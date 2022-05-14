РУС
Украина может избежать сценария долговременной войны, если получит надлежащее вооружение, - экскомандующий силами НАТО в Европе Кларк

Долговременная война России против Украины приведет к дальнейшему кровопролитию и эскалации, поэтому россиянам нельзя позволить это сделать.

Об этом заявил четырехзвездный генерал армии США, Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе в 1997-2000 годах Уэсли Кларк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда говорят о длительной войне, это означает ненужное кровопролитие в Украине и дальнейшая эскалация. Я думаю, что наш ответ должен быть простым: неправильным, нечестным, неразумным и плохой стратегией является продолжать эту войну, нам не нужна длительная война. Во-первых, из-за того, что она приведет к Украине, но, кроме того, может привлечься Китай, и Россия может мобилизовать дополнительные войска, и это не та стратегия, с которой мы можем мириться", - подчеркнул он.

Генерал считает, что предотвратить такой сценарий можно несколькими путями.

"Если у Украины будет боевая способность отбросить российские войска на Донбассе, разрезать постепенно их силы в Херсоне, Херсонской области, закрыть им доступ в Крым и идти в двух направлениях, и на востоке, и на юге, и разрезать их войска", - сказал он.

"Кроме того, нужно получить мобильные средства защиты, и тогда закрыть эти, если хотите, котлы или оцепление в двух местах. А для этого нужны и танки, и РСЗО, и вертолеты, и самолеты, такие как Су, как F-16 и и для этого нужны надлежащие логистические способности и соответствующие данные разведки", - отметил Кларк.

Генерал считает, что Украина должна использовать окно возможностей и перейти на стандарты НАТО.

"Если Украина имеет высокие моральные стандарты, надлежащий дух и мотивацию, получит должное оборудование, вооружение и технику, и в том числе и Миг-35, другие виды вертолетов и самолетов от стран-друзей, то мы сможем избежать сценария длительной войны" - сказал Кларки.

По его мнению, у России нет представления о том, что произойдет, если быстро действовать.

"Конечно, они думают, что они будут постоянно наступать и использовать огневую силу. Но этого нельзя им разрешить делать", - подчеркнул генерал армии США.

