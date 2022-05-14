Сегодня утром со стороны РФ обстрелян населенный пункт на Черниговщине. Зафиксировано 8 взрывов, - ОК "Північ"

Сегодня утром со стороны РФ оккупанты обстреляли пограничный населенный пункт в Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Как отмечается, около 6:30 поступила информация, что на окраине Блешни зафиксировали 8 взрывов (приходов, предварительно – из миномета).

"Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.

Читайте также: За минувшие сутки вследствие обстрелов в Николаевской области получили ранения 5 человек