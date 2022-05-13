США выясняют позицию Турции по поводу возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО, - Белый дом
В Вашингтоне пытаются выяснить позицию Турции по расширению НАТО, сообщила в пятницу журналистам представитель Белого дома Джен Псаки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы работаем над тем, чтобы прояснить позицию Турции, мы обратились к турецким властям с просьбой предоставить больше информации по поводу их точки зрения", - сказала она.
По ее словам, в Вашингтоне видят широкую поддержку стремлений вступления Финляндии и Швеции в НАТО со стороны других участников альянса, но работа с Турцией продолжается.
Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что негативно смотрит на идею вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По словам Эрдогана, Турция не настроена положительно на этот вопрос, поскольку члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах".
Он отметил, что представители РПК, признанной в Турции террористической организацией, "даже являются членами парламента в некоторых странах". "Швеция стала домом для РПК и других террористических групп", - приводят турецкие СМИ слова Эрдогана.
Для вступления страны в НАТО необходимо согласие всех стран, уже входящих в этот альянс.
Там на Востоке есть силы и пострашнее - Иран, Израиль, Египет.
Где эти обсосы, которые кричали - штангельциркуля нужно принять, пердоган наш друг?
Схоже ,що є якась вигода у таких діях ,і не здивуюсь,якщо ця вигода смердить кацапськими лаптями
Це нормальна східна дипломатія, коли з кожного дріб'язка ти намагаєшься вижати максимум преференцій!
Не забуваємо, що турки зараз намагаються бути рівновіддаленими і від росії, і від США щодо подій в Україні, щоби стати нібито нейтральним майданчиком для перемовин між Україною і Московією... і не важливо, чи відбудуться ці пермовини насправді - місце застовбити все ж потрібно!
Так і тут - треба показати Х.лу, що нібито Баба Яга проти, а отже виторгувати з нього хоч якійсь дріб'язок... хоча б те ж зняття санкцій на помідори! Ну хіба може нормальна людина занапастити хоча б копійчиний зиск? Тим більше, якщо профіт можно зняти з обох сторін!
Все дуже просто - треба трохи поторгуватись, і лише після невеликих поступок, бажано з обох сторін, все ж піти назустріч... а інщій стороні сказати "Ну вибач - на мене так надавили, що я годен був сперечатись!
Все буде добре, повірте мені! Просто не одразу!