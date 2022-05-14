В Одесской области усилен контроль за соблюдением пограничного режима с непризнанным Приднестровьем
В приграничных районах Одесской области проводятся дополнительные фильтрационные мероприятия.
Об этом сообщил представитель оперативного командования "Південь" Владислав Назаров в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В Одесской области в приграничных районах, в частности с непризнанным Приднестровьем, усилен контроль за соблюдением пограничного режима. Так, у зоны транзитного следования на территорию Молдовы правоохранители проводят дополнительные фильтрационные мероприятия", - сказал Назаров. Военные просят относиться к усиленным мерам безопасности с пониманием и учитывать интенсивность прохождения на пропускных пунктах.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мистер Икс #492862
показать весь комментарий14.05.2022 12:34 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Денис Власенко #415292
показать весь комментарий14.05.2022 12:42 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Max K. #516298
показать весь комментарий14.05.2022 12:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Oleksandr Ievtushenko
показать весь комментарий14.05.2022 12:47 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Paul Foxen
показать весь комментарий14.05.2022 12:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Peterman Pinscher
показать весь комментарий14.05.2022 15:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Andrew Zamoroka #506876
показать весь комментарий14.05.2022 13:03 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Peterman Pinscher
показать весь комментарий14.05.2022 15:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Юрий Кузьменко #269614
показать весь комментарий14.05.2022 16:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль