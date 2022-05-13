РУС
Белогоровка – это рашистская смерть, батальон оккупантов отказался идти в атаку, - Гайдай

Россияне озвучили, что взяли Воеводовку в Луганской области, однако зайти в село не могут - украинская артиллерия не позволяет.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты почти полностью контролируют Рубежное, однако через окрестности прорваться не могут. Город уничтожен на 80%, все коммуникации отсутствуют. Орки вывозят дорогостоящее медицинское и образовательное оборудование в РФ. Сегодня кадыровцы присвоили себе инфекционное отделение Рубежанской больницы", - рассказал он.

По словам Гайдая, оккупанты пытаются перекрыть трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и со стороны Белогоровки.

"В последней разбили уже около 90 единиц тяжелой вражеской техники, в том числе вертолет. Наши защитники уже зачищают и другой берег реки, где россияне пытались закрепиться. По данным разведки, российский батальон отказался идти в атаку, потому что Белогоровка - это рашистская смерть", - подчеркнул глава ОВА.

Также оккупанты не могут пробиться в Нижнем.

"Ситуация с разрушенным мостом через Боровую между Рубежным и Северодонецком не является критичной. Подъездные дороги в областной центр есть, следовательно, эвакуация и завоз гуманитарных грузов возможны. Россияне терроризируют местное население на оккупированных территориях, могут расстрелять за любую украинскую находку" – продолжил Гайдай.

Он подчеркнул, что эвакуация может возобновиться в ближайшие дни.

"В целях безопасности, анонсировать ее в сети мы не будем. Из-за нехватки света и мобильной связи на местах информировать население о выездах будут полицейские. Сегодня наши зачистили Щедрищево", - подытожил глава ОВА.

+17
https://t.me/Sharpreview/13856 Поражение российских войск на Северском Донце у Белогоровки. Подробности и потери .
+17
Слава воїнам ЗСУ!
+10
ЧОРНОбаївка та БІЛОогорівка - це як інь і янь, два портали в пекло для орків
Щиро дякую за інформацію.
нех.й шастать
Чему этот Гайдай радуется если орки уже Рубежное захватили и Воеводовку пригород Северодонецка
Штабу виднее по какой линии выстраивать линию фронта.
при відході мінувати унітази і стіралки по які побіжать москалі
А какого хрена из Рубежного медоборудование не вывезли в тыл? И вообще когда закончится передача оркам всего что находится внутри захватываемых сел?
Если такой умный, завтра иди в Рубежное и запрети оркам вывести что им не принадлежит.
Русня бегут как колобок из сказки. Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл. Но тут пришли ВСУ...
Там є ще Рубіжне, а то вчора бабуся дякує за визволення, а сьогодні майже все під орками
То в село в Харківській області.
