Один человек погиб в результате обстрела Донецкой области рашистами, ранения получили 12 человек, - ОВА
В результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области погиб один человек, 12 человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 13 мая россияне убили еще 1 мирного жителя Донетчины – в Авдеевке. Еще 12 человек сегодня получили ранения в результате российских обстрелов.
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - рассказал он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль