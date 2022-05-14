Шольц не увидел изменений в позиции Путина после двух с половиной месяцев полномасштабной войны: "Россия загнала себя в драматическую ситуацию"

Канцлер Германии Олаф Шольц, проведший накануне телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, не увидел изменений в его позиции.

Об этом он рассказал в интервью порталу T-online, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Нет", – сказал Шольц. Отвечая на вопрос, заметил ли он изменения в позиции Путина во время пятничного телефонного разговора.

"Понятно одно: Россия не достигла ни одной из целей войны, упомянутых в начале. Украина не завоевана, но защищается с большим мастерством, мужеством и самопожертвованием. НАТО не отошло, а фактически увеличило свои силы на восточном фланге альянса. А когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, альянс станет еще крепче. Сами российские военные понесли значительные потери, гораздо большие, чем за десятилетия кампании Советского Союза в Афганистане", - добавил канцлер.

По его словам, Путину постепенно должно стать понятно, что единственный выход из этой ситуации – договориться с Украиной.

Шольц пока не знает, воспринимает ли Путин западные доводы о вреде санкций для самой России.

"В любом случае Россия загнала себя в драматическую ситуацию. Мы просто видим, куда ведет экономическая изоляция. Президент России должен понимать, что способность его страны извлекать выгоду из мирового прогресса заблокирована, пока не наступит настоящий мир", - констатировал Шольц.