативной сводке говорится, что уничтожена вся инженерная техника, потоплена машина для укладки понтонов, потери составили 80 человек убитыми и до 200 ранеными.
Нужно учитывать, что данные из сводок обычно занижены, причем не из пропагандистских соображений, а из-за отсутствия полной информации.
По словам находящегося в том районе офицера ВСУ, общие потери российских войск составили свыше 50 единиц инженерной и бронетехники на северном берегу реки и более 20 единиц бронетехники на южном берегу.
Потери в живой силе составили, по его оценке, до 700 убитых и около 1200 раненых. На южном берегу ВСУ захватили всех оставленных раненых, по имеющейся информации от украинских военных - 231 солдата и офицера. Большинство из них ранены, в том числе, тяжело. Российские офицеры не могут назвать точных цифр, потому что потери еще не успели сосчитать.
Провал прорыва на южный берег Северского Донца усложняет задачу штурма Лисичанска и дает ВСУ возможность оттягивать начало штурма до получения западного вооружения.
При этом российские войска утром и днем 13 мая начали взрывать мосты через Северский Донец на подконтрольных территориях в сторону Харькова. Цель этих подрывов - обезопасить себя от контрнаступления ВСУ со стороны Харькова и выстроить оборонительный рубеж на берегу реки. О наступлении на Харьков они уже даже не мечтают.
Поражение у Белогоровки стало самым тяжелым за апрель и май на суше. 74-я бригада фактически лишена боеспособности, а инженерные войска не смогут обеспечить понтонные переправы, пока не подвезут новую технику.
🇺🇦 ****** их, ребята!
