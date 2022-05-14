РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4665 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
10 547 17

Более 100 российских БТГ в настоящее время находятся в Украине, - Пентагон

рф,орки,окупанти,окупант,орк

По данным Пентагона, в Украине в настоящее время находятся 105 российских батальонных тактических групп.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил чиновник Минобороны США.

"И кстати, прямо сейчас – и я не упоминал об этом раньше – но, по нашим оценкам, Россия сейчас имеет только 105 действующих БТГ в Украине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что количество российских БТГ в Донбассе продолжает расти.

Также читайте: В плане обеспечения Украины оружием произошел "тектонический сдвиг", - Резников

Автор: 

армия РФ (20641) Пентагон (1498)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
На початок другої фази вторгнення. На початок війни. 180 бтгр і це не рахуючи 20 тис. орків з днр і лнр. та до 10 тис найманців.
показать весь комментарий
14.05.2022 06:53 Ответить
+11
писец севастополю,израиль разрешил эстонии продать нам противокорабельные ракеты Blue Spear,радиус 300 км
показать весь комментарий
14.05.2022 08:58 Ответить
+7
84000. 1 БТГР 800 чоловік.
показать весь комментарий
14.05.2022 06:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Задовбали цими БТГ. Скільки це кацапських ще не знищених тушок?
показать весь комментарий
14.05.2022 06:34 Ответить
84000. 1 БТГР 800 чоловік.
показать весь комментарий
14.05.2022 06:51 Ответить
Ну,це по максимуму. Значить по факту тисяч 60.
показать весь комментарий
14.05.2022 06:57 Ответить
даже 80 тыс на такой большой фронт не густо
показать весь комментарий
14.05.2022 07:30 Ответить
Більше. Від 1000 до 2000 чол. на 1 БТРГ. На 105 БТРГ - від 105 тис. чол. до 210 тис. чол.
показать весь комментарий
14.05.2022 23:11 Ответить
На початок вторгнення було 90-120, а тепер 105. Ці дані викликають довіру.
показать весь комментарий
14.05.2022 06:40 Ответить
На початок другої фази вторгнення. На початок війни. 180 бтгр і це не рахуючи 20 тис. орків з днр і лнр. та до 10 тис найманців.
показать весь комментарий
14.05.2022 06:53 Ответить
треба рахувати у фазі,коли всі увійшли в бій..

а це 180..
показать весь комментарий
14.05.2022 11:46 Ответить
Лише 100 000 кацапiв не спроможнi знищити.
показать весь комментарий
14.05.2022 07:08 Ответить
Виходить половина тих що заходили не дієздатна.Напевне з технікою кацапів не кращий результат.
показать весь комментарий
14.05.2022 09:36 Ответить
в 1941 році, маршал Жора командував обороною Москви. в ході контрнаступу, як згадують його підлеглі, їздив по фронту і кидав у бій все, що є під рукою. Від деяких частин залишились тільки номера. Всім командармам погрожував рострілом, і власними руками загнав 4 армії в оточення з двох сторін в районі Вязьми. дехто вийшов сам, а дуже багато так і залишились в лісах. Вермахт доповідав, що коли зійшов сніг в одному районі нарахували біля 3 000 солдатів, які просто замерзли. В мемуарах, звична справа, звинуватив підлеглих і вище командування, мовляв, не послухали його, найвеличнішого.
показать весь комментарий
14.05.2022 07:22 Ответить
я так зрозумів шо треба копати і копати траншею до горизонта
показать весь комментарий
14.05.2022 07:42 Ответить
писец севастополю,израиль разрешил эстонии продать нам противокорабельные ракеты Blue Spear,радиус 300 км
показать весь комментарий
14.05.2022 08:58 Ответить
Руссо бандитто террористо...сброд Шариковкого быдла путлера в агонии...
показать весь комментарий
14.05.2022 09:02 Ответить
А Володя і його Денисова вам не вірять. То брехня, не можуть итрні росіянушки напасти на Україну, то можуть бути хіба що буряти і чеченці. Якщо не вірите, спитайте у Денисової. Та і Володя готував темники на ТВ, що у всьому винен пуйло, а прості росіянушки чесні і хороші, бо куди він буде збувати своїх "Сватів", випущених на російській мові?
показать весь комментарий
14.05.2022 10:26 Ответить
У ФАУ-1 випуска "80 років назад"були кращі ТТД по всьому, окрім навігації, та й тираж , десятками тисяч
показать весь комментарий
14.05.2022 10:57 Ответить
Сказати то що хотів,Хавронніков?
показать весь комментарий
14.05.2022 11:48 Ответить
 
 