11 021 53

Российские бизнесмены Бабаков, Гинер и Воеводин владеют объектами критической инфраструктуры в Украине, силовики проверяют законность получения имущества, - СМИ

путін,бабаков

Группа граждан Российской Федерации, приближенных к руководству страны-агрессора, приобрела на территории Украины активы критической инфраструктуры и других коммерческих объектов.

Об этом говорится в совместном расследовании "Схем" (Радио Свобода) и проекте Scanner Project, передает Цензор.НЕТ.

Следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора проводят досудебное расследование по нескольким фактам, в частности - присвоение имущества и  совершение "преступной организацией "Лужники", представленное финансово-промышленной группой VS Energy, умышленных действий, с целью изменения границ территории или Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц".

"У нас есть следственная версия, которая исследуется. Что группа граждан Российской Федерации, приближенных к руководству страны-агрессора, приобрела на территории Украины активы критической инфраструктуры и других коммерческих объектов путем совершения тех или иных сделок и махинаций. Все эти обстоятельства мы проверяем . Сейчас досудебное следствие продолжается по пяти статьям Уголовного кодекса Украины", - рассказал прокурор Офиса генпрокурора Роман Тулин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия хочет сесть за стол переговоров с Украиной и Западом, чтобы заключить новое крупное соглашение, - советник Эрдогана

По данным ГБР, во главе этой организации стоят граждане Российской Федерации Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

Александр Бабаков – заместитель председателя Государственной думы РФ. Пребывает под санкциями Украины, ЕС и США. В апреле 2022 года Минюст США обвинил Бабакова в сговоре с целью повлиять на американскую политику в интересах РФ. Под европейские санкции Бабаков попал из-за того, что в 2014 году голосовал за незаконную аннексию украинского Крыма. Также Украина ввела в отношении него бессрочные санкции в 2018 году.

Евгений Гинер – президент российского футбольного клуба ЦСКА (Центральный спортивный клуб армии), находящегося под санкциями США. Гинер также является партнером российской госкорпорации "Ростех", производящей и экспортирующей высокотехнологичную промышленную продукцию гражданского и военного назначения. Руководит ею бывший офицер ФСБ Сергей Чемезов, старый друг и соратник Путина.

Михаил Воеводин, согласно информации из Интерпола, имеет статус так называемого "вора в законе". Свидетельствует об этом документ, находящийся в распоряжении "Схем". В карточке Интерпола указан его никнейм – "Misha Luzhnetskiy".

Также читайте: Отмывали миллионы долларов в РФ и РБ. ГБР заблокировало схему нелегального вывода средств из Украины. ВИДЕО

Бабаков, Гинер и Воеводин, по данным СМИ, контролируют в Украине целую бизнес-империю – сеть гостиниц, банк, промышленные предприятия и ряд объектов критической инфраструктуры – пять облэнерго, обеспечивающих поставку электроэнергии в дома миллионов украинцев сразу нескольких областей. В частности, это "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Ровнооблэнерго", "Черновцыоблэнерго".

Эти облэнерго объединены под вывеской компании "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" (VS Energy). Фирма записана на граждан стран ЕС. Среди них, в частности, гражданка Германии Марина Ярославская, которую называют женой Евгения Гинера, и гражданин Латвии Валтс Вигантс, который был доверенным лицом Александра Бабакова.

Эти же трое граждан РФ, приближенных к Кремлю, контролируют запорожское предприятие "Днепроспецсталь" - крупный завод, специализирующийся на производстве спецстали, и сеть отелей по всей стране - Premier Hotels & Resorts, среди которых пятизвездочные "Премьер палац" Киеве и "Премьер отель" в Одессе.

Отели и контрольный пакет акций завода, согласно данным Youcontrol, записаны на Наталию Селиванову – гражданскую жену Михаила Воеводина.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2022 года гражданину РФ Евгению Гиннеру принадлежало 88,9% акций Первого инвестиционного банка.

Также читайте: Следователи ГБР нашли документы, свидетельствующие о планах России захватить всю территорию Украины

