Украина может избежать сценария долговременной войны, если получит надлежащее вооружение, - экскомандующий силами НАТО в Европе Кларк
Долговременная война России против Украины приведет к дальнейшему кровопролитию и эскалации, поэтому россиянам нельзя позволить это сделать.
Об этом заявил четырехзвездный генерал армии США, Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе в 1997-2000 годах Уэсли Кларк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Когда говорят о длительной войне, это означает ненужное кровопролитие в Украине и дальнейшая эскалация. Я думаю, что наш ответ должен быть простым: неправильным, нечестным, неразумным и плохой стратегией является продолжать эту войну, нам не нужна длительная война. Во-первых, из-за того, что она приведет к Украине, но, кроме того, может привлечься Китай, и Россия может мобилизовать дополнительные войска, и это не та стратегия, с которой мы можем мириться", - подчеркнул он.
Генерал считает, что предотвратить такой сценарий можно несколькими путями.
"Если у Украины будет боевая способность отбросить российские войска на Донбассе, разрезать постепенно их силы в Херсоне, Херсонской области, закрыть им доступ в Крым и идти в двух направлениях, и на востоке, и на юге, и разрезать их войска", - сказал он.
"Кроме того, нужно получить мобильные средства защиты, и тогда закрыть эти, если хотите, котлы или оцепление в двух местах. А для этого нужны и танки, и РСЗО, и вертолеты, и самолеты, такие как Су, как F-16 и и для этого нужны надлежащие логистические способности и соответствующие данные разведки", - отметил Кларк.
Генерал считает, что Украина должна использовать окно возможностей и перейти на стандарты НАТО.
"Если Украина имеет высокие моральные стандарты, надлежащий дух и мотивацию, получит должное оборудование, вооружение и технику, и в том числе и Миг-35, другие виды вертолетов и самолетов от стран-друзей, то мы сможем избежать сценария длительной войны" - сказал Кларки.
По его мнению, у России нет представления о том, что произойдет, если быстро действовать.
"Конечно, они думают, что они будут постоянно наступать и использовать огневую силу. Но этого нельзя им разрешить делать", - подчеркнул генерал армии США.
@isolda67fox
·
42 хв
Нічниий дощ неначе символ очищення. Він змив з наших рук орківську кров.... Воно спитало мене: "Стой, кто идет", на моїй землі, чурбоморде чучало...А потім в очах назавжди застигло питання: " Ти же говоліл своі"...А ***** шастать тут...
а не на третій місяць війни
А до чого тут Україна? Нехай країни НАТО замінять нам зброю на натівську, і Україна залюбки перейде.
А от щоби ефективно пересісти с МіГ-29 на F-16 пілоту знадобиться не один тиждень тренувань.
Може попросити щоб і жінку мою вони поголубили, а то вже ліньки, та й жарко ? За це все я буду персонально лежати на дивані і заважати наросіянам своїм диваном і тілом рух на Европу
Какие года могут быть? У Украины 4-6 месяцев чтобы ******..ть с континентальной части эту орду. У нас не менее 7 млн. беженцев, экономика в ж..пе, безработица, у людей заканчиваются или уже закончились ресурсы, лучше ситуация внутри страны становится не будет, а наоборот будет усугубляться.
А то якесь дике скиглення з усіх боків почалося - нє абіжайтє путєна, нужно помочь єму сохраніть ліцо. Паетому будєть затяжной конфлікт, ***..лу так хочєцца
та техніку ... "
Так дайте ж їх нарешті і якомога швидше ,країни - друзі !
нас турбує шо по їх пруться кацаплячі танки, як з ними?
Не берите в плен никого из рашистов!