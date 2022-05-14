Ситуация в регионах: бои в Запорожской области, обстрелы Николаева из РСЗО, Херсонщины из "Градов", Днепропетровщины из "Ураганов", - отчеты ОВА

Ночью 14 мая российские оккупанты обстреливали Харьков и область, Николаев, Херсонщину и Донбасс, в Запорожской области продолжаются бои по всей линии фронта, также горячо на Изюмском направлении.

Об этом свидетельствуют данные областных военных администраций на 8 утра 14 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Киевской и Полтавской областях.

На Днепропетровщине ночь прошла с одной тревогой. На рассвете враг обстрелял из "Ураганов" Широковскую громаду. Люди не пострадали. В нескольких домах выбиты окна и во дворах лежат кассетные боеприпасы. Люди ждут соответствующих служб.

Запорожская область: в областном центре ночью было тихо. По линии фронта продолжаются бои. Ночью была слышна работа артиллерии к юго-востоку от Запорожья. Ситуация в области стабильная и прогнозируемая.

Харьковская область. В Харькове ночь прошла с единичными обстрелами. Пострадавших нет. По области в течение суток оккупанты обстреливали Дергачи, Циркуны, Лозовскую громаду, Золочев. 1 пострадавший в Чугуевском районе. Идут бои на Изюмском направлении.

Луганщина: за сутки было три десятка артобстрелов, разрушены 50 домов, в Лисичанске – админздание завода резино-технических изделий. Горячее всего было в Северодонецке. Погибших нет.

Донетчина: стабильно острая ситуация по всей линии фронта: Лиман, Авдеевка, Светлодарск, Торецк, Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка, Угледар. Авдеевка в результате ночных обстрелов обесточена.

В Херсонской области российские военные продолжают обстрел оккупированных населенных пунктов, а также стреляют с территории области по соседним регионам. 13 мая военные РФ из "Градов" обстреляли колонны автомобилей с людьми, которые эвакуировались на подконтрольную ВСУ территорию. Есть раненые люди, среди которых двое детей. Стабильно критическая ситуация в селах Высокопольской, Великоалександровской, Станиславской, Калиновской и Нововоронцовской ТГ.

Николаевщина: вечером Николаев россияне обстреляли из РСЗО, в результате чего было повреждено складское помещение и произошло возгорание Балабановского леса. Ночью тоже были обстрелы. Подробная информация о последствиях и пострадавших выясняется.