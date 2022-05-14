РУС
Верховный Суд в кейсе жомовой ямы Кивы забетонировал механизм гражданской конфискации состояния чиновников, происхождение которого они не могут объяснить, - Шабунин

Верховный Суд забетонировал механизм гражданской конфискации чиновничьего состояния (которое не могут объяснить).

Об этом сообщает в фейсбуке глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Сделано это в кейсе жомовой ямы Ильи Кивы.

Своим решением ВС зафиксировал положительную практику Антикоррупционного суда. Это значит, что таких решений будет больше.

На Западе гражданская конфискация является одним из наиболее эффективных инструментов борьбы с топ-коррупцией.

Читайте также: В случае принятия Радой предложений Президента законопроект о конфискации имущества подсанкционных россиян станет лучше, - Шабунин

Поскольку это не криминальный процесс, то стандарт доказывания здесь ниже. А значит применять инструмент – значительно легче.

Отмечу, что применение такой конфискации не мешает преследовать коррупционеров через уголовный процесс.

Центр противодействия коррупции несколько лет адвокатировал введение гражданской конфискации в Украине", – пояснил Шабунин.

Верховный Суд в кейсе жомовой ямы Кивы забетонировал механизм гражданской конфискации состояния чиновников, происхождение которого они не могут объяснить, - Шабунин

Нет,будут отбирать только у избраных.
А своих не тронут,волчья стая.
14.05.2022 11:56 Ответить
Виходить, тепер можна заарештувати і передати в державу скарби"печерської квартири" брата судді Вовка., чи Вовки вже пояснили звідки ті скарби
14.05.2022 11:51 Ответить
А що робити з багатомільйонними статками держслужбовців, які все життя працювали на держслужбі?
14.05.2022 11:58 Ответить
Ироды!
14.05.2022 11:44 Ответить
війна війною а корупція по розкладу.
14.05.2022 11:49 Ответить
Виходить, тепер можна заарештувати і передати в державу скарби"печерської квартири" брата судді Вовка., чи Вовки вже пояснили звідки ті скарби
14.05.2022 11:51 Ответить
Нет,будут отбирать только у избраных.
А своих не тронут,волчья стая.
14.05.2022 11:56 Ответить
Зеленський також не може пояяснити звідки в ньго десяток квартир.
14.05.2022 12:03 Ответить
Да зарыть этого лысого неандертальца в красных труселях в его же жомовой яме и все дела. Неудачно поскользнулся на следственном эксперименте.
14.05.2022 11:52 Ответить
А що робити з його покровителем аваковим?
14.05.2022 13:24 Ответить
А що робити з багатомільйонними статками держслужбовців, які все життя працювали на держслужбі?
14.05.2022 11:58 Ответить
Це ви про Порошенка?
14.05.2022 12:01 Ответить
Порошенко усе життя не працював на держслужбі.

Закид не зараховано ...
14.05.2022 12:03 Ответить
Та ні. Порошенко чесно заробив свої мільярди.
14.05.2022 12:13 Ответить
було аж 1,8 ... вже нема, може 0,7-0,5 залишилось ...
14.05.2022 19:57 Ответить
вафел, о чём ты?
14.05.2022 12:17 Ответить
Понять и простить!
14.05.2022 12:01 Ответить
Верховный суд в одном кейсе с коррупцией властьимущих
14.05.2022 11:59 Ответить
ВС створив прецендент. Це ж не райсуд, при усій повазі.
Мо процес піде.
14.05.2022 12:04 Ответить
У добру путь ...
14.05.2022 12:02 Ответить
Шабунін у своєму стилі: треба висловитися так, щоб ніхто нічого не пойняв!
Треба просто написати: це харашо, чи ніт!
14.05.2022 12:02 Ответить
Юля, це добре. Нарешті.
14.05.2022 13:43 Ответить
Якщо у вас особисті проблеми з сприйняттям інформації - не кажіть про "ніхто нічого". У мене навіть кішка зрозуміла: про що мова.
14.05.2022 14:07 Ответить
"В кейсі ями суд забетонував механізм". Шо може буде непонятно в цій юридично грамотній трактовці. Яма маленька, кейс великий, суд забетонував механізм разом з ямою в кейсі.
14.05.2022 17:13 Ответить
14.05.2022 19:59 Ответить
Гандони)) корупція вбиває українську націю не гірше ніж війська РФ, на скільки скоротилось населення кураїни від початку незалежності...
Тобто зараз коли одні вмирають в окопах інші падли хочуть залишити собі схематози для збагачення і уникнення покарання за корупційні злочини...
Коррупціонерів, суддів які захищають корупційні схеми потрібно розстрілювати!!!
14.05.2022 12:04 Ответить
Тут в Україну в зв'язку з війною такі гроші і мат. ціності заходять як допомога , декілька щорічних бюджетів мирного часу, то як на цьому всьому та трохи не заробити, самому собі рубати можливості?
14.05.2022 12:12 Ответить
там досі ще портновщина діє....
14.05.2022 12:19 Ответить
Виталик, за то без барыги!
14.05.2022 12:11 Ответить
Нікого і нічого вони не бояться. Країна зазнає страшних репутаційних наслідків.
14.05.2022 12:16 Ответить
Так написали що й не зрозумієш --- забетонував -- це заблокував, чи забетонував --- це укріпив..
14.05.2022 12:21 Ответить
Забетонував, тобто зафіксував (закріпив). Щоб зрозуміти, читайте всю статтю, а не тільки заголовок.
14.05.2022 13:29 Ответить
"Верховний Суд в кейсі жомової ями Киви забетонував механізм ..."
погодьтесь, смішно ж ...
14.05.2022 20:02 Ответить
Як так: яма вже є, а киви досi нема? Кивi - яму!
14.05.2022 12:44 Ответить
Але ніхто не зможе відмовити корупціонерам у судовому позові на такі рішення, а там завжди знайдеться якийсь окружний суд та якась волчара, що за процент поверне усе назад.
14.05.2022 13:00 Ответить
Процес почався. Треба було, щоб Путин напав.
14.05.2022 13:44 Ответить
Велика шана та подяка пану Віталію за наполегливу працю на користь держави та суспільства.
14.05.2022 14:10 Ответить
 
 