США выясняют позицию Турции по поводу возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО, - Белый дом

В Вашингтоне пытаются выяснить позицию Турции по расширению НАТО, сообщила в пятницу журналистам представитель Белого дома Джен Псаки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы работаем над тем, чтобы прояснить позицию Турции, мы обратились к турецким властям с просьбой предоставить больше информации по поводу их точки зрения", - сказала она.

По ее словам, в Вашингтоне видят широкую поддержку стремлений вступления Финляндии и Швеции в НАТО со стороны других участников альянса, но работа с Турцией продолжается.

Турция против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, потому что они - "убежище для террористических организаций", - Эрдоган

Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что негативно смотрит на идею вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По словам Эрдогана, Турция не настроена положительно на этот вопрос, поскольку члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах".

Он отметил, что представители РПК, признанной в Турции террористической организацией, "даже являются членами парламента в некоторых странах". "Швеция стала домом для РПК и других террористических групп", - приводят турецкие СМИ слова Эрдогана.

Для вступления страны в НАТО необходимо согласие всех стран, уже входящих в этот альянс.

13.05.2022 22:44
13.05.2022 22:44
13.05.2022 22:50
13.05.2022 22:50
13.05.2022 23:02
13.05.2022 23:02
Фінляндія та Швеція ласкаво просимо до реальності повної покидьків.
Та не треба їм те НАТО. Нехай проконсультуються з досвітченим Єрмаком, як заключити договір про гарантії безпеки з пуйлом.
13.05.2022 23:35 Ответить
v FIN razve estj takaja partija ? po moemu tolko v SWE....
Ердоган почне розкручувати дядька Сема на якусь нову зброю чи торгові преференції?
В данной ситуации, он (пердоган), может только пососать! ******* и османов нужно слать нахер!!!

Там на Востоке есть силы и пострашнее - Иран, Израиль, Египет.

Где эти обсосы, которые кричали - штангельциркуля нужно принять, пердоган наш друг?
Венгры кстати записались в тюрки и состоят в тюруском союзе. Торгуются все они до потери пульса
Ой,здається лукавить Ердоган,і зовсім не РПК для нього проблема.Скільки там тих курдів в Швеції і Фінляндії?Мізерна кількість,в порівнянні з Німеччиною,наприклад.Але ж до інших країн у Ердогана подібних претензій не видно.
Схоже ,що є якась вигода у таких діях ,і не здивуюсь,якщо ця вигода смердить кацапськими лаптями
в скандинавии очень много мусульман ,в том числе и курдов с иранцами.
У турок принято торговаться. А тут такая возможность. Договорятся...
Потім все НАТО тими с400 собі перевіряли літаки та дрони, можна сказати кацапи самі дали туркам можливість зробити наші дрони невидимими для ППО кацапні.
Турки всегда ведут себя как проститутки. Когда Штаты их просили не покупайте в паРаши комплексы С-400 ,не послушали. Это член НАТО не послушал члена НАТО !!!! А теперь их надо слушать??? НО они выворачивают руки таким авторитетным странам как Финляндия и Швеция, которые захотели защитится от мордора. Типа им будет мешать решать эти вопросы с РПК внутри НАТО. Проститутки
Rash vm Что значит просили?! Турки просили Штаты поставить им Патриоты, и что?! Хер забили на просьбу союзников по Нато. Греция, кстати, тоже к упила С 300, и что?! Кто хоть слово сказал? Одному союзнику можно, а другому нельзя?! А насчет проституции: подумай, если можешь, через чью территорию Европа получает газ и нефть из Параши. Страна на У. Подумал? Кто теперь проститутка?!
членство Турции в НАТО это очень странно, пора прощастся от Турции...
Одразу, як Туреччина передає протоку Босфор Болгарії або Греції, з нею попрощаються.
"Болгарії або Греції" - ще не зрозуміло що гірше Передати протоки двом прокацапським країнам?
Ради Швеции и Финляндии можно распрощаться с Турцией.
С Турцией - да, с проливами - нет
турки просто торгуються. зараз гарний час для всіх, щоб отримати щось від США
Рано или поздно кончится тем, что Турция будет сама по себе и крутитесь как можете. Не надо ставить палки в колеса странам в вопросах безопасности.
Намекнули чтобы пердоган вазелинил зад
Без вазелина лизать не можешь?
Скажет Эрдогану, что так называемые террористы в Швеции и Финландии в большинстве попали в Европу через Турцию. И если он много будет гундеть про террористов, они ему их вернут.
Туреччина в цій ситуації грає на боці орків блокуючи вступ до НАТО Швеції та Фінляндії. І курди тут взагалі ні до чого. А Угорщина тим часом блокує нафтове ембарго. Агенти рашки добре відпрацьовують криваві гроші.
Насколько знаю, НАТО - военно- политический союз, и туда принимают страны, которые делят общие цивилизационные ценности. Кто может, обьснить что там делает партнер России, геноцидальное государство Турция, которому даже статус кандидата в члены ЕС не дают с 1982 года?
Що робить? Володіє стратегічною протокою. Ще й поряд планує канал побудувати...
Пам'ятайте цей момент, бо коли настане час України вступати до НАТО, Туреччина почне тулити нам якісь татарські автономії в унітарній державі. Взагалі зараз дуже слушний час зняти з Крима статус АР і проголосити його звичайною областю, поки вата окупованих територій не має своїх депутатів в Раді.
Агов, друзі, ну не кіпішить, прошу Вас!

Це нормальна східна дипломатія, коли з кожного дріб'язка ти намагаєшься вижати максимум преференцій!

Не забуваємо, що турки зараз намагаються бути рівновіддаленими і від росії, і від США щодо подій в Україні, щоби стати нібито нейтральним майданчиком для перемовин між Україною і Московією... і не важливо, чи відбудуться ці пермовини насправді - місце застовбити все ж потрібно!

Так і тут - треба показати Х.лу, що нібито Баба Яга проти, а отже виторгувати з нього хоч якійсь дріб'язок... хоча б те ж зняття санкцій на помідори! Ну хіба може нормальна людина занапастити хоча б копійчиний зиск? Тим більше, якщо профіт можно зняти з обох сторін!

Все дуже просто - треба трохи поторгуватись, і лише після невеликих поступок, бажано з обох сторін, все ж піти назустріч... а інщій стороні сказати "Ну вибач - на мене так надавили, що я годен був сперечатись!

Все буде добре, повірте мені! Просто не одразу!
А может поступить ПРАВИЛЬНО и РАЗУМНО, если дружок ***** (Эрдоган) будет упорствовать, то не ПОПРОСИТЬ турков на выход с НАТО (пендель под зад) по причине НЕСООТВЕТСВИЯ СТАНДАРТАМ НАТО (свободы и демократии), пусть потом с "русскими друзьями" сами разбираются в очередной русско-турецкой войне (сколь лет прошло с последней?) Я Финляндию и Швецию однозназно надо принять!
Спочатку вони не могли роками зрозуміти позицію *****, тепер якісь нєпанятки щодо туркла...
