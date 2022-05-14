РУС
Военное руководство Киева разработало план обороны на случай повторного наступления, - Корнийчук

київ

Непосредственной угрозы Киеву сегодня нет, но военное руководство разработало план обороны на случай худшего сценария – повторного наступления врага.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сказал начальник штаба Киевской военной администрации Сергей Корнийчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прямой угрозы столице сегодня нет. Но учитывая, что столица – это крупный политический и экономический центр, Киев всегда будет одной из главных стратегических целей противника. Учитывая это, мы готовимся к худшему сценарию – это повторное наступление", - сказал Корнийчук.

По его словам, в случае повторного наступления врага военное руководство разработало план обороны Киева, учитывая все недостатки и просчеты во время такого наступления в начале войны.

"Ставятся задачи как военным, так и гражданским относительно подготовки к обороне. В этом плане предусмотрены формы и способы действий войск, а также подготовки инфраструктуры. В том числе фортификационное оборудование рубежей, позиций, начиная с дальних подступов к кварталам в центре города", - отметил Корнийчук, не вдаваясь в подробности из-за военной тайны.

Напомним, больше месяца отдельные части Киевской области находились в оккупации. В начале апреля они были полностью освобождены от российских захватчиков.

+19
К 24 февраля планов они не хотели сделать?
показать весь комментарий
14.05.2022 11:22 Ответить
+13
Да не в городе , а на границе уже нужно оборону ставить, с белорусью
показать весь комментарий
14.05.2022 11:24 Ответить
+9
Краще спланувати похід на шашлики , а не підготовка до війни
показать весь комментарий
14.05.2022 11:26 Ответить
К 24 февраля планов они не хотели сделать?
показать весь комментарий
14.05.2022 11:22 Ответить
Краще спланувати похід на шашлики , а не підготовка до війни
показать весь комментарий
14.05.2022 11:26 Ответить
Зелебени даже Чонгар разминировали, так хотели в очи заглянуть...
показать весь комментарий
14.05.2022 11:36 Ответить
Да не в городе , а на границе уже нужно оборону ставить, с белорусью
показать весь комментарий
14.05.2022 11:24 Ответить
Так то воно так, але тоді на кордонах по основним напрямкам доведеться будувати щось на зразок фортець. Які і будуть захищати, не даючи просуватися в глибину.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:23 Ответить
Мангалы для шашлыков?
показать весь комментарий
14.05.2022 11:25 Ответить
Полтавського мера треба до Києва звозити,на курси підвищення кваліфікації, бо вже положили болта на підготовку до нападу,все вже війна закінчилась,а може для деякої категорії задьноприводних вона й не починалася
показать весь комментарий
14.05.2022 11:28 Ответить
Кто туда сейчас сунется? Даже у орков пару извилин есть.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:28 Ответить
Нету у них извилин как показывает практика. Иначе они бы такого не творили. Орки за те деньги которые тратят на уничтожение украинцев и других народов могли бы все в золоте ходить и икру жрать ведрами.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:49 Ответить
Тобто частині військових тупо нема чим зайнятися там в Києві і вони виправдовують свою зарплату тупими планами? Київ не є стратегічним напрямком для України від слова взагалі! Для рашистів він також лише ідеологічний напрямок! Стратегічно НАДважливим напрямком є лише південь і моря!!!! Корнійчук бери своїх бійців і на Херсон!!! Заїбали ігнорувати херсонську область!!!!!
показать весь комментарий
14.05.2022 11:36 Ответить
Як на мене там повинні залишитися лише сили які займаються будівництвом укріплень різних видів. Є американська розвідка, наші безпілотники. Наскільки я розумію за кордоном не має сил що здатні кудись вторгнуться і це не коробка сірників яку можна легко кудись перекинути чи заховати.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:13 Ответить
Киев - столица. Взял Киев - взял всю Украину. Столица должна быть защищена так, что бы комар не подлетел! Только обороной Киева надо было заниматься до 24 февраля, когда все орали, что будет нападение, а не раздупляться после Бучи и Гостомеля.
Но да, лучше поздно, чем никогда.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:18 Ответить
Перекопать дороги на Рашку и Беларашку и пустить туда русла рек. Или вы еще надеетесь что мы будем ездить к рашистам дружить?
показать весь комментарий
14.05.2022 11:46 Ответить
Закрывайте уже ваши КПП на границе с рашистами, в ближайшие 50 лет они уже не понадобятся. И перерывайте дороги большими рвами с водой, а так же заваливайте дороги деревьями. Как показывает практика, минные поля очень быстро разминируются специальной техникой, а вот завалы из деревьев вперемешку с ж/б блоками не просто разобрать
показать весь комментарий
14.05.2022 12:09 Ответить
Реальний план - вщент зруйнувати шляхи до кордонів Росії та білорусі. Колони вже не зайдуть, як раніше.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:30 Ответить
 
 