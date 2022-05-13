На Донбассе 13 мая отбиты 10 атак врага, ликвидированы 5 танков, 5 артсистем, 6 единиц бронетехники, 3 беспилотника, - пресс-центр штаба ГОС

Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Группировки Объединенных сил.

В сообщении отмечено: "Обстановка сложная, но контролируемая.

Вдоль всей линии обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, уничтожает административные здания, врачи. садики.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 10 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантом.

Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам значительные потери в живой силе и технике.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 5 танков; 5 артиллерийских систем; 6 единиц боевой бронированной техники; 7 вражеских автомобилей;

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов!"