бизнес (1641) россия (97335) ГБР (3212) Офис Генпрокурора (2643)
+32
Потрібно все що належить кацапським свиням в Україні у них відібрати та повернути українській громаді...
14.05.2022 09:50 Ответить
+27
Націоналізувати
14.05.2022 09:49 Ответить
+24
Ні ,вони тільки перевіряють,коли інші санкції накладають і конфіскують. Якщо одержали законно,то попри війну....мда. Україна нічому не учиться
14.05.2022 09:52 Ответить
Націоналізувати
14.05.2022 09:49 Ответить
Ні ,вони тільки перевіряють,коли інші санкції накладають і конфіскують. Якщо одержали законно,то попри війну....мда. Україна нічому не учиться
14.05.2022 09:52 Ответить
От, якраз цим, коломойський, єрмако-татарови і займуться., тільки називатись це буде поіншому...
14.05.2022 10:32 Ответить
В пользу восьмой общей гражданской жены Офиса Президента Украины?
14.05.2022 10:49 Ответить
Що по обл та газ енерго, Київстар у та альфабанку???
14.05.2022 12:24 Ответить
Потрібно все що належить кацапським свиням в Україні у них відібрати та повернути українській громаді...
14.05.2022 09:50 Ответить
то з 2014 року невистачило ще часу що б перевірити??
14.05.2022 09:54 Ответить
з 2019-го
14.05.2022 10:07 Ответить
ні, з 2014
14.05.2022 10:30 Ответить
з 1991-го
14.05.2022 11:27 Ответить
Зараз, фраза Зелених:-... Здесь можно прибарахлица и внукам хватит..." Заграла зовсім іншим забарвленням
14.05.2022 09:55 Ответить
Активы врага. Военное время.
Разбираться в нюансах будем при начислении репараций.
А пока пусть звонят в Спортлото.
14.05.2022 09:57 Ответить
внести правки в закон про конфіскацію,
якщо підприємство переписали на якогось дядю васю це не має бути причиною уникнення конфіскації і санкцій
14.05.2022 09:58 Ответить
Дядю Васю тоже припахать. Чтобы другие дяди думали.
14.05.2022 11:29 Ответить
Надо было при Кучме не пускать роскриминалитет в приватизацию. Но тогда об этом не думалось. Кучма сам колотил через зятя состояние, все разворовывалось, ракеты Х55 передавались в РФ. Теперь ими по Украине стреляют. Кучма в шоколаде.
14.05.2022 09:58 Ответить
Кучма,Кравчуку скучно.
14.05.2022 10:12 Ответить
Всьому свій час, емоції військового вторгнення ще багатьом вилізуть втратою здоровья
14.05.2022 11:35 Ответить
Нормальненько так, да?
14.05.2022 10:00 Ответить
Та не може бути такого, то могло бути при "баригах", а при патріоті Зеленському такого теоретично неможливо. Його РНБО за пів хвилини винесло б рішення про конфіскація і об'явилоб їх олігархами, підігнали б під це закон мамамія і "корабельна сосна" і справа в шляпі. То наговори. Ми не віримо, Володя чесний і пречесний, як його ДБР і СБУ з Генпрокуроркою, які прошманали всі підприємства Порошенка. То американці не ввели проти них санкції і проти Бені. Володя тут ні до чого.Так?
14.05.2022 10:00 Ответить
Вони з цих підприємств отримують доход, а оскільки є росіянами, підпадають під дію фіскального законодавства наросії, це означає, що фінансують війну агресора в Україні і тероризм, що тут розбиратися ?
14.05.2022 10:01 Ответить
" ... набула на території України активів критичної інфраструктури та інших комерційних об'єктів шляхом вчинення тих чи інших оборудок та махінацій".

Каких, нах, "оборудок та махінацій"? Это ГБР так, типа, шифранули взятки чиновникам и украинских соучредителей?
Дураку же понятно, что без мощной поддержки власти, никакие объекты "критической инфраструктуры" россияне никогда бы не получили. Особенно интересен этот процесс после 2014 г.
Вангую: ГБР "не обнаружит" ни взяточников, ни украинских соучредителей, ни лоббистов российских интересов.
"95 квартал" продолжается ...

14.05.2022 10:01 Ответить
А обленерго хіба не парашенцям належать?
14.05.2022 10:02 Ответить
бачите, що ні. Обленерго належать Коломойському, Фірташу, Медведчуку, Григоришину та іншим українським і російським "бізнесменам" і звичайно Володі, який з них має свою доляшку і підтримує, кришує їх від ДБРного рєкету.
14.05.2022 10:34 Ответить
Я просто нагадаю події трирічної давнини: всі рашистські інформ помийки, всі рашистські колаборанти, всі рашистські блохери, вся ця мразота агітувала за преZEдента і ZE-каманду. Вже тоді було зрозуміло, що преZ із рейтингом 73% відроблятиме перед своїми рашистськими партнерами. Тому ми і побачили згодом: злив операції по вагнерівцям, провал оборонних замовлень 2020-21, розмінування чонгару та ін. Сподіваюсь довпойопи 73% вже наржалися
14.05.2022 10:03 Ответить
Гінер корифан Ярославського. Недарма незадовго до вторгнення Сашко Ярославський терміново виїхав закордон, та аварія була тільки приводом для втечі.
14.05.2022 10:07 Ответить
Навіщо перевіряти яким чином були куплені ці об'єкти якщо вже є закон про конфіскацію майна громадян рф. Тобто неважливо праведним чи неправедним шляхом. Навіщо марнувати час правоохоронних органів та наші гроші.
14.05.2022 10:10 Ответить
рекомендую відео Дмитра Чекалкіна: Кого з росіян рятує Єрмак https://youtu.be/OAFPLwOGSEM https://youtu.be/OAFPLwOGSEM

