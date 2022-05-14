РУС
Шольц не увидел изменений в позиции Путина после двух с половиной месяцев полномасштабной войны: "Россия загнала себя в драматическую ситуацию"

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц, проведший накануне телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, не увидел изменений в его позиции.

Об этом он рассказал в интервью порталу T-online, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Нет", – сказал Шольц. Отвечая на вопрос, заметил ли он изменения в позиции Путина во время пятничного телефонного разговора.

"Понятно одно: Россия не достигла ни одной из целей войны, упомянутых в начале. Украина не завоевана, но защищается с большим мастерством, мужеством и самопожертвованием. НАТО не отошло, а фактически увеличило свои силы на восточном фланге альянса. А когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, альянс станет еще крепче. Сами российские военные понесли значительные потери, гораздо большие, чем за десятилетия кампании Советского Союза в Афганистане", - добавил канцлер.

По его словам, Путину постепенно должно стать понятно, что единственный выход из этой ситуации – договориться с Украиной.

Шольц пока не знает, воспринимает ли Путин западные доводы о вреде санкций для самой России.

"В любом случае Россия загнала себя в драматическую ситуацию. Мы просто видим, куда ведет экономическая изоляция. Президент России должен понимать, что способность его страны извлекать выгоду из мирового прогресса заблокирована, пока не наступит настоящий мир", - констатировал Шольц.

путин владимир (32225) санкции (11877) Шольц Олаф (912)
Топ комментарии
+14
Справді. Що ви їм в ср...ку заглядаєте: є зміни-нема змін. Коли ми її роз...бем, тоді Шольц спокійно прийдеш роздивишся, навіть палічкою зможеш поковиряти.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:23 Ответить
+13
Шольц, ты ему в очко посмотри "в поисках там мира". Мир не найдёшь, а глистов- точно.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:18 Ответить
+5
пуйло, це тупий баран, вперся рогами, й думає що та стіна йому під силу... міняє свою думку лише тоді, коли поміж ріг або по хребту потужно отримає...
показать весь комментарий
14.05.2022 12:29 Ответить
Шольц, ты ему в очко посмотри "в поисках там мира". Мир не найдёшь, а глистов- точно.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:18 Ответить
В какое из двух русского кентавра?
показать весь комментарий
14.05.2022 13:19 Ответить
чмольц--ти вже просто за**бав своїм ротовим поносом...
показать весь комментарий
14.05.2022 13:52 Ответить
Справді. Що ви їм в ср...ку заглядаєте: є зміни-нема змін. Коли ми її роз...бем, тоді Шольц спокійно прийдеш роздивишся, навіть палічкою зможеш поковиряти.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:23 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.05.2022 12:32 Ответить
Шольц страждає мазохізмом
показать весь комментарий
14.05.2022 12:26 Ответить
Шольц:
- Валодя, а как же сєвєрная труба?! Астєпєнісь!
показать весь комментарий
14.05.2022 12:48 Ответить
2,5 місяці?Шольц, гдє ти бил еті 8 лєт?
показать весь комментарий
14.05.2022 12:27 Ответить
Шольц четко по полочкам разложил, что кацапам крышка☝. И чем дальше там хуже❗
показать весь комментарий
14.05.2022 13:06 Ответить
пуйло, це тупий баран, вперся рогами, й думає що та стіна йому під силу... міняє свою думку лише тоді, коли поміж ріг або по хребту потужно отримає...
показать весь комментарий
14.05.2022 12:29 Ответить
А кто ему, хоть когда-нибудь давал по рогам? Отож.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:52 Ответить
шлюхольц - це спора-яйцеклітина шмеркель, яку вилучили й штучно в пробірці виростили, і воно Живе, й виконує всі забаганки і програму своєї вегетативної матки
показать весь комментарий
14.05.2022 12:30 Ответить
нехай би він розшифрував, що як він розуміє терміни "***** ... єдиний вихід із цієї ситуації - домовитися з Україною"; "доки не настане справжній мир"
Бо таке враження, що чомусь вони, фріци та жабоїди, намагаються нас помирити з ****** за рахунок окупованих територій України - Криму та Донбасу, і не тільки.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:33 Ответить
Да и хрен с паРашей - что вы все так за нее беспокоитесь? Одичалое стадо обнести 20-ти метровым забором и забыть о нем, до тех пор, пока не отдадут ЯО в обмен на жратву.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:34 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2022 12:34 Ответить
Не ржати! То не після бункера.
Це дитя бабуїна
показать весь комментарий
14.05.2022 12:35 Ответить
танки давай, обиженная ливерная колбаса !
показать весь комментарий
14.05.2022 12:36 Ответить
Эти Шольцы и Макароны реально ******* ребята ,у них мозгов вообще НЕТ !
показать весь комментарий
14.05.2022 12:38 Ответить
интересы, заменяют им и мозг и совесть. не ценности а цена. "европейцы".
показать весь комментарий
14.05.2022 13:33 Ответить
Ще один розпатякався, як два Буданових з Арестовичем. Тобі нема чим зайнятися, Шольце? Береш ведра - і носиш газ з Катару до Німеччини, можеш Меркель із собою прихопити. І не забудь перекрити соц.допомогу Орбану, бо в нього вже морда в двері не пролазить.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:39 Ответить
Геополитическая катастрофа 20 века сделала рабZею путлера инвалидами навечно....
показать весь комментарий
14.05.2022 12:40 Ответить
х!йлу пофіг що там на расєї і яка ситуація, у нього в бункері все добре,

