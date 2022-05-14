Более 100 российских БТГ в настоящее время находятся в Украине, - Пентагон

По данным Пентагона, в Украине в настоящее время находятся 105 российских батальонных тактических групп.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил чиновник Минобороны США.

"И кстати, прямо сейчас – и я не упоминал об этом раньше – но, по нашим оценкам, Россия сейчас имеет только 105 действующих БТГ в Украине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что количество российских БТГ в Донбассе продолжает расти.

