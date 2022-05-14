На восстановление поврежденных в результате бомбардировок жилых домов и объектов инфраструктуры Киева потребуется примерно 80 млн евро

Киеву нужно примерно 80 млн евро, чтобы восстановить поврежденные в результате бомбардировок жилые дома и объекты инфраструктуры.

Об этом первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил в эфире информационного телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Почти 400 объектов повреждено в Киеве, в том числе более 200 жилых домов, примерно 70 объектов образования, а также больницы, детские дома и объекты транспортной инфраструктуры. Приблизительно 70-80 млн евро нужно для того, чтобы восстановить всю поврежденную инфраструктуру после полномасштабного вторжения", - отметил Поворозник.

По его словам, власти столицы считают, что средства на восстановление нужно брать по меньшей мере из трех источников: государство, город и доноры, которые заявляют о помощи киевлянам вернуться к нормальной жизни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военное руководство Киева разработало план обороны на случай повторного наступления, - Корнийчук