На восстановление поврежденных в результате бомбардировок жилых домов и объектов инфраструктуры Киева потребуется примерно 80 млн евро
Киеву нужно примерно 80 млн евро, чтобы восстановить поврежденные в результате бомбардировок жилые дома и объекты инфраструктуры.
Об этом первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил в эфире информационного телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Почти 400 объектов повреждено в Киеве, в том числе более 200 жилых домов, примерно 70 объектов образования, а также больницы, детские дома и объекты транспортной инфраструктуры. Приблизительно 70-80 млн евро нужно для того, чтобы восстановить всю поврежденную инфраструктуру после полномасштабного вторжения", - отметил Поворозник.
По его словам, власти столицы считают, что средства на восстановление нужно брать по меньшей мере из трех источников: государство, город и доноры, которые заявляют о помощи киевлянам вернуться к нормальной жизни.
все это должно быть оформлено с печатью . И если в оценках была ошибка - нести ответственность должны эксперты финансовую . А шапками закидать - тут не пройдёт
Але для цього треба припинити брехать і красти.
А то у нас виходить прем'єр міністр і на весь світ бреше про трильйон долларів. А бреше він для того щоб вкрасти.