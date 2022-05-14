РУС
На восстановление поврежденных в результате бомбардировок жилых домов и объектов инфраструктуры Киева потребуется примерно 80 млн евро

київ

Киеву нужно примерно 80 млн евро, чтобы восстановить поврежденные в результате бомбардировок жилые дома и объекты инфраструктуры.

Об этом первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил в эфире информационного телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Почти 400 объектов повреждено в Киеве, в том числе более 200 жилых домов, примерно 70 объектов образования, а также больницы, детские дома и объекты транспортной инфраструктуры. Приблизительно 70-80 млн евро нужно для того, чтобы восстановить всю поврежденную инфраструктуру после полномасштабного вторжения", - отметил Поворозник.

По его словам, власти столицы считают, что средства на восстановление нужно брать по меньшей мере из трех источников: государство, город и доноры, которые заявляют о помощи киевлянам вернуться к нормальной жизни.

14.05.2022 11:54 Ответить
Зато хоть может до всех наконец дошло что в государстве самое главное это армия и мотивированный народ. А не олигархи, дороги, зеленые тарифы, запрет на оружие и самооборону, бюрократия и прочие поборы.
14.05.2022 11:58 Ответить
та підождіть , ще не вечір ... попереду "велике відновлення"...
14.05.2022 12:14 Ответить
‼️‼️Чтобы посчитать ущерб нужны эксперты - строительная экспертиза по каждому зданию , сметный расчёт, оценочная экспертиза .

все это должно быть оформлено с печатью . И если в оценках была ошибка - нести ответственность должны эксперты финансовую . А шапками закидать - тут не пройдёт

14.05.2022 12:03 Ответить
пфффф, просто пиль - неділя крадівництва в Київі ....
14.05.2022 12:07 Ответить
зате жодного удару по будинку москви не було і що Україна свої 80млн буде виділяти а с Мордора ніяк н можна в вигляді активів майна забрати?
14.05.2022 12:16 Ответить
Можна. Вже забирають.
14.05.2022 12:23 Ответить
Це не такі великі гроші для Києва. Їх до речі запросто дадуть з міжнародної допомоги.

Але для цього треба припинити брехать і красти.

А то у нас виходить прем'єр міністр і на весь світ бреше про трильйон долларів. А бреше він для того щоб вкрасти.
14.05.2022 12:24 Ответить
 
 