За минувшие сутки вследствие обстрелов в Николаевской области получили ранения 5 человек

В Николаевской области вследствие обстрелов российских войск за минувшие сутки получили ранения 5 человек. Всех их доставили в медучреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.

"За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 5 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - написала она.

По ее словам, в целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 164 человека, пострадавших от атак оккупантов на область.

