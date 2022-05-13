В российской Госдуме заявили, что Польша является следующей на "денацификацию" после Украины
Депутат Государственной Думы РФ Олег Морозов заявил, что Польшу могут "поставить в очередь на денацификацию" после Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Морозов написал в телеграм-канале.
"Своими заявлениями о России, как "раковой опухоли", и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины", - отметил он.
так а ким денацифікувати поляків збираєшся утирок? Твої рашисти -денацифікатори в Україні здихають швидше ніж "баби ішонарожають" Та й скоро недобитки денацифікаторів тебе козлячого шовініста самі дерашизують.
Їм здається , що вони можуть підкорити весь світ , а насправді вони
є трусами і слабаками , так як воюють тільки з цивільними людьми
і дітьми !
Иначе, не прокомментируешь. Хотя, лишняя хромосома тоже тяжёлая вещь... =)
Але все сказане - перекладати і поширювати.
Бо ще дуже багато тих, хто не усвідомлює небезпеки, готовий здати Україну і купити собі спокій та інших =уставших= на Заході.
Хай це уважно слухають всі ******: мадярські, грецькі, турецькі, ізраїльські, німецькі, французькі і т.д.
Последние исследования показали, что чаще всего психопатами рождаются. У них мозг отличается от номальных людей.
@antiputler_news
·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1525208351591776256 11 мин
Израиль одобрил запрос Эстонии на передачу Украине противокорабельных ракет Blue Spear 5G SSM, которые являются вариантом современных израильских ПКР Gabriel 5. Об этом сообщил проживающий в Брюсселе украинский журналист Ростислав Демчук.
///
В центре Иркутска, загорелись два здания, включая ТЮЗ
https://t.me/ukraine_ukrainy/1830
Хй..ло зассыт на польшу нападать из-за Наты, злобная Ната может люлей навешать очень быстро и ху..ло это знает. Да и после Украины не факт что у них будет хоть что-то ездить из танков и летать из самолетов...
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!