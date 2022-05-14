Более 100 российских БТГ в настоящее время находятся в Украине, - Пентагон
По данным Пентагона, в Украине в настоящее время находятся 105 российских батальонных тактических групп.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил чиновник Минобороны США.
"И кстати, прямо сейчас – и я не упоминал об этом раньше – но, по нашим оценкам, Россия сейчас имеет только 105 действующих БТГ в Украине", – говорится в сообщении.
Отмечается, что количество российских БТГ в Донбассе продолжает расти.
Топ комментарии
+12 Украинский Офицер в отставке
показать весь комментарий14.05.2022 06:53 Ответить Ссылка
+11 Serg Serg #504130
показать весь комментарий14.05.2022 08:58 Ответить Ссылка
+7 Украинский Офицер в отставке
показать весь комментарий14.05.2022 06:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а це 180..