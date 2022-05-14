Украина может избежать сценария долговременной войны, если получит надлежащее вооружение, - экскомандующий силами НАТО в Европе Кларк

Долговременная война России против Украины приведет к дальнейшему кровопролитию и эскалации, поэтому россиянам нельзя позволить это сделать.

Об этом заявил четырехзвездный генерал армии США, Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе в 1997-2000 годах Уэсли Кларк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда говорят о длительной войне, это означает ненужное кровопролитие в Украине и дальнейшая эскалация. Я думаю, что наш ответ должен быть простым: неправильным, нечестным, неразумным и плохой стратегией является продолжать эту войну, нам не нужна длительная война. Во-первых, из-за того, что она приведет к Украине, но, кроме того, может привлечься Китай, и Россия может мобилизовать дополнительные войска, и это не та стратегия, с которой мы можем мириться", - подчеркнул он.

Генерал считает, что предотвратить такой сценарий можно несколькими путями.

Также читайте: Более 100 российских БТГ в настоящее время находятся в Украине, - Пентагон

"Если у Украины будет боевая способность отбросить российские войска на Донбассе, разрезать постепенно их силы в Херсоне, Херсонской области, закрыть им доступ в Крым и идти в двух направлениях, и на востоке, и на юге, и разрезать их войска", - сказал он.

"Кроме того, нужно получить мобильные средства защиты, и тогда закрыть эти, если хотите, котлы или оцепление в двух местах. А для этого нужны и танки, и РСЗО, и вертолеты, и самолеты, такие как Су, как F-16 и и для этого нужны надлежащие логистические способности и соответствующие данные разведки", - отметил Кларк.

Генерал считает, что Украина должна использовать окно возможностей и перейти на стандарты НАТО.

"Если Украина имеет высокие моральные стандарты, надлежащий дух и мотивацию, получит должное оборудование, вооружение и технику, и в том числе и Миг-35, другие виды вертолетов и самолетов от стран-друзей, то мы сможем избежать сценария длительной войны" - сказал Кларки.

По его мнению, у России нет представления о том, что произойдет, если быстро действовать.

Также читайте: Над Белгородом снова раздавались взрывы

"Конечно, они думают, что они будут постоянно наступать и использовать огневую силу. Но этого нельзя им разрешить делать", - подчеркнул генерал армии США.