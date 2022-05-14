Общие боевые потери РФ с начала войны – около 27,2 тыс. человек, 200 самолетов, 163 вертолета, 1 218 танков и 2 934 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 14 мая общие боевые потери армии РФ превысили 27 тыс. солдат и 5 тыс. единиц разнообразной техники.

Об этом идет речь в сообщении Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Уточняется, что ликвидировано около 27 200 человек, причем 300 – за минувшие сутки, танков – 1 218 (+13) ед., боевых бронированных машин – 2 934 (+34) ед., артиллерийских систем – 551 (+9) ед., РСЗО - 195 (+2) ед., средства ПВО - 88 (+0) ед., самолетов - 200 (+0) ед., вертолетов - 163 (+1) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня - 411 (+6) ед., крылатые ракеты - 95 (+0) ед., корабли и катера - 13 (+0) ед., автомобильной техники и автоцистерн - 2059 (+17) ед., специальная техника - 42 (+1).

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Славянском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!" - говорится в сообщении.