14.05.2022 10:11 Ответить
1000 раз везде призываю-ВЕСЬ энергосектор Украины должен быть национализирован и принадлежать украинцам.Посмотрите ст.13 Конституции Украины.На деле все олигархи,при любом президенте.воруют наше национальное благосостояние и заганяют украденное в оффшоры.
14.05.2022 10:12 Ответить
...параллельно разобраться кто способствовал агрессорам взять эти предприятия в свое управление...
14.05.2022 10:14 Ответить
Война в стране,а зелень юриспруденцией мается. Путлер же сказал,что Украины не существует. Значит и кацапского имущества в Украине не существует. Арестовать и конфисковать. А они выясняют чего-то там. Дебилы,блеать.
14.05.2022 10:14 Ответить
Путлер знав, що казав. Він знає, що вся верхівка країни зрадники.
14.05.2022 10:25 Ответить
І це тільки зараз...
14.05.2022 10:18 Ответить
Ми зрадникам довірили "покарати" російських олігархів, які мають власність в Україні! Це анекдот! Невже не зрозуміло який буде результат?
14.05.2022 10:24 Ответить
Гінер - це ще й PIN-банк
14.05.2022 10:26 Ответить
АМКУ разрешил сыну нардепа Бойко оформить единственный завод по производству взрывчатки Джерело: https://biz.censor.net/n3272552
14.05.2022 10:30 Ответить
Перевіряють для того, щоб не вийти на себе або на владу. І залежно від результату отримають або відкат, або триндюлей, потім роздадуть медалі учасникам, і на цьому все.
14.05.2022 10:39 Ответить
Ни одно большое предприятие не было приватизировано законным путём
Все это знают -- особенно специалисты
Помусолят помусолят на том конец
И бедет клич сбрасуйтесь граждане на восстановление
А они денежки выведут /как в первые дни войны /
И ещё воспользуются компенсацией
У них есть юристы а простому гражданину-нужно будет
Не бегать по контора а отстраивать дом г
14.05.2022 10:42 Ответить
А скільки їх ще є :"В Україні щонайменше суттєвою часткою фармацевтичного ринку управляє російський полковник Олег Аріфуллін. У його руках не лише постачання в українські лікарні, військові шпиталі, поліклініки, а й інформація про потреби у медикаментах.
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/stopmedvedchuk-rosijskij-polkovnik-kontrolyue-levovu-chastku-rinku-likiv-v-ukraini-komu-platimo-za-pigulki-i-chomu-tse-nebezpechno.htm російський полковник контролює левову частку ринку ліків в Україні. Кому платимо за пігулки і чому це небезпечно
14.05.2022 10:42 Ответить
Леонид Данилыч много чего подарил крысам рабZеи включая ЯО в 1994г...братаны...пля...
14.05.2022 10:42 Ответить
Про обленерго...вже давно пора зробити конфіскат .
Ще з 2014 року !
14.05.2022 10:46 Ответить
Ну, а если законно, то - холодец, шашлычки и новый выпуск кв95 для vip персон с той стороны.
14.05.2022 10:47 Ответить
Ехвективні власники, млять!
14.05.2022 10:50 Ответить
Чому,досі, нереквізовані???? Хто,з влади кришує Тероризм??
14.05.2022 10:54 Ответить
А ничего так на минуточку, что крупнейший оператор мобильной связи под псевдонимом "Водафон" принадлежит на 100% "Вымпелкому" , который обеспечивает связью все государственные организации РФ, в том числе Кремль, армию и ФСБ?
14.05.2022 10:54 Ответить
кацапи не повинні володіти нічим в Україні, все чим вони володіють, володіють незаконно, все конфіскувати і повернути народу України. Зробити так, щоб в кацапів даже не виникало бажання чимось володіти в Україні.
14.05.2022 11:03 Ответить
Майно майном але треба перевіряти й людей які,в Україні,пов'язані з цими особами.Наприклад є такий Кіріл Куліков.Ходили слухи,що він бабаковський.Якщо згадати,що цей типок розповідав на медведчуківських та мураєвському ТВ каналах,то підстави так вважати - є.
14.05.2022 11:07 Ответить
Давно пора, особливо енергетичний сектор
14.05.2022 11:32 Ответить
Добазаряться з Банковою, жодних сумнівів немає. 70% української економіки досі під кацапами і ніхто навіть пальцем не поворухнув в цьому напрямку. Лише смішні закони, які ніхто не думає виконувати.
14.05.2022 12:55 Ответить
Ну і якого біса все це не націоналізовано?
14.05.2022 13:37 Ответить
А СИЛОВИКИ ЧТО СЕПАРЫ-КОРРУПЦИОНЕРЫ !?) НЕМЕДЛЕННАЯ И НЕГЛАСНАЯ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ !!!
15.05.2022 00:09 Ответить
'чого чекали, ці хлопаки тривалий час спонсорували ЛіПениху, платили їй за любов до рашкостана. А ця інфа - просте окозамилювання, мовляв ми приймаємо міри. Вони все вирішили з Єлдаком і давно. Бо випливло, що Єрмак не сторонній для Альфа банку так само і до "лужніковських"
15.05.2022 02:43 Ответить
 
 