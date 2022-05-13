Более 47 тыс. человек депортировали в РФ и "ДНР" из Мариуполя и окрестностей, - Бойченко

Из Мариуполя и окрестностей города были депортированы более 47 тыс. человек на территорию РФ и так называемой "ДНР".

Об этом сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы оперируем только официальной информацией. То, что нам удалось узнать из подтвержденных источников о депортированных гражданах Украины и непосредственно депортированных из Мариуполя и его окрестностей. Мы верифицировали списки нашей громады, и эта верификация свидетельствует, что 47 тыс.+ выехало в направлении РФ и так называемой "ДНР", – отметил он.

По словам Бойченко, очень многие депортированные граждане не проходят "фильтрацию" и попадают к оккупантам в тюрьму.

"Нужно понимать, что люди наши проходят жесткую "фильтрацию", не доезжают в РФ и "ДНР" где-то 30%. Например, если уехала одна тысяча человек на так называемую фильтрацию, то 300 человек из этой тысячи поедет в тюрьму. В тюрьме людей пытают. Есть на сегодняшний день человек, который, слава Богу, вышел из этой тюрьмы, так вот ей отрезали пальцы - так пытали. Пытались выжать из нее какую-то информацию. И таких случаев уже десятки и сотни", - отметил мэр Мариуполя.

