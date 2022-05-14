Шольц не увидел изменений в позиции Путина после двух с половиной месяцев полномасштабной войны: "Россия загнала себя в драматическую ситуацию"
Канцлер Германии Олаф Шольц, проведший накануне телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, не увидел изменений в его позиции.
Об этом он рассказал в интервью порталу T-online, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Нет", – сказал Шольц. Отвечая на вопрос, заметил ли он изменения в позиции Путина во время пятничного телефонного разговора.
"Понятно одно: Россия не достигла ни одной из целей войны, упомянутых в начале. Украина не завоевана, но защищается с большим мастерством, мужеством и самопожертвованием. НАТО не отошло, а фактически увеличило свои силы на восточном фланге альянса. А когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, альянс станет еще крепче. Сами российские военные понесли значительные потери, гораздо большие, чем за десятилетия кампании Советского Союза в Афганистане", - добавил канцлер.
По его словам, Путину постепенно должно стать понятно, что единственный выход из этой ситуации – договориться с Украиной.
Шольц пока не знает, воспринимает ли Путин западные доводы о вреде санкций для самой России.
"В любом случае Россия загнала себя в драматическую ситуацию. Мы просто видим, куда ведет экономическая изоляция. Президент России должен понимать, что способность его страны извлекать выгоду из мирового прогресса заблокирована, пока не наступит настоящий мир", - констатировал Шольц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Валодя, а как же сєвєрная труба?! Астєпєнісь!
Бо таке враження, що чомусь вони, фріци та жабоїди, намагаються нас помирити з ****** за рахунок окупованих територій України - Криму та Донбасу, і не тільки.
Це дитя бабуїна
за словами шольца расєя в драматичній ситуації а в якій тоді ситуації Україна?
даєш вже зброю чи далі будеш баварською ковбасою чи як там правильно
Україну в трагічну.
Поки існуватиме, доти ситуація для нас на краще не зміниться.
Мало того , продовжуючи війну - заганяє себе все далі і далі . .
Рано чи пізно , визнати свою поразку , кацапні всеодно доведеться . Бо вона воює з Україною , а опосередковано і - з блоком НАТО теж , для якого тепер діло честі і престижу - підтримувати Україну будь що . НАТО тепер вже не може - просто взяти і відступити . Бо це буде важезна поразка блоку , а фактично - крах .
НАТО апріорі не може програти , бо НАТО це інший рівень ,, це передове озброєння , передові технології , величезні фінанси , політичний вплив та інше . А армія паРаші це лише велика купа старого , все біль іржавіючого залізяччя , яке ще в змозі їздити і стріляти . ПаРаша не зможе виграти , навіть якщо надумає використати проти України ЯЗ . Бо це для неї означатиме повну міжнародну ізоляцію ,, і швидке повернення , навіть не на 30 років назад , а взагалі - у печерний вік . Це для них буде - Піррова перемога , з важезними наслідками . А у випадку удару ЯЗ по НАТО - згорить до тла і сама . Тобто - побьєди всеодно не буде . Ніяк .. В підсумку , рано чи пізно , ***** буде проклятий кацапами , як - царь який просрав - ФСЬО . !! .