Переговоры с Россией по "Азовстали" очень сложные, результат может не удовлетворить всех, но наша задача - вытянуть всех живыми, - Верещук

Переговоры с РФ по "Азовстали" в Маруиполе очень сложные, результат может не удовлетворить всех, но наша задача - вытянуть всех живыми, в то же время не следует преувеличивать влияние мировых лидеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написала вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Сердце страны сейчас – это "Азовсталь". Кроме азовцев, там наши ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и терроборона. Разделяю тревогу и волнение близких за судьбу защитников крепости. Война – это кровь и слезы. На войне чудес не бывает. Есть суровые реалии. Поэтому работает только трезвый и прагматический подход", – написала она.

В то же время министр подчеркнула, что "нам не стоит преувеличивать влияние мировых лидеров, поскольку если бы это влияние было должным, не было бы войны".

"Есть приказ президента – сделать все возможное и невозможное, чтобы вытащить наших оттуда. Команда работает. Переговоры с врагом очень сложные. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача - вытащить наших ребят. Всех. Живыми", - заявила она.

+53
как символично, одна из прямых виновников окружения Мариуполя работает над их спасением типа....
13.05.2022 21:54 Ответить
+47
Що ви плануєте здати? Конкретно.
13.05.2022 21:52 Ответить
+28
Вот эту паскудину и все Зе-кодло из ОП закинуть в подземелье "азовстали" к нашим воинам и пусть им ответят, как русня с тыла зашла по асфальту из Крыма! ****, это ж ты там "шаттлы" запускала перед войной, мразина
13.05.2022 22:04 Ответить
"нам не варто перебільшувати вплив світових лідерів, оскільки якби цей вплив був належним, не було б війни" Джерело:
хто винний в війні, тільки не ми!!Дура дурой!
14.05.2022 08:48 Ответить
