РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4535 посетителей онлайн
Новости Война
2 266 14

Ведем переговоры о первоочередной эвакуации с "Азовстали" тяжелораненых и медиков. Это 60 человек, – Верещук

азовсталь,азов,поранені

Украина ведет переговоры о первоочередной эвакуации 60 человек с "Азовстали" в Мариуполе, где украинские военные более двух месяцев продолжают держать оборону, несмотря на оцепление войсками РФ.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Ранее она подчеркнула, что переговоры с РФ по эвакуации с "Азовстали" идут сложно.

"Там несколько сотен раненых, их нужно спасать в первую очередь, потому что насчет всех сразу россияне не соглашаются. Итак, сначала тяжелораненые и медики, их действительно 60 человек", — сообщила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры с Россией по "Азовстали" очень сложные, результат может не удовлетворить всех, но наша задача - вытянуть всех живыми, - Верещук

Мариуполь (5748) ранение (3428) россия (97335) эвакуация (2183) Азовсталь (383) Верещук Ирина (507)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Знаємо. Спеціалістка по шатлах...
показать весь комментарий
14.05.2022 11:41 Ответить
+6
Вот, когда договоришься, тогда и объявляй. Телятко в срац1, а вона його вже р1же. **** хитрожопая. А за Херсон ответишь, не надейся, что проскочишь.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:26 Ответить
+2
Сьодні бачив цю сучку в районі Ново-білич в шикарному мерседесі"кубик"
показать весь комментарий
14.05.2022 12:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А медиков зачем эвакуировать? Там же пекло продолжается. Хотя если это женщины то да.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:34 Ответить
Схоже що все рівно робити вони вже нічого не можуть...
показать весь комментарий
14.05.2022 11:46 Ответить
Вона не знає,бо переговори не вона веде,а військові. Так вчора німці прокоментували Маріуполь, її прізвище не прозвучало, інші
показать весь комментарий
14.05.2022 12:05 Ответить
Вот, когда договоришься, тогда и объявляй. Телятко в срац1, а вона його вже р1же. **** хитрожопая. А за Херсон ответишь, не надейся, что проскочишь.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:26 Ответить
Знаємо. Спеціалістка по шатлах...
показать весь комментарий
14.05.2022 11:41 Ответить
Дай Бог, щов все вийшло
показать весь комментарий
14.05.2022 11:42 Ответить
Зелень цю інформацію не чує і чути не хоче.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:50 Ответить
а стало быть и их избиратели. хватит перекладывать ответственность на каких то зеленых. кто за них голосовал? вот они и несут ответственность за их действия
показать весь комментарий
14.05.2022 12:13 Ответить
В бункерах про таке не розкажуть, та й гроші на нове велике будівництво треба вже комусь освоювати.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:13 Ответить
Сьодні бачив цю сучку в районі Ново-білич в шикарному мерседесі"кубик"
показать весь комментарий
14.05.2022 12:24 Ответить
"****" ти верещук - кацапська "****"!!!
показать весь комментарий
14.05.2022 15:12 Ответить
про медиків, мені особисто, щось незрозуміло... їх функція виконана? чи відмовляються лікувати ранених? чому їх вивозити в першу чергу? хто розуміє? поясніть.
показать весь комментарий
14.05.2022 16:10 Ответить
Потрібні полоненні для обміну особливо кадирівці.
показать весь комментарий
14.05.2022 17:07 Ответить
 
 