РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9984 посетителя онлайн
Новости Война
7 036 5

За прошедшие сутки враг не наносил ударов по Харькову. Самой горячей точкой остается Изюмское направление, там ВСУ перешли в контрнаступление, - Синегубов

ізюм

В течение минувших суток враг не наносил ударов по Харькову, сосредоточил внимание на позициях ВСУ и громадах области. От обстрелов страдают: Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая и другие населенные пункты Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это свидетельствует о том, что расслабляться еще рано.

"Призываю всех адекватно реагировать на сигналы тревоги и не находиться на улицах без необходимости", - обращается Синегубов к жителям региона.

"Наши вооруженные силы оттесняют врага и жители начинают возвращаться в свои дома. Это еще слишком опасно! Отступая, враг заменял абсолютно все - дворы, лесополосы, обочины дорог, даже детские кровати и т.д. Сейчас идет тщательная работа по разминированию. Прошу до официальных сообщений воздержаться от возвращения.

Самой горячей точкой остается Изюмское направление. Там наши Вооруженные силы перешли в контрнаступление. Враг на некоторых направлениях отступает", - отметил Синегубов в видеообращении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Наши! Боже, наши! Спасибо вам!" - пожилая женщина приветствует украинских воинов в освобожденном от оккупантов Рубежном на Харьковщине. ВИДЕО

Харьков (7748) Харьковщина (5577) боевые действия (4913) ВСУ (6933) Синегубов Олег (563)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи дрьобані не відступають , а тікають так , що тільки п'ятками ZZігують
показать весь комментарий
14.05.2022 12:34 Ответить
Раздавить кацапских гнид наш СВЯТОЙ ДОЛГ !
показать весь комментарий
14.05.2022 12:37 Ответить
Подробности наступления не публикуются, что вполне понятно. Информацию можно найти у зарубежных аналитиков.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:47 Ответить
 
 