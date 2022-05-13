В российской Госдуме заявили, что Польша является следующей на "денацификацию" после Украины

Депутат Государственной Думы РФ Олег Морозов заявил, что Польшу могут "поставить в очередь на денацификацию" после Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Морозов написал в телеграм-канале.

"Своими заявлениями о России, как "раковой опухоли", и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины", - отметил он.

