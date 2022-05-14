В Одесской области усилен контроль за соблюдением пограничного режима с непризнанным Приднестровьем

В приграничных районах Одесской области проводятся дополнительные фильтрационные мероприятия.

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Південь" Владислав Назаров в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В Одесской области в приграничных районах, в частности с непризнанным Приднестровьем, усилен контроль за соблюдением пограничного режима. Так, у зоны транзитного следования на территорию Молдовы правоохранители проводят дополнительные фильтрационные мероприятия", - сказал Назаров. Военные просят относиться к усиленным мерам безопасности с пониманием и учитывать интенсивность прохождения на пропускных пунктах.

