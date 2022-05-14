За прошедшие сутки враг не наносил ударов по Харькову. Самой горячей точкой остается Изюмское направление, там ВСУ перешли в контрнаступление, - Синегубов

В течение минувших суток враг не наносил ударов по Харькову, сосредоточил внимание на позициях ВСУ и громадах области. От обстрелов страдают: Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая и другие населенные пункты Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это свидетельствует о том, что расслабляться еще рано.

"Призываю всех адекватно реагировать на сигналы тревоги и не находиться на улицах без необходимости", - обращается Синегубов к жителям региона.

"Наши вооруженные силы оттесняют врага и жители начинают возвращаться в свои дома. Это еще слишком опасно! Отступая, враг заменял абсолютно все - дворы, лесополосы, обочины дорог, даже детские кровати и т.д. Сейчас идет тщательная работа по разминированию. Прошу до официальных сообщений воздержаться от возвращения.

Самой горячей точкой остается Изюмское направление. Там наши Вооруженные силы перешли в контрнаступление. Враг на некоторых направлениях отступает", - отметил Синегубов в видеообращении.

