РУС
В Одесской области усилен контроль за соблюдением пограничного режима с непризнанным Приднестровьем

В приграничных районах Одесской области проводятся дополнительные фильтрационные мероприятия.

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Південь" Владислав Назаров в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В Одесской области в приграничных районах, в частности с непризнанным Приднестровьем, усилен контроль за соблюдением пограничного режима. Так, у зоны транзитного следования на территорию Молдовы правоохранители проводят дополнительные фильтрационные мероприятия", - сказал Назаров. Военные просят относиться к усиленным мерам безопасности с пониманием и учитывать интенсивность прохождения на пропускных пунктах.

граница (5379) Одесская область (3830) Приднестровье (666)
Приднестровье надо брать .
14.05.2022 12:34 Ответить
Нахер закрыть надо уже вчера
14.05.2022 12:42 Ответить
+1!
14.05.2022 12:42 Ответить
Кордон з кацапами та бульбосракими теж не був закритий аж до самої війни - ідіоти навіть на власних помилках не здатні навчатися
14.05.2022 12:47 Ответить
вони здатні, вони не хочуть, вони бариги, торгують з тарганом вусатим весь цей час,а вам (нам) кажуть що війна... ось так
14.05.2022 12:50 Ответить
Нє, ну а як же тоді у Мінську проводити гібридні переговори "під егідою"?
14.05.2022 15:03 Ответить
Дивовижно! Але через кордон з цією дірою досі шастають! А закрити, нє?
14.05.2022 13:03 Ответить
Цого слід було закрити ще 2014 року. Як мінімум...
14.05.2022 15:02 Ответить
Який в принципі може бути прикордонний контроль з невизнаною (тобто незаконною) територією? Заблокуйте намертво всяку можливість перетину цієї придністровської ділянки молдовського кордону з боку Молдови в Україну і в зворотньому напрямку. Нехай Санду з придністровцями домовляється як вони на невизнану території потраплятимуть: через Молдову чи через космос. Це потрібно було зробити років 30 тому.
14.05.2022 16:50 Ответить
 
 