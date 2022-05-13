Переговоры с Россией по "Азовстали" очень сложные, результат может не удовлетворить всех, но наша задача - вытянуть всех живыми, - Верещук

Переговоры с РФ по "Азовстали" в Маруиполе очень сложные, результат может не удовлетворить всех, но наша задача - вытянуть всех живыми, в то же время не следует преувеличивать влияние мировых лидеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написала вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Сердце страны сейчас – это "Азовсталь". Кроме азовцев, там наши ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и терроборона. Разделяю тревогу и волнение близких за судьбу защитников крепости. Война – это кровь и слезы. На войне чудес не бывает. Есть суровые реалии. Поэтому работает только трезвый и прагматический подход", – написала она.

В то же время министр подчеркнула, что "нам не стоит преувеличивать влияние мировых лидеров, поскольку если бы это влияние было должным, не было бы войны".

"Есть приказ президента – сделать все возможное и невозможное, чтобы вытащить наших оттуда. Команда работает. Переговоры с врагом очень сложные. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача - вытащить наших ребят. Всех. Живыми", - заявила она.

