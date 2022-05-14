За минувшие сутки вследствие обстрелов в Николаевской области получили ранения 5 человек
В Николаевской области вследствие обстрелов российских войск за минувшие сутки получили ранения 5 человек. Всех их доставили в медучреждения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.
"За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 5 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - написала она.
По ее словам, в целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 164 человека, пострадавших от атак оккупантов на область.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль