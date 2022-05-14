РУС
Коллаборантский режим в Херсоне подчеркивает провал РФ в достижении ее политических целей в Украине, - Минобороны Британии

херсон

Британская разведка утверждает, что установление в Херсоне пророссийской администрации подчеркивает только провал политических целей РФ в Украине.

Об этом идет речь в свежем разведывательном обзоре Минобороны Британии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Отмечается, что установленная Россией военно-гражданская администрация Херсона объявила, что попросит Россию включить этот регион в состав Российской Федерации.

В Минобороны Великобритании добавили, что центральная часть первоначального плана вторжения России с большой вероятностью включала использование фальсифицированных референдумов для того, чтобы взять территории Украины под свой контроль.

"Тот факт, что Россия преуспела лишь в установлении пророссийского местного руководства в Херсоне, подчеркивает провал вторжения России в достижении прогресса в направлении ее политических целей в Украине" - говорится в обзоре.

В разведке добавляют, что если Россия и сможет организовать референдум в Херсоне, то почти наверняка подтасовывает результаты для демонстрации того, что большинство хочет отделения от Украины.

"Жители Херсонского региона, скорее всего, продолжат демонстрировать их оппозицию российской оккупации" - говорится в обзоре.

+14
Бачте, референдум, який проводять кацапи на окупованих територіях, все ж таки певною мірою визнається, інакше вони би не заморачувались.
А як доказ проросійськості місцевого населення служить русскій ізик і віра в Московський патріархат.
А хтось у Києві ляпав дурним язиком що мову на хліб не намажеш.
14.05.2022 09:48 Ответить
+13
А ви звернули увагу, як зе-******* успішно провела операцію з відбілювання рашистських калаборантів у раді?! Завдяки тотальному контролю банкової над змі в країні, вже всі забули, як ще три місяці тому, шуфрик, королевска, бойки, бужанські, волошини та ін гниди, чмирили Україну і прославляли парашию... І сьогодні, після 70+ днів війни, ці падлюки мало того, що не позбавлені депутатських мандатів, вони продовжують разом із зє-******** голосувати за антиукраїнські закони.
14.05.2022 09:56 Ответить
+9
Подивіться уважно які люди стали спікерами для українців .
Військові - ні.
Волонтери - ні.
Патріоти - ні.
Проукраїнські політики, які попереджали про масштабний наступ - ні.
Представники ПЦУ, військові капелани - ні.
Просто порядні люди- ні.

В нас ефір окупований мутними рожами з колишніх недобитків партії ригіонів, крадіїв, сепарів, кварталівського лайна, тощо.
14.05.2022 10:29 Ответить
А какаяразница !!))))
14.05.2022 09:51 Ответить
в какой странє жіть
лішь би дарогі билі харошіє
14.05.2022 09:55 Ответить
а мона спочатку в своїй странє,
а вже потім дороги і весь тей зелено-фіолетовий бред про мільярд дерев?
14.05.2022 12:34 Ответить
Звісно, можна. Ми ж за це воюємо.
Власне ідеологічна війна розпочалась вже давно. Я хоч і не приймаю участі і безпосередніх військових діях, але певний час витрачаю на захист українських інтересів в інформаційному блоці..
14.05.2022 12:36 Ответить
По мнению Арестовича, борьба с русским на Украине - это выстрел себе в голову.
https://petition.president.gov.ua/petition/121196
14.05.2022 10:09 Ответить
Невійна з русскім означає війну з української мовою.
Нехай обирає де він.
14.05.2022 10:30 Ответить
Він обрав бути радником у людини, яку називав останніми словами.
Тобто, для нього нема різниці.
14.05.2022 14:33 Ответить
По большому счету, не стоит заморачиваться на эту прокацапленную шелупонь в Херсоне. Это мелкая шушера будет схвачена при освобождении Херсона и за все ответит. Есть более актуальная задача. Надо вычислить, кто отдал приказ разминировать дороги и мосты на Чонгаре. Это привело к тому, что кацапня за 3 часа по дорогам, отремонтированным все знают кем, были в Херсоне. Без единного выстрела, Карл ! Вот где предательство, за которое при освобождении херсонщины придется проливать кровь нашим воинам.
14.05.2022 10:15 Ответить
у меня стойкое ощущение что Херсон никто освобождать нибудет, это какой то договорняк, русня уверены что Херсон и обл. останутся под ихним контролем иначе они бы не проводили референдум, а просто грабили и вывозили все ценное
14.05.2022 10:29 Ответить
Я скажу не популярну річ. Якщо ще пару місяців ми нічого не зможемо зробити на півдні і вони вкопаються і забетонуються ми не зможемо їх посунути ніякою чудодійною зброєю. Кацапи в обороні будуть втрачати менше техніки, з рф підходе відновлена хоч і стара, особовий склад вони теж підлатають, їхня авіація на лінії фронту. З 2014 на цій війні жодною із сторін не було взято жодного великого міста окрім Маріуполя. Донецьк, Луганськ були зайняті з середини і фактично здані і відбити їх навряд можливо, в Херсон і міста на Азові вони зайшли маршем. Кацапи взяли лише Маріуполь, але лиш оточивши і рівнячи все з землею. Україна на таке не піде, а вуличні бої в таких містах виглядають самовбивчими. Якщо нічого не вдасться зробити найближчім часом, військовим шляхом ми їх не повернемо. Це звичайно імхо
14.05.2022 11:09 Ответить
Схиляюсь до думки, що Херсон в комплекті з каналом здали оркам про*бали і відбивати назад не будуть. Час іде і на користь оркам, а якщо заженуть в Мордор, то все крапка.
Діти Вови Зеленського можу тепер пишатися своїм батьком, бо він пішов на зраду жертву заради їх безхмарного майбутнього.
14.05.2022 12:33 Ответить
Хто?-по гвалту Верешучки-"в "Криму наші люди, як спілкуватися, якщо заміновано" керівник СБУ в Херсонській обл, той, що втік перед самим початкомвіни (знав падло, що наробив) війнинаказавши розмінуват (так пояснюють в ОП?). Винен -верховний головнокомандувач, йоговідповідальність зоборону країни, а не тільки бути "говорящей головой -"відосики і промови.Тому і закриили Прямий, Еспрессо і 5-й, бо задавали це пітання Верховному.
14.05.2022 15:35 Ответить
Ви напевне галичанка. Інакше б ви знали по іншому.
В Києві кількість людей які розмовляють українською мовою поступово збільшується. Але в теперішній час процентів 70-75 в побуті говорять російською. Хоча майже всі можуть говорити і українською. Але процентів 90 киян налаштовані чисто проукраїнсько.
Я знаю одну жінку, далеко пенсійного віку, яка дуже релігійна і яра прихильниця УПЦ МП, але вона чітко проти московитів, які напали на Україну. Як це в неї вкладається, це інше питання. Можливо тому, що верхівка УПЦ МП так говорять. Тому не треба спішити забороняти УПЦ МП.
Так що не все так просто, як бачиться з Галичини.
14.05.2022 12:18 Ответить
Без підтримки влади не було б і ПЦУ, до речі за підтримки іншої влади ФСБшна церква отримала всі основні лаври. Якщо влада буде осторонь, московська церква і далі буде паразитувати, а люди будуть і далі прихильниками цієї секти , але "проти московитів". А чому зараз "проти московитів", бо війна "постукала в їх вікно", а так таким "набожним" плювати на це. В західних областях ходять і далі в ці гадюшники і ніяких протестів і погромів не спостерігається.
14.05.2022 12:46 Ответить
І ще. Так, було б краще коли б усі громадяни України говорили українською мовою і ходили тільки в українську церкву. Але треба орієнтуватись на те що є і робити щоб не погіршувати радикальнми діями, а поступово покращувати. Важлива динаміка процесу. І вкрай шкідливо приписувати всіх хто в побуті говорить російською мовою до проросійських.
14.05.2022 12:35 Ответить
Не погіршувати в вашому контексті означає нічого не робити. З огляду на те, що кацапи ведуть війну не лише військовими засобами, а, перш за все інформаційно, ви пропонуєте не робити супротиву у війні.
14.05.2022 14:37 Ответить
Дуже слушне гасло-Х#й вам,а не Херсон !!))))
14.05.2022 09:48 Ответить
Та і сьогодні журналюгі, які обсирали державу, з телеканалів в рамках єдиного марафону навчають українців як любити Україну.
А синод МПЦ постановив, що раіська на нас напала через ПЦУ і Порошенка.
Скажіть, при владі зрадники, такі ж колаборанти чи просто пришиблені ідіоти ?
14.05.2022 10:25 Ответить
«Порошенко, коли вносив це, то була його особиста передвиборча піар-технологія. Він тоді вже знав, що НАТО нас ніколи не прийме. І зараз не остання доля провини за військову агресію проти України лежить на тих, хто приймав і просував цю норму в Конституцію», - заявив Арестович.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/arestovich-zvinuvativ-poroshenka-i-poperednju-vladu-u-provokuvanni-sohodnishnoji-vijni.html

Винен всюди Порошенко, інфа 100% з ОП Єрмака)
А Бубочка не втік і взагалі "білий і пухнастий".
14.05.2022 12:37 Ответить
Ви забагато від них вимагаєте. Вони не задаються такими складними питаннями, - де закінчується колаборація, і де починається зрада.
14.05.2022 14:52 Ответить
Дехто каже- не можна зрадити те, що ненавидів усе свідоме життя.
14.05.2022 15:15 Ответить
От я і кажу, що це ви бачите підстави для глибоких почуттів, а ця шайка відноситься простіше.
На кшталт: дав слово - забрав слово.
14.05.2022 19:41 Ответить
Влучно❗
14.05.2022 10:26 Ответить
Якщо у вас такі спікери, то мені вас шкода.
Припиніть дивитися телевізор, і життя відразу ж налагодиться.
В інтернеті достатньо нормальної інформації, - канал "Прямий", "Еспресо", патріотичні блогери.
Не псуйте собі настрій, - дивіться те, що вам цікаво.
14.05.2022 10:41 Ответить
Я не дивлюсь телевізор вже давно.
Мене бентежить політичний вибір величезної кількості українців, які дивляться марафон. Адже їхні голоси переважають. І ви хоч як кричіть - вас не почують. Фактично вони формують владу. І моє життя, хочу я чи ні, певним чином залежить від них. Війну, наприклад, вже отримали. Далі що ?
14.05.2022 12:40 Ответить
От і побачимо, наскільки українці стали свідоміші через війну.
14.05.2022 14:29 Ответить
Навряд чи ті самі люди усвідомили, що обираючи колаборантів та проросійську шваль, вони самі за ручку привели ворожі війська.
Вони покаялись ? Вони вибачились ?
Навіть не думали.
14.05.2022 15:17 Ответить
Люди відчули наслідки. Це не покаяння, але спокутування гріха. Звісно, для прощення необхідно надалі не грішити. Інакше - нове коло. Поза тим стан суспільства змінився кардинально, перш за все через стрес. Який ланцюжок реакцій це викличе - зараз сказати важко. Та, власне, ще й кінця не видно, щоби там не казав ліпший друг сім'ї Гогілашвілі.
14.05.2022 19:37 Ответить
правда ніщо, у порівнянні з картинкою.
14.05.2022 10:10 Ответить
А ведь 3 года назад Катя гандзюк и ее друзья все сказали, прокричали, предупреждали, конкретно указали имена! И знали это и другие и в Киеве тоже. Ну вот. И в который раз в нашей истории, и жизни сегодня. В ведь 5 колону всегда уничтожают, если хотят мирно жить. Это закон.
14.05.2022 10:46 Ответить
Хто здав Південь України (розмінувавши прохід з Криму)є дві відповіді,він -або лох ,або зрадник.Він відповів,що він не лох,залишається єдина відповідь....
14.05.2022 11:02 Ответить
А я себе так думаю, что все то что сейчас происходит, результат выбора "мудрого нариду". А на юго-востоке "мудрого нариду" больше, чем на правом берегу, "мудрый нарид" левого берега тосковал за "русским миром". В результате имеем то что имеем. "Русский мир" пришел к ним во всей красе - кровь, разруха, беженцы, смерть...
14.05.2022 11:12 Ответить
Наголосували бл*ть по приколу, але тепер ніхто не рже...
14.05.2022 12:48 Ответить
Референдум про ХНР - повід легалізації окупації...Результати - намалюють те ,що їм потрібно ! Отже ...спроба расєї грати в демократію...за допомогою ракет,снарядів,бомбардування,терору,знищення населення та інфраструктури...
14.05.2022 12:22 Ответить
У когось провал, а у когось справжній пройоб!
14.05.2022 12:53 Ответить
 
 