Вчера под ракетный удар попало одно из промышленных предприятий Славянска, - мэр Лях

Вражеская ракета вечером попала в одно из промышленных предприятий Славянска Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

"Вчера под ракетный удар попало одно из промышленных предприятий города. Враг продолжает разрушать инфраструктуру в Донецкой области. Напоминаю, мы не выкладываем в соцсети фото и видео с места прилетов. Не пишем адреса и названия пострадавших объектов. Надеюсь на ваше благоразумие и понимание ", – написал мэр.

