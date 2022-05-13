Один человек погиб в результате обстрела Донецкой области рашистами, ранения получили 12 человек, - ОВА

В результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области погиб один человек, 12 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 13 мая россияне убили еще 1 мирного жителя Донетчины – в Авдеевке. Еще 12 человек сегодня получили ранения в результате российских обстрелов.



Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - рассказал он.

