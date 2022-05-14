В результате агрессии РФ в Украине погибли 227 детей, 420 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 14 мая 2022 года более 647 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, 227 детей погибли и более 420 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении Офиса Генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

12 мая в медицинском заведении скончался 12-летний мальчик, который был тяжело ранен 1 мая во время обстрела г. Попасна Луганской области.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1748 учебных заведений. При этом 144 из них полностью разрушены.