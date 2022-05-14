Военное руководство Киева разработало план обороны на случай повторного наступления, - Корнийчук

Непосредственной угрозы Киеву сегодня нет, но военное руководство разработало план обороны на случай худшего сценария – повторного наступления врага.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сказал начальник штаба Киевской военной администрации Сергей Корнийчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прямой угрозы столице сегодня нет. Но учитывая, что столица – это крупный политический и экономический центр, Киев всегда будет одной из главных стратегических целей противника. Учитывая это, мы готовимся к худшему сценарию – это повторное наступление", - сказал Корнийчук.

По его словам, в случае повторного наступления врага военное руководство разработало план обороны Киева, учитывая все недостатки и просчеты во время такого наступления в начале войны.

Также читайте: Россия может попытаться повторно атаковать Киев, - Кличко

"Ставятся задачи как военным, так и гражданским относительно подготовки к обороне. В этом плане предусмотрены формы и способы действий войск, а также подготовки инфраструктуры. В том числе фортификационное оборудование рубежей, позиций, начиная с дальних подступов к кварталам в центре города", - отметил Корнийчук, не вдаваясь в подробности из-за военной тайны.

Напомним, больше месяца отдельные части Киевской области находились в оккупации. В начале апреля они были полностью освобождены от российских захватчиков.