Из-за вражеских обстрелов обесточены 72 населенных пункта в Запорожской области, - ОВА
В Запорожской области из-за активных боевых действий зафиксированы проблемы с электроснабжением. По состоянию на утро 14 мая обесточены 72 населенных пункта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОВА.
Отмечается, что из-за повреждений линий без света осталось 21 219 абонентов. Вчера специалисты возобновили электроснабжение в селах Новопокровка и Чистополье Пологовского района (290 абонентов).
Кроме того, из-за вражеских обстрелов и захватов оккупантами территорий Запорожской области газоснабжение отсутствует в 88 населенных пунктах (69 975 абонентов). Из-за повреждений магистрального газопровода в Донецкой области возникли проблемы с газом в Бердянском и Мелитопольском районах.
В настоящее время восстановления коммунальных коммуникаций продолжаются, однако работы усложняются активными боевыми действиями.
