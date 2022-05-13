РУС
На Донбассе 13 мая отбиты 10 атак врага, ликвидированы 5 танков, 5 артсистем, 6 единиц бронетехники, 3 беспилотника, - пресс-центр штаба ГОС

Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Группировки Объединенных сил.

В сообщении отмечено: "Обстановка сложная, но контролируемая.

Вдоль всей линии обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, уничтожает административные здания, врачи. садики.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 10 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантом.

Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам значительные потери в живой силе и технике.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 5 танков; 5 артиллерийских систем; 6 единиц боевой бронированной техники; 7 вражеских автомобилей;

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов!"

Як нашим важко там, ми не можемо собі уявить. а вони тримаються, не здаються, стоять. кіборги.
13.05.2022 21:49
https://www.youtube.com/watch?v=5A3ndYDeYkU Молитва
13.05.2022 22:19
Появилось видео как вчера прилетало в Белгородской области.

https://t.me/ukraine_ukrainy/1819

весело вам, суки ???
13.05.2022 21:52
А то...Слышно же как весело визжит свинособачья самка.
13.05.2022 22:07
У моей жены есть подруга (жена военного РФ). Переписываются каждый день. Жена военного пишет что долбят каждый день. Я ей говорю чтоб бросали эту службу нахер, а мне ответ такой "4 года до пенсии". Я не знаю чем они думают. Животные просто. Их на убой ведут, а они о пенсии думают. Наверное в этом и суть армии в РФ. Только бабло. Больше ничего в них нет.
13.05.2022 23:08
https://t.me/Sharpreview/13856 Поражение российских войск на Северском Донце у Белогоровки. Подробности и потери .
13.05.2022 23:09
 
 