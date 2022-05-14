Верховный Суд в кейсе жомовой ямы Кивы забетонировал механизм гражданской конфискации состояния чиновников, происхождение которого они не могут объяснить, - Шабунин

Верховный Суд забетонировал механизм гражданской конфискации чиновничьего состояния (которое не могут объяснить).

"Сделано это в кейсе жомовой ямы Ильи Кивы.

Своим решением ВС зафиксировал положительную практику Антикоррупционного суда. Это значит, что таких решений будет больше.

На Западе гражданская конфискация является одним из наиболее эффективных инструментов борьбы с топ-коррупцией.

Поскольку это не криминальный процесс, то стандарт доказывания здесь ниже. А значит применять инструмент – значительно легче.

Отмечу, что применение такой конфискации не мешает преследовать коррупционеров через уголовный процесс.

Центр противодействия коррупции несколько лет адвокатировал введение гражданской конфискации в Украине", – пояснил Шабунин.