+23
Золоті слова.
14.05.2022 09:10 Ответить
+18
Надайте ******* зброю і ЗСУ перетворить ординців на фарш та шашлик !!!!))))
14.05.2022 09:14 Ответить
+15
Предлагает сделать два котла и уничтожить кацап армию❗👍
14.05.2022 09:19 Ответить
Якщо Керченський міст знищити - мишоловка захлопнеться
показать весь комментарий
14.05.2022 09:36 Ответить
Під Києвом у какцабів фактично поразка, під Харковом теж. Уявіть собі яка була б ситуація якби зрадницьки не здали південь. Бої йшли би тільки навколо ОРДЛО. Не було би такого розпорошення сил. Хто здав південь Украхни?
показать весь комментарий
14.05.2022 11:14 Ответить
Тобто все це може затягнутись як на донбасі та в криму
показать весь комментарий
14.05.2022 09:13 Ответить
Саме так,Рфії потрібен тайм-аут,на досягнутих рубежах!!))
показать весь комментарий
14.05.2022 09:17 Ответить
І в них,Рфії,є спільники,т.зв.перемовники,кремлівські гниди з Банкової!!))
показать весь комментарий
14.05.2022 09:31 Ответить
Слава богу это решают не немцы с французами которых никто теперь слушать в Киеве не будет,хватит с Крымом уже тогда помогли "друзья".
показать весь комментарий
14.05.2022 09:16 Ответить
Всё это не главное . Самое главное - Зеленского где нибудь закрыть .
показать весь комментарий
14.05.2022 09:24 Ответить
Опять погружаемся в перманентный пи#деж без какого-либо фактического прогресса. А кацапы тем временем в кооперации с дерьмаковской бандой конструируют новые гетто с уродами. На этот раз в Херсоне,Мариуполе,Мелитополе и т.д.
показать весь комментарий
14.05.2022 09:25 Ответить
Перемовників з ОП на передову шанці копати і поля розміновувати !!!))
показать весь комментарий
14.05.2022 09:36 Ответить
А что мешает перебросить туда диверсантов, пуст население этих гетто поднимают или им нравится там жить.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:42 Ответить
Isolda67fox
@isolda67fox
·
42 хв
Нічниий дощ неначе символ очищення. Він змив з наших рук орківську кров.... Воно спитало мене: "Стой, кто идет", на моїй землі, чурбоморде чучало...А потім в очах назавжди застигло питання: " Ти же говоліл своі"...А ***** шастать тут...
показать весь комментарий
14.05.2022 09:25 Ответить
В тексте перепутали F-35 и МиГ-35 - всё-таки есть разница.
показать весь комментарий
14.05.2022 09:32 Ответить
щоб всі так одразу думали і робили
а не на третій місяць війни
показать весь комментарий
14.05.2022 09:36 Ответить
"Генерал вважає, що Україна має використати вікно можливостей і перейти на стандарти НАТО"
А до чого тут Україна? Нехай країни НАТО замінять нам зброю на натівську, і Україна залюбки перейде.
показать весь комментарий
14.05.2022 09:47 Ответить
Так замінюють, і доволі інтенсивно. Те що можна освоїти протягом декількох днів навчань: Javelin, Switchblade, NLAW, т.п. ВСУ надають.
А от щоби ефективно пересісти с МіГ-29 на F-16 пілоту знадобиться не один тиждень тренувань.
показать весь комментарий
14.05.2022 10:53 Ответить
А где этот был, когда он был за старшего? Как только в отставке кто подобный---так все Наполеоны! В палате √6.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:14 Ответить
Правильно, вони нам всі винні, ми ж такіє афігениє, ще краще, нехай просто грошима дають,а ще пригонять мені додому іномарку, ну дають же ЗСУ нову зброю, яка мільйони коштує, то що їм стоє мені персонально б.у. іномарку пригнати?? (але тільки з кондіціонером, і щоб фреоном заправлена,бо літо скоро)
Може попросити щоб і жінку мою вони поголубили, а то вже ліньки, та й жарко ? За це все я буду персонально лежати на дивані і заважати наросіянам своїм диваном і тілом рух на Европу
показать весь комментарий
14.05.2022 11:21 Ответить
Как обычно, что-то пойдёт не так и мы получим донбасский сценарий по всей стране с закрытыми границами на долгие годы. Не хотелось бы, чтобы к этому дошл
показать весь комментарий
14.05.2022 09:49 Ответить
Та уже вой дикий стоит и в Европе и в Америке, да и в Украине начинают втюхивать людям шо дескать готовтесь к войне на года. Не очень хочется им так быстро решать вопрос.
Какие года могут быть? У Украины 4-6 месяцев чтобы ******..ть с континентальной части эту орду. У нас не менее 7 млн. беженцев, экономика в ж..пе, безработица, у людей заканчиваются или уже закончились ресурсы, лучше ситуация внутри страны становится не будет, а наоборот будет усугубляться.
показать весь комментарий
14.05.2022 09:58 Ответить
Они дождутся, что люди просто начнут штурмовать границы и уходить силой. Им не нужна будет такая Украина
показать весь комментарий
14.05.2022 10:39 Ответить
Не потрібна - то чого тут сидиш ? Виїзди сьогодні ! Скажеш не пускають на кордоні - відмовляйся від громадянства і їдь ! "Граніци" йому штурмувати (( Таких як ти "штурмовиків" сотні тисяч по Україні нині "штурмують" відділи з алкоголем і авто свої де не попаде тикають ; нещодавно такі "ідєйні" знайомим при виселенні у квартирі замість дякую ввімкнений на повну газ залишили , а на запитання навіщо це зробили дали відповідь : " а штоби ви пачуствовалі как нам било в Маріуполє" (( Так що скатертиною дорога , може врешті решт Україна від усякого сміття звільниться , головне потім назад його не запустити , таким у парашці саме те місце !
показать весь комментарий
14.05.2022 12:55 Ответить
Из какого окопа пишешь, воин?
показать весь комментарий
14.05.2022 14:31 Ответить
Ну хоч хтось почав говорити розумні речі.
А то якесь дике скиглення з усіх боків почалося - нє абіжайтє путєна, нужно помочь єму сохраніть ліцо. Паетому будєть затяжной конфлікт, ***..лу так хочєцца
показать весь комментарий
14.05.2022 09:53 Ответить
Якщо не вибити кацапню зі сходу за місяць, через кліматичні умови активні бої доведеться відкладати на вересень.
показать весь комментарий
14.05.2022 10:19 Ответить
Наскільки я знаю, то Німеччина і Франція нам ще нічого з тяжкого озброєння не дали. Навіть гармат. Тільки розмови.
показать весь комментарий
14.05.2022 10:38 Ответить
" Якщо Україна ... отримає належне обладнання ,озброєння ,
та техніку ... "
Так дайте ж їх нарешті і якомога швидше ,країни - друзі !
показать весь комментарий
14.05.2022 10:55 Ответить
і як зараз з дорогами?
нас турбує шо по їх пруться кацаплячі танки, як з ними?
показать весь комментарий
14.05.2022 11:06 Ответить
Кларк, ви абсолютно праві! Дякую, що публічно говорите про це! А от до розпіареного суперпупер командувача стратєга Залужного оця елементарна для розуміння річ 3 місяці не доходить: 'розрізати поступово їхні сили в Херсоні, в Херсонській області, закрити їм доступ до Криму і йти у двох напрямках, і на сході, і на півдні'.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:27 Ответить
Закончатся оккупанты, закончится и оккупация!
Не берите в плен никого из рашистов!
показать весь комментарий
14.05.2022 12:29 Ответить
На харьковском направлении стояли впопулченцы из Луганска. Наш контрудар откинул их к границам наРФии. но рашистские погранцы их не пропускают! Они сейчас кучкуются у пропускных пунктов на границе, куда мы сейчас не может дойти, т.к. были подорваны 3 стратегических моста для ВСУ. Зато мы может и должны по моему мнению раздолбать артой и эти пропускные пункты с рашистами и лугандонами! Уничтожение живой силы врага всеми доступными средствами около 2х тысяч в день, гарантирует Украине не вхождение в затяжную войну, а решить все сейчас!
показать весь комментарий
14.05.2022 12:34 Ответить
 
 