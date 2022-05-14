Ведем переговоры о первоочередной эвакуации с "Азовстали" тяжелораненых и медиков. Это 60 человек, – Верещук
Украина ведет переговоры о первоочередной эвакуации 60 человек с "Азовстали" в Мариуполе, где украинские военные более двух месяцев продолжают держать оборону, несмотря на оцепление войсками РФ.
Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Ранее она подчеркнула, что переговоры с РФ по эвакуации с "Азовстали" идут сложно.
"Там несколько сотен раненых, их нужно спасать в первую очередь, потому что насчет всех сразу россияне не соглашаются. Итак, сначала тяжелораненые и медики, их действительно 60 человек", — сообщила Верещук.
