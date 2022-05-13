США выясняют позицию Турции по поводу возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО, - Белый дом

В Вашингтоне пытаются выяснить позицию Турции по расширению НАТО, сообщила в пятницу журналистам представитель Белого дома Джен Псаки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы работаем над тем, чтобы прояснить позицию Турции, мы обратились к турецким властям с просьбой предоставить больше информации по поводу их точки зрения", - сказала она.

По ее словам, в Вашингтоне видят широкую поддержку стремлений вступления Финляндии и Швеции в НАТО со стороны других участников альянса, но работа с Турцией продолжается.

Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что негативно смотрит на идею вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По словам Эрдогана, Турция не настроена положительно на этот вопрос, поскольку члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах".

Он отметил, что представители РПК, признанной в Турции террористической организацией, "даже являются членами парламента в некоторых странах". "Швеция стала домом для РПК и других террористических групп", - приводят турецкие СМИ слова Эрдогана.

Для вступления страны в НАТО необходимо согласие всех стран, уже входящих в этот альянс.