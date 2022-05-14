РУС
В результате агрессии РФ в Украине погибли 227 детей, 420 - ранены, - Офис Генпрокурора

діти

По состоянию на утро 14 мая 2022 года более 647 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, 227 детей погибли и более 420 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении Офиса Генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

12 мая в медицинском заведении скончался 12-летний мальчик, который был тяжело ранен 1 мая во время обстрела г. Попасна Луганской области.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1748 учебных заведений. При этом 144 из них полностью разрушены.

14.05.2022 11:56 Ответить
Йой Боже ...

Ми ж досі навіть уявити собі не можемо ... скільки дійсно мирних громадян там під руїнами Маріуполя , а скільки в тій траншеї . Й що там дітей теж в кілька разів більше ні ж тут оприлюднили .

Й ще гірш страшне , що будуть десятки тисяч , яких ніколи не знайдуть навіть ближчі родичи . За усе життя не знайдуть якщо тільки Мордор не зруйнують на шматки й по шматкам будут їздити пошукові бригади окупаційних військ . Тобі може когось знайдуть на Сахаліні , або навіть згадку від свідкив як ті й ті загинули и де приблизно поховали . У нацистів не було Сибіру й Сходу , а рашистів є й Заполярря ...
А скільки загинуло цілими родинами й нема навіть кому шукати !
14.05.2022 12:58 Ответить
Білогородка 3-0
14.05.2022 22:16 Ответить
 
 