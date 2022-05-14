РУС
Модульный временный городок для людей, лишившихся жилья, откроют в Бородянке, - Павлюк

В Бородянке Киевской области в ближайшее время откроют модульный временный городок для людей, потерявших жилье в результате российской агрессии. Конструкции, из которых состоит временный городок, в Бородянку поступили как помощь от польского правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

Модульный городок будет состоять из 4 комплексов.

Каждый из них содержит 22 модуля для проживания, а также кухню, душ, туалет и другие необходимые бытовые помещения.

Установка всех 4 комплексов запланирована на 16 мая.

Александр Павлюк добавил, что областные власти рассматривают возможность установления таких городков и в других населенных пунктах, пострадавших от оккупантов.

Бородянки як міста просто немає фізично.Там один чи дві домівки які якось ще придатні с велииииикою натяжкою можливо піддається ремонту.Все інше розбирати і все заново строїти містечко.
14.05.2022 02:39 Ответить
Наверное, голова ОГА Павлюк сам договаривался об установлении модульного містечка? Если так, то молодчина.
14.05.2022 07:19 Ответить
Модульні містечка-проривна технологія будівництва.Іх потребують не лише громадяни постраждалі від російськоі агресіі.Велика кількість військових бідкаються з родинами,без власного,хоч би і тимчасового житла.Особливо з дітьми.
14.05.2022 10:18 Ответить
 
 