за словами шольца расєя в драматичній ситуації а в якій тоді ситуації Україна?

даєш вже зброю чи далі будеш баварською ковбасою чи як там правильно
показать весь комментарий
14.05.2022 12:45 Ответить
Да потому что невменяемый шизоид, который "не привык отступать". Из-за одного ********, раха себя загоняет в задницу, а то и вообще развалится к чертям. В другой бы стране такого "руководителя" уже бы сместили и судили. Столько вреда принести своей же стране и враг бы не смог.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:50 Ответить
Ну это же хорошо! В. В. Хууйло разваливает россию качественно, с гарантией. Так, чтобы уже никогда не оправилась. Вклад В.В. Хууйла в становление Украинской Идеи и в разрушение россии трудно переоценить.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:56 Ответить
росія Німеччину і Францію загнала в "драматичну ситуацію".
Україну в трагічну.
Поки існуватиме, доти ситуація для нас на краще не зміниться.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:55 Ответить
Ещё один грёбаный телефонист
показать весь комментарий
14.05.2022 12:57 Ответить
как они бедные переживают за "лицо" путина
показать весь комментарий
14.05.2022 13:08 Ответить
"У будь-якому випадку, Росія загнала себе в драматичну ситуацію. Джерело:

Мало того , продовжуючи війну - заганяє себе все далі і далі . .
Рано чи пізно , визнати свою поразку , кацапні всеодно доведеться . Бо вона воює з Україною , а опосередковано і - з блоком НАТО теж , для якого тепер діло честі і престижу - підтримувати Україну будь що . НАТО тепер вже не може - просто взяти і відступити . Бо це буде важезна поразка блоку , а фактично - крах .
НАТО апріорі не може програти , бо НАТО це інший рівень ,, це передове озброєння , передові технології , величезні фінанси , політичний вплив та інше . А армія паРаші це лише велика купа старого , все біль іржавіючого залізяччя , яке ще в змозі їздити і стріляти . ПаРаша не зможе виграти , навіть якщо надумає використати проти України ЯЗ . Бо це для неї означатиме повну міжнародну ізоляцію ,, і швидке повернення , навіть не на 30 років назад , а взагалі - у печерний вік . Це для них буде - Піррова перемога , з важезними наслідками . А у випадку удару ЯЗ по НАТО - згорить до тла і сама . Тобто - побьєди всеодно не буде . Ніяк .. В підсумку , рано чи пізно , ***** буде проклятий кацапами , як - царь який просрав - ФСЬО . !! .
показать весь комментарий
14.05.2022 13:11 Ответить
чітко. вичерпно.
показать весь комментарий
14.05.2022 13:38 Ответить
У Шольца горе - Россия в драматической ситуации. А Украина где, в шоколаде? От же скотина, такая же как и Макрон.
показать весь комментарий
14.05.2022 13:26 Ответить
Росія в драматичну ситуацію загналася. Поки що. Трагична для неї на підході.
показать весь комментарий
14.05.2022 13:34 Ответить
Путин не просто не изменил позиции, это убаюкивание. Путин ПЛАНИРУЕТ выиграть затяжную войну. Это должны знать во всем мире и это работа МЗС и Зеленского
показать весь комментарий
14.05.2022 13:38 Ответить
Коли усіляки Макрони . Шольци в чергове пропонують Україні припинити супротив і замиритися з Путіним , для збереження його рожі перед власним бидлом) поступаючись нашою Богом даною Землею, хочеться їм сказати таке: Шановні , а чому би вам не віддати Путіну Шампань, чи наприклад Баварію, чи інший шматок вашої землі, не хочете... так отож і не**й дзвонити бункерному деду)))) і ставити нам умови), ми більше не груша для биття, і ідіть усі за рузьге корабликом)
показать весь комментарий
14.05.2022 13:53 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показать весь комментарий
14.05.2022 14:04 Ответить
Олафу импичмент
показать весь комментарий
14.05.2022 14:22 Ответить
при вашем согласованном решении они и начали эту войну с запуска первого потока в обход.
показать весь комментарий
14.05.2022 15:07 Ответить
 
 