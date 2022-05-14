РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 27,2 тыс. человек, 200 самолетов, 163 вертолета, 1 218 танков и 2 934 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 14 мая общие боевые потери армии РФ превысили 27 тыс. солдат и 5 тыс. единиц разнообразной техники.

Об этом идет речь в сообщении Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Уточняется, что ликвидировано около 27 200 человек, причем 300 – за минувшие сутки, танков – 1 218 (+13) ед., боевых бронированных машин – 2 934 (+34) ед., артиллерийских систем – 551 (+9) ед., РСЗО - 195 (+2) ед., средства ПВО - 88 (+0) ед., самолетов - 200 (+0) ед., вертолетов - 163 (+1) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня - 411 (+6) ед., крылатые ракеты - 95 (+0) ед., корабли и катера - 13 (+0) ед., автомобильной техники и автоцистерн - 2059 (+17) ед., специальная техника - 42 (+1).

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Славянском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!" - говорится в сообщении.

+19
14.05.2022 10:07 Ответить
+8
Технаря розбуди в ночі він йще скаже скільки літаків "долеталося" , скільки танків "відкинули башню" ...
Й головне , что потійно забувають -- скільки мацьковскьских генералів "забаранили" ...
14.05.2022 10:39 Ответить
+5
200 масалетов... так єто всьо осьтался...один Су=57 болше на рабZeе нету летунов...
14.05.2022 10:36 Ответить
14.05.2022 10:07 Ответить
Технаря розбуди в ночі він йще скаже скільки літаків "долеталося" , скільки танків "відкинули башню" ...
Й головне , что потійно забувають -- скільки мацьковскьских генералів "забаранили" ...
14.05.2022 10:39 Ответить
14.05.2022 10:19 Ответить
200 масалетов... так єто всьо осьтался...один Су=57 болше на рабZeе нету летунов...
14.05.2022 10:36 Ответить
Есть еще один. Последняя надежда фюрера. Checkmate называется (беречь от сырости и подальше от нагревательных приборов) ✈️
14.05.2022 18:21 Ответить
І це ще тільки початок , так як кремлівський вилупок , війну нам ще не об'явив , а тільки збирається
14.05.2022 10:52 Ответить
Пожалуйста, сообщите, а сколько погибло наших людей, самолётов, вертолётов и т.д.,
наши общие потери. Это тоже нужно знать для сравнения.
14.05.2022 12:11 Ответить
Нет, провокатор, не нужно. Именно для того, что бы такая провокаторская мразь ИПСО свое не распространяло среди гражданских.
14.05.2022 12:50 Ответить
твои немцы уже бы давно сдались...\даже без потерь...\
14.05.2022 19:20 Ответить
путін схоже нв су-57 пересів шо у небі нема втрат
14.05.2022 18:34 Ответить
урааа...,щоб всі кацапи виздихали...а ми дуже постараємся...
15.05.2022 10:28 Ответить
 
 