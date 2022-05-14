Модульный временный городок для людей, лишившихся жилья, откроют в Бородянке, - Павлюк
В Бородянке Киевской области в ближайшее время откроют модульный временный городок для людей, потерявших жилье в результате российской агрессии. Конструкции, из которых состоит временный городок, в Бородянку поступили как помощь от польского правительства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
Модульный городок будет состоять из 4 комплексов.
Каждый из них содержит 22 модуля для проживания, а также кухню, душ, туалет и другие необходимые бытовые помещения.
Установка всех 4 комплексов запланирована на 16 мая.
Александр Павлюк добавил, что областные власти рассматривают возможность установления таких городков и в других населенных пунктах, пострадавших от оккупантов.
