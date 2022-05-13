РУС
В российской Госдуме заявили, что Польша является следующей на "денацификацию" после Украины

Депутат Государственной Думы РФ Олег Морозов заявил, что Польшу могут "поставить в очередь на денацификацию" после Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Морозов написал в телеграм-канале.

"Своими заявлениями о России, как "раковой опухоли", и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины", - отметил он.

Читайте також: Міжнародне співтовариство повинно змусити Росію виплатити контрибуцію Україні, - Дуда

Налякали їжака оголеною кацапською дупою.
Погарячкувала, певна річ, Естонія із вилучанням 3 тонн коксу на кацапстан...
Они там в РФ реально отмороженные. Хочу.. чему я удивляют после гусей с вирусом.
Та не в тому справа... Вони такими, рахітними й народжуються...
показать весь комментарий
13.05.2022 23:15 Ответить
Це неможливо, шановний, бо людина -- єдина істота, яка народжується з недорозвиненим мозком, та і є єдиною істотою, яка зберігає здібність до саморозвинення до останнього дня. Тому ми й не розуміємо іноді, як батьки, "що відбувається" з дитиною, бо нам про це ніхто не каже.
показать весь комментарий
13.05.2022 23:26 Ответить
Европе пора выразить обеспокоенность душевным здоровьем депутатов госдумы.
показать весь комментарий
13.05.2022 23:31 Ответить
На Аляску поки двигать не збираються, ще не повністю мозги пропили.
показать весь комментарий
14.05.2022 07:30 Ответить
Не все знайшли, мабуть... щось встигло "проскочити"... або старі запаси...
показать весь комментарий
14.05.2022 01:22 Ответить
Польща - брати наші! 🇵🇱❤️🇺🇦
показать весь комментарий
13.05.2022 23:14 Ответить
Вот тебя забыли спросить, набутылочник украиномовный, с кем нам брататься
показать весь комментарий
13.05.2022 23:28 Ответить
Це ти про чехію пишеш чи Україну? Я вже заплутався
показать весь комментарий
14.05.2022 09:31 Ответить
"posle UA" nebude nijakoi gosduri ili parashi....tak shto pustj etot "deputat" obtekaet molcha
показать весь комментарий
13.05.2022 23:11 Ответить
Що сказати то хотів?Якось ти думки заваульовано висловлюєш.Хто,що ,кому винен?
показать весь комментарий
13.05.2022 23:19 Ответить
О чем вообще эти длбы? С таким успехом можно планировать атаки Марса
показать весь комментарий
13.05.2022 23:14 Ответить
У російській Держдумі заявили, що Польща є наступною на "денацифікацію" після України
===============
так а ким денацифікувати поляків збираєшся утирок? Твої рашисти -денацифікатори в Україні здихають швидше ніж "баби ішонарожають" Та й скоро недобитки денацифікаторів тебе козлячого шовініста самі дерашизують.
показать весь комментарий
13.05.2022 23:15 Ответить
Видать не мало денег потерял морозко... война икаеться.
показать весь комментарий
13.05.2022 23:16 Ответить
Рашисти ідіоти і кончені мразі !
Їм здається , що вони можуть підкорити весь світ , а насправді вони
є трусами і слабаками , так як воюють тільки з цивільними людьми
і дітьми !

