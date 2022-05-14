РУС
Сегодня утром со стороны РФ обстрелян населенный пункт на Черниговщине. Зафиксировано 8 взрывов, - ОК "Північ"

Сегодня утром со стороны РФ оккупанты обстреляли пограничный населенный пункт в Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Как отмечается, около 6:30 поступила информация, что на окраине Блешни зафиксировали 8 взрывов (приходов, предварительно – из миномета).

"Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.

Я так розумію, що це б"ють саме по розташуванню підрозділів військ прикриття кордону І б"ють по "наводці" - "сук" у нас ще достатньо Єдине вирішення проблеми - зариваться в землю А будівництво застав прикордонних починать з риття котлованів для будівництва підземних бункерів з залізобетонними перекриттями Взагалі (на мою думку) - будівлю застави слід робить над ДОТом Хоча-б одноповерховим Перший (напівпідвальний) поверх - ДОТ, а на другому вже безпосередньо будівля застави І обов"язково - з підземним колодязем В мирний час ДОТ може використовуваться як складське приміщення, а в воєнне - як вогнева точка Так робили чехословаки перед ІІ Світовою Не їх вина, а їх біда, що їх у Мюнхені зрадили А от німці в 45-му ці будівлі застав непогано використовували для оборони - там же ДОТ з можливістю кругової оборони!
14.05.2022 12:05
треба задати питання італійцям і хто там ще був проти того щоб Україна стріляла по території расєі
питання європейцям що робити якщо обстріли з расєї?
14.05.2022 12:52
 
 