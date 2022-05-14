Российские бизнесмены Бабаков, Гинер и Воеводин владеют объектами критической инфраструктуры в Украине, силовики проверяют законность получения имущества, - СМИ

Группа граждан Российской Федерации, приближенных к руководству страны-агрессора, приобрела на территории Украины активы критической инфраструктуры и других коммерческих объектов.

Об этом говорится в совместном расследовании "Схем" (Радио Свобода) и проекте Scanner Project, передает Цензор.НЕТ.

Следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора проводят досудебное расследование по нескольким фактам, в частности - присвоение имущества и совершение "преступной организацией "Лужники", представленное финансово-промышленной группой VS Energy, умышленных действий, с целью изменения границ территории или Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц".

"У нас есть следственная версия, которая исследуется. Что группа граждан Российской Федерации, приближенных к руководству страны-агрессора, приобрела на территории Украины активы критической инфраструктуры и других коммерческих объектов путем совершения тех или иных сделок и махинаций. Все эти обстоятельства мы проверяем . Сейчас досудебное следствие продолжается по пяти статьям Уголовного кодекса Украины", - рассказал прокурор Офиса генпрокурора Роман Тулин.

По данным ГБР, во главе этой организации стоят граждане Российской Федерации Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

Александр Бабаков – заместитель председателя Государственной думы РФ. Пребывает под санкциями Украины, ЕС и США. В апреле 2022 года Минюст США обвинил Бабакова в сговоре с целью повлиять на американскую политику в интересах РФ. Под европейские санкции Бабаков попал из-за того, что в 2014 году голосовал за незаконную аннексию украинского Крыма. Также Украина ввела в отношении него бессрочные санкции в 2018 году.

Евгений Гинер – президент российского футбольного клуба ЦСКА (Центральный спортивный клуб армии), находящегося под санкциями США. Гинер также является партнером российской госкорпорации "Ростех", производящей и экспортирующей высокотехнологичную промышленную продукцию гражданского и военного назначения. Руководит ею бывший офицер ФСБ Сергей Чемезов, старый друг и соратник Путина.

Михаил Воеводин, согласно информации из Интерпола, имеет статус так называемого "вора в законе". Свидетельствует об этом документ, находящийся в распоряжении "Схем". В карточке Интерпола указан его никнейм – "Misha Luzhnetskiy".

Бабаков, Гинер и Воеводин, по данным СМИ, контролируют в Украине целую бизнес-империю – сеть гостиниц, банк, промышленные предприятия и ряд объектов критической инфраструктуры – пять облэнерго, обеспечивающих поставку электроэнергии в дома миллионов украинцев сразу нескольких областей. В частности, это "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Ровнооблэнерго", "Черновцыоблэнерго".

Эти облэнерго объединены под вывеской компании "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" (VS Energy). Фирма записана на граждан стран ЕС. Среди них, в частности, гражданка Германии Марина Ярославская, которую называют женой Евгения Гинера, и гражданин Латвии Валтс Вигантс, который был доверенным лицом Александра Бабакова.

Эти же трое граждан РФ, приближенных к Кремлю, контролируют запорожское предприятие "Днепроспецсталь" - крупный завод, специализирующийся на производстве спецстали, и сеть отелей по всей стране - Premier Hotels & Resorts, среди которых пятизвездочные "Премьер палац" Киеве и "Премьер отель" в Одессе.

Отели и контрольный пакет акций завода, согласно данным Youcontrol, записаны на Наталию Селиванову – гражданскую жену Михаила Воеводина.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2022 года гражданину РФ Евгению Гиннеру принадлежало 88,9% акций Первого инвестиционного банка.