показать весь комментарий
13.05.2022 23:16 Ответить
Боягузами.
показать весь комментарий
14.05.2022 07:55 Ответить
Ой стиць дриць, як страшно! Ви бомжі голосракі на кого там гавкаєте. Україна вас так откиздить, що навіки дорогу забудете. Поляки ржуть з вас, як і весь світ! "Ущербные"!
показать весь комментарий
13.05.2022 23:16 Ответить
«Армія, що хоче дійти до Вроцлава, отримує конкретних п\3дюлєй під Печенігами» -- вже класика
показать весь комментарий
13.05.2022 23:17 Ответить
можно подробніше, звідки це, контекст?
показать весь комментарий
13.05.2022 23:56 Ответить
Гуляйполе 2 месяца взять не могут, но угрожать члену НАТО... Больше таких заявлений- на Западе мотивация требует подпитки.
показать весь комментарий
13.05.2022 23:18 Ответить
лаврошадь поделилась своей "беленой" колумбийской, от ма дуры!
Иначе, не прокомментируешь. Хотя, лишняя хромосома тоже тяжёлая вещь... =)
показать весь комментарий
13.05.2022 23:19 Ответить
А чому власне в черзі? Можемо разом із поляками денацифікувати росію...
показать весь комментарий
13.05.2022 23:19 Ответить
Неплохая идея
показать весь комментарий
13.05.2022 23:36 Ответить
Думаю, поляки будуть лише "за".
показать весь комментарий
14.05.2022 08:33 Ответить
в госдурє кастинг на нового жирика
показать весь комментарий
13.05.2022 23:21 Ответить
Такі да , мєсто вакантноє . Трєбованія - надо бить ******** на всю кукушку і прєдвосхіщать мислі сцаря всєй Скалєнвставаліі .
показать весь комментарий
14.05.2022 00:41 Ответить
Дуже добре, москалям не треба заважати балакати.
Але все сказане - перекладати і поширювати.

Бо ще дуже багато тих, хто не усвідомлює небезпеки, готовий здати Україну і купити собі спокій та інших =уставших= на Заході.

Хай це уважно слухають всі ******: мадярські, грецькі, турецькі, ізраїльські, німецькі, французькі і т.д.
показать весь комментарий
13.05.2022 23:25 Ответить
А, *******,дійсно вважають,що не про,їх шкіру,мова йде. Що,всії будуть знищувати,а їм все й землі даватимуть. Дурнуваті загарбники...
показать весь комментарий
13.05.2022 23:31 Ответить
Психопат - человек с антисоциальным расстройством личности, проявляющимся в агрессивном, извращенном, преступном или аморальном поведении без сочувствия или раскаяния. Психопаты, как правило, не имеют нормальных человеческих эмоций, таких как чувство вины.

Последние исследования показали, что чаще всего психопатами рождаются. У них мозг отличается от номальных людей.
показать весь комментарий
13.05.2022 23:26 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 23:26 Ответить
Аслан

@antiputler_news

·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1525208351591776256 11 мин

Израиль одобрил запрос Эстонии на передачу Украине противокорабельных ракет Blue Spear 5G SSM, которые являются вариантом современных израильских ПКР Gabriel 5. Об этом сообщил проживающий в Брюсселе украинский журналист Ростислав Демчук.

показать весь комментарий
13.05.2022 23:29 Ответить
Ну так сам лавров об этом "договорился" с Израилем! 😁🤣
показать весь комментарий
13.05.2022 23:42 Ответить
Предлагаю раше не мелочиться, и денацифицировать сразу США. Как только это получиться, все сразу испугаються и приползут к "великому" на коленях. ))
показать весь комментарий
13.05.2022 23:30 Ответить
рашка продолжает гореть ясно
///
В центре Иркутска, загорелись два здания, включая ТЮЗ

https://t.me/ukraine_ukrainy/1830

показать весь комментарий
13.05.2022 23:31 Ответить
А можно следующей целью денацификации объявить Турцию. Всё-таки воевали при царях и всё такое. А то нам Байрактары нужны, да и позиция Эрдогана по Финляндии в НАТО не на нашу пользу
показать весь комментарий
13.05.2022 23:33 Ответить
еще лучше - США
показать весь комментарий
14.05.2022 01:17 Ответить
Депутат Державної Думи РФ Олег Морозов заявив, що Польща може спати спокі йно! =)
показать весь комментарий
13.05.2022 23:36 Ответить
Брєд побитого гопніка
показать весь комментарий
13.05.2022 23:37 Ответить
******* - не мешки носить
показать весь комментарий
13.05.2022 23:41 Ответить
Как бы там не было это официальное заявление чиновника - Польше необходимо понимать угрозу которую сегодня удерживает Украина
показать весь комментарий
13.05.2022 23:45 Ответить
Polse nicem nemozet ugrozat, nenado na takix obracat vnimanyja.U nix stojat amerikanskije vojska so vsej novejsej texnikoj,kotoraja mozet unictozit Kalingrade vse bazi tam za 1 cas maksimum jesli zaxotiat
показать весь комментарий
13.05.2022 23:56 Ответить
А кацапія буде "після України"?
показать весь комментарий
13.05.2022 23:47 Ответить
Ніт.
показать весь комментарий
14.05.2022 02:32 Ответить
В черзі на "денацифікацію" рашистську орду ніхто не посуне!... Таким є вибір хана всія орди Карлика Малого...
показать весь комментарий
13.05.2022 23:55 Ответить
спокойно... это мессидж внутрь страны, для внутреннего потребления. Типа "а теперь все дружно обижаемся на Польшу!"

Хй..ло зассыт на польшу нападать из-за Наты, злобная Ната может люлей навешать очень быстро и ху..ло это знает. Да и после Украины не факт что у них будет хоть что-то ездить из танков и летать из самолетов...
показать весь комментарий
14.05.2022 00:01 Ответить
Эта шЮтка нова и свежа, голой жопой напугать ежа.
показать весь комментарий
14.05.2022 00:10 Ответить
Довбойоб ризикує втратити кваліфікацію, якщо не підтверджуватиме постійно свій статус.
показать весь комментарий
14.05.2022 00:12 Ответить
плакат начала 20-го века выпущенный в Польше
показать весь комментарий
14.05.2022 00:13 Ответить
Польша и Турция одни из самых крутых по армии в европе. В общем удачи в попытках
показать весь комментарий
14.05.2022 00:15 Ответить
Денацификация - нападение банды мародеров, насильников и убийц на демократическую страну с попыткой взятия в заложники.
показать весь комментарий
14.05.2022 00:27 Ответить
Марно, дядьку, пнешся, гляди, підірвешся!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
показать весь комментарий
14.05.2022 00:36 Ответить
А на чому "денацифікувати" збираються? На конях з *******?)
показать весь комментарий
14.05.2022 00:38 Ответить
Ой, МОРОЗов, МОРОЗов не морозь ты нас! 🥶😆🤣
показать весь комментарий
14.05.2022 00:40 Ответить
Маю надію - воно таке 3,14здувате й здохне...
показать весь комментарий
14.05.2022 01:33 Ответить
я щось пропустив? а що москалі вже 'денацифікували' Україну? щось зовсім не спостерігаю такого.... якраз абсолютно протилежне бачу!
показать весь комментарий
14.05.2022 02:50 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показать весь комментарий
14.05.2022 03:57 Ответить
Нічого дивного, орда завжди намагалася знищити словян.
показать весь комментарий
14.05.2022 07:13 Ответить
Да это возможный сценарий , жизненный опыт одного служаки подсказал ,что будет война между Украиной и Россией ещё в 1991 . Загнанный в угол В.П..может применить … Америка и Польша… Эти две страны которых Россия боится…….. и …… когда не можешь развязать узел на сетке, его разрезают …… Врага не надо недооценивать … Слава Украине! Одна мечта , чтоб Путин здох!!!!!!!
показать весь комментарий
14.05.2022 07:15 Ответить
В держдурі всі такі дурні? Хворі, а не лікуються, хоча там медицина безсила, факт
показать весь комментарий
14.05.2022 08:04 Ответить
Лучше бы он Венгрию в очередь поставил!
показать весь комментарий
14.05.2022 08:28 Ответить
Очередной бред кремлёвского рейха...
показать весь комментарий
14.05.2022 09:18 Ответить
Поляки с украинцами мацкву уже жгли. Надо повторить. Только в этот раз довести дело до конца.
показать весь комментарий
14.05.2022 09:43 Ответить
Где и нужно провести ДЕРАШИЗАЦИЮ (аналог дератизации) так это в самой паРашке - злобной ымперии мерзких орков!
показать весь комментарий
14.05.2022 09:44 Ответить
У ЗС Польщі 48 F-16 та ПРО Іджис, ваєнна-камічєскіє сіли кацапів будуть дематеріалізовані протягом тижня.
показать весь комментарий
14.05.2022 10:12 Ответить
вам в УКРАИНЕ ***** ублюдки,а вы на польшузамахнулись!
показать весь комментарий
14.05.2022 15:26 Ответить
 
 