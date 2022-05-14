Вчера под ракетный удар попало одно из промышленных предприятий Славянска, - мэр Лях
Вражеская ракета вечером попала в одно из промышленных предприятий Славянска Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.
"Вчера под ракетный удар попало одно из промышленных предприятий города. Враг продолжает разрушать инфраструктуру в Донецкой области. Напоминаю, мы не выкладываем в соцсети фото и видео с места прилетов. Не пишем адреса и названия пострадавших объектов. Надеюсь на ваше благоразумие и понимание ", – написал мэр